Jeep würdigt den berühmten Willys mit einer Sonderserie für seinen Wrangler

Der auf der ganzen Welt bekannte Willys Jeep erhält von seinem spirituellen Nachfolger, dem Wrangler, eine schöne Hommage in Form einer Sonderserie im Militär-Look.



Der Willys Jeep, der wegen seiner Rolle bei der Befreiung Frankreichs durch die amerikanischen Verbündeten während des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren als „Weißer Wolf“ bekannt ist, erhält von seinem geistigen Kind, dem Wrangler, eine schöne Hommage.

Die amerikanische Jeep-Abteilung bietet tatsächlich eine einzigartige Sonderserie zu Ehren des legendären Willys MB aus dem Jahr 1941 an. Die beiden Modelle wurden auch für eine Reihe von Werbefotos zusammengebracht, und die Familienähnlichkeit ist deutlich sichtbar. Olivgrüner Lack, der an das Militäruniversum erinnert, beige Ledersitze, beiges Verdeck (optional, kommt später), exklusive 17-Zoll-Felgen in Olivgrün lackiert und mit Geländereifen bestückt …

Jeep hat sich die Mühe gemacht, seinem Lieblingsmodell zu huldigen, insbesondere mit speziellen Stahlstoßstangen, einem Reserverad am Heck, Aufklebern auf der Motorhaube oder am Heck oder sogar einem „41“-Emblem auf dem Schalthebel als Symbol das Geburtsjahr der Willys.

Ein Willys, aber Plug-in-Hybrid

Diese Sonderserie ist mit dem Plug-in-Hybridmotor „4xe“ mit 380 PS ausgestattet, der einzigen in Frankreich erhältlichen Version. Damit kann der Wrangler 42 km im Elektromodus gemäß dem WLTP-Zyklus zurücklegen und profitiert gleichzeitig von einem fortschrittlichen Allradantrieb, der für Offroad-Ausflüge nützlich ist.

Verlieben Sie sich bereits in diese Willys ’41-Version des Wrangler 4xe? Leider ist dieser zumindest im Moment dem amerikanischen Markt vorbehalten. Bei Uncle Sam wird es ab 59.930 Dollar verkauft, viel weniger als die 81.700 €, die in Frankreich für den Wrangler 4xe verlangt werden …

Fotos: Motornews

