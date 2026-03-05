Januarverkäufe, Zukunft der Elektromobilität: Was sie wirklich aussagen

Der Morgen riecht nach nassem Asphalt und kaltem Kaffee. Europa startet ins Elektroauto-Jahr 2026 – nicht mit einem Donnerschlag, eher mit uneindeutigem Grollen. Volkswagen hält weiter das Kommando, breit, ruhig, fast stoisch. Dahinter aber drängeln Renault und Škoda mit frischer Energie an die Leitplanke, als hätten sie heimlich trainiert, während alle anderen schliefen. Und Tesla? Rutscht. Zentimeter für Zentimeter, Monat für Monat, wie ein Reifen auf weiß glatter Markierung. Die Jänner-Zahlen zeichnen kein Endbild – aber sie geben die Tonart vor.

Jänner ist kein Feuerwerk. Jänner ist die Stimmgabel. Wer im ersten Monat den Takt findet, der kann ihn oft bis zum Advent halten. Große Modellstarts mitten im Jahr? Sie zünden, ja – doch ihr Echo trägt meist erst in die nächste Saison. Heuer sind die Verschiebungen spürbar: andere Rhythmen, neue Solisten, alte Orchester, die ihre Partitur neu sortieren. Wer die E-Mobilität in Europa verfolgt, sollte jetzt gut hinhören: Die Melodie verändert sich, und sie tut es spürbar.

Volkswagen bleibt vorne – doch der Takt wird langsamer

17 230 Zulassungen im Jänner. Das reicht, um den Platz eins der reinen Stromer zu halten – und trotzdem klingt es nicht nach Jubelchor. Denn gegenüber Jänner 2025 ist das ein Minus von 16%. Wolfsburg bleibt Kapitän, klar, aber das Schiff pflügt nicht mehr mit voller Schraube. Man spürt es in der Lenkung der Zahlen: stabil, aber ohne Biss.

Volkswagens Stärke? Die breite ID-Palette. Ein Netz über mehrere Segmente, feinmaschig, solide geknüpft. In der Praxis wirkt sie wie eine gut sortierte Werkzeugkiste – man hat für fast alles das passende Teil, doch der eine, goldene Schraubenzieher, der jede Schraube lächelnd löst, fehlt noch. Die Modellverteilung erzählt genau diese Geschichte:

ID.3 an der Spitze mit 5 417 Stück

ID.4 knapp dahinter mit 4 829 Einheiten

ID.7 mit 4 663 Verkäufen – eine ausgewachsene Familienlimousine, die leise, aber bestimmt arbeitet

ID. Buzz ergänzt das Bild mit 1 420 Zulassungen – Charisma auf Rädern, zahlenmäßig bescheidener

Auf dem Papier klingt die Multi-Modell-Strategie wie eine Versicherung gegen Launen des Markts. Auf der Straße der Realität merkt man: Ohne einen echten Bestseller, der das Tempo vorgibt, fehlt der Punch am Kurvenausgang. Die Konkurrenz schärft derweil die Reifen und nimmt dem Platzhirsch Meter um Meter ab. Hoffnungsschimmer aus Niedersachsen: Ab dem zweiten Halbjahr 2026 sollen ID. Polo und sein kompakter SUV-Ableger kommen – genau dort, wo Europa gerne kauft: zugänglich, handlich, preissensibel. Wenn diese beiden greifen wie ein gutes Wintersportkanten-Set, kann der Konzern den Takt wieder anziehen.

Renault und Škoda überraschen – Sprünge, die man spürt

Der Paukenschlag kommt aus zwei Richtungen, beide europäisch, beide selbstbewusst. Renault stürmt fünf Plätze nach oben und parkt sich mit 14 447 Einheiten auf dem zweiten Rang ein – ein Plus von 65%. Das klingt nicht nur steil, das fährt sich auch so. An der Spitze der Offensive: die R5 E-Tech. 7 149 Zulassungen, die zeigen, wie Retro-Charme und zeitgemäße Technik sich die Hand geben können. Frisch dazu: die Renault 4 E-Tech, 2 245 Mal aufs Kennzeichen gedrückt. Der Rhombus hat Rückenwind. Kein kurzer Böe – eher ein konstanter Föhn, der durchs Tal zieht.

Und dann Škoda, heuer wohl der agilste Tänzer auf dem Parkett. Sechs Plätze gutgemacht, Podium, dritter Rang. 14 022 Verkäufe, plus 91%. Das ist kein Statistik-Ausrutscher, das ist Körperkraft. Der neue Elroq – ein kompakter Elektro-SUV mit bodenständiger Gelassenheit und klarem Blick – wird im Jänner sogar Europas meistverkauftes E-Auto: 8 426 Zulassungen. Zum Vergleich: vor einem Jahr waren es zarte 627 zum Marktstart. So rasch kann ein Modell in den Mittelpunkt fahren, wenn Größe, Preis und Ausstattung im Takt sind. Timing? Perfekt. Positionierung? Treffend wie ein erster Kältebiss am Morgen. Man spürt, wie präzise Produkt und Zielgruppe hier einrasten – ohne Krach, aber mit Nachdruck.

Tesla rutscht weiter, BYD schiebt an

Während Europa ordnet und zulegt, kämpft Tesla weiter mit der eigenen Balance. Sechs Plätze geht’s bergab – Rang zehn. 7 794 Einheiten, das sind 17% weniger als im Vorjahr. Der alarmierende Wert versteckt sich nicht: Model 3 fällt auf 1 119 Zulassungen. Im Jänner 2025 waren es noch 3 410. Der Model Y hält ein Stück dagegen, fängt aber nicht alles auf. Man merkt, wie die Aura in Europa stumpfer wird – nicht über Nacht, eher wie ein Messer, das zu lange denselben Stein gesehen hat.

Es liegt nicht nur an Technik oder Gegnern. Auch die lauten, politischen Auftritte von Elon Musk in Europa färben ab – auf Stimmungen, auf Sympathien, am Ende auf Kaufentscheidungen. Hoffnung aus dem Produktregal gibt es dennoch: der kommende Model Y mit sechs Sitzen, dazu das erste volle Verkaufsjahr für den Model Y Standard. Werkzeuge sind da. Doch Tesla wird in Europa wieder Vertrauen einfahren müssen – Kurve für Kurve, Land für Land.

Gleichzeitig rollt BYD weiter mit ruhigem Puls nach vorne. Sechs Plätze rauf, jetzt auf Rang acht, 8 711 Fahrzeuge im Jänner. Bemerkenswert, weil auf jedem Auto 27% Zusatzzoll lasten, importiert aus China. Die Antwort der Marke: kräftige Nachlässe, vor allem in Deutschland – Margen werden geopfert, Marktanteile geerntet. Kurzfristig laut, langfristig riskant. Für Käufer kann das heuer eine Chance sein: viel Auto fürs Geld. Aber aufgepasst, wie sich die Preispolitik entwickelt – solche Strategien wechseln manchmal schneller die Richtung als ein leichter Hinterwagen auf nasser Kopfsteinpflaster.

Unterm Strich zeigt Jänner 2026: Der europäische Elektro-Markt ist in einer Reifephase angekommen. Alte Vorränge garantieren nichts mehr, neue Aufsteiger fahren selbstbewusst nebenher. Europas Hersteller holen Luft und Haltung zurück, während amerikanische und asiatische Namen spüren, dass die hiesige Straße andere Fugen, andere Geräusche, andere Erwartungen hat. Das Rennen um die elektrische Mobilität? Offen wie eine Passstraße im Frühling. Und genau deshalb so spannend.