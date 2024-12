Kawasaki Ninja ZX-4RR: Das originellste Motorrad auf dem Markt?

Kleine Sportwagen liegen derzeit im Trend. Und Kawasaki hat beschlossen, mit der ZX-4RR die Originalitätskarte voll auszuspielen: ein kleiner 4-Zylinder mit 400 cm³ und 14.500 U/min. Was lässt Sie den Hypersport vergessen?



Vielleicht waren einige von Ihnen in den 80er und 90er Jahren Biker und erinnern sich an die ZXR 400. Damals lieferten sich die Japaner mit kleinen Autos namens „ Schreier „. Kleine 4-Zylinder-Motoren, die für rasante Kurvenfahrten gebaut sind. Eine Kuriosität aufgrund der sehr restriktiven Gesetzgebung, die große Motorräder und Geschwindigkeit mit Kriminalität gleichsetzt. Die Kawasaki konkurriert dann legal mit der Suzuki GSX-R 400, FZR 400 und anderen Honda NS400R. Und die Schreier wird anschließend mit der 500-cm³-Generation in die MotoGP exportiert.

Die ZX-4RR ist somit die Neuinterpretation der ZXR400-Version 2024. Ein echter Taschenspielertrick angesichts der Einschränkungen, die dem Design durch Umweltschutz- und Lärmnormen auferlegt werden.

Die Kawasaki-Ingenieure nutzten einen großen Moment der Nostalgie, indem sie diesen kleinen Sportwagen wieder zum Leben erweckten. Ein völlig neuer Motor, der zeigt, dass die Marke neben Elektro-, Wasserstoff- oder sogar Hybridprojekten immer noch über ein aktives Forschungs- und Entwicklungsbüro verfügt.

Der Kawasaki ist ein Sportwagen, der uns daran erinnert, dass es nicht nur Kraftmonster gibt BMW M1000RR oder Ducati Panigale V4, um Spaß auf dem Motorrad zu haben. 77 PS (80 mit Ram Air), 39 Nm Drehmoment und 189 kg. Licht stimmt sagte Colin Chapman.

Also haben wir die RR-Version ausprobiert, die mit einem Standard-Schalthebel, fortschrittlicheren Federungen und der sehr grünen KRT-Farbe.

Ein Sportwagen für den Alltag

Erster Ansatz: der des Alltags. Einen Sportwagen zu besitzen, bedeutet im Allgemeinen, ein bisschen masochistisch zu sein, wenn man ihn benutzt täglich wie die Pendler sagen. Es ist steif, es ist unbequem, es lenkt nicht und es ist unmöglich, damit vernünftig zu bleiben.

Die ZX-4RR ist im Jahr 2024 überraschend an die reale Welt angepasst. Ein Motorrad mit einer Ergonomie, die es dem Fahrer ermöglicht, leicht angehoben zu werden und daher nicht vollständig auf den Handgelenken abzustützen, insbesondere dank des über den Gabelbrücken angebrachten Halblenkers. Bei der Arbeit anzukommen und die Hände schütteln zu können, ohne vor Schmerzen zu weinen, ist ziemlich gut.

Durch die etwas weich eingestellte Federung gewinnt man zudem an Komfort und sorgt dafür, dass nicht bei jedem Mikrostoß das gesamte Skelett vibriert. Kawasaki folgt der aktuellen Mode und bietet einen vielseitigen Sportwagen an, wie die Suzuki GSX-8R oder die Triumph Daytona 660.

Ein Sportfahrrad, das für alle Größen zugänglich ist, auch für kleine, mit einer Sattelhöhe von 800 mm, also niedriger als bei diesem Maschinentyp üblich. Die Großen ihrerseits werden ihren Platz finden und sich nur dann wirklich stören, wenn es darum geht, sich in eine Angriffsposition zu begeben, in der sie sich nach hinten beugen müssen, um richtig auf den Panzer zu passen.

Ein Motor, zwei Persönlichkeiten

Schließlich sorgen die Laufruhe der 4 Zylinder und die hohe Trägheit bei niedrigen Drehzahlen dafür, dass das Fahrrad beim Beschleunigen sanfter wird und Sie so die Kontrolle über die Maschine behalten. Es gibt viele Fahrmodi, darunter auch einen Modus zur Reduzierung der Leistung und des Anti-Rutsch-Modus, aber sie dienen nur als kommerzielles Argument im Hinblick auf den Motorcharakter, der vor vorzeitiger Beschleunigung schützt.

Dazu noch ein kompaktes, wendiges Motorrad, das im Handumdrehen wenden kann, und schon haben Sie eine scharfe Waffe, mit der Sie gekonnt durch die Stadt gleiten können. Fügen Sie Verkleidungen hinzu, die auch ein wenig Schutz vor Regen bieten, und Sie haben eine pendeln anders als die anderen. Man muss einfach das leuchtende Grün und den Kawasaki-Stil annehmen. Wenn es nicht A2 ist, hat diese ZX-4RR mehr Argumente als die Ninja 500.

Ein Motor, der es verdient

Vergessen Sie die Mode für Wheelies im MT-07-Stil, es ist ein „altmodisches“ Motorrad, bei dem Sie sich auf die Drehzahl einstellen müssen, um es aufzuwecken und zu begeistern. Wir werden arbeiten müssen, um die Quintessenz des Vierzylinders jenseits von 7.500 U/min zu finden.

Die ZX-4RR verändert dann ihr Gesicht und wird deutlich lebendiger, sogar wütender. Das Geräusch lässt sich mitreißen, genau wie der Pilot, der sich von den vierbeinigen Sirenen verzaubern lässt. Mit dem Ram-Air-System, der Zwangsluftansaugung, ist die Airbox noch präsenter und trägt zur allgemeinen Atmosphäre bei. Das Motorrad atmet tief durch und Sie haben keine Zeit zu blinzeln, während das Armaturenbrett blinkt, wenn Sie sich 15.000 U/min und dem roten Bereich dahinter nähern. Das Gefühl, auf einem Superbike zu sitzen und noch nicht einmal 200 km/h überschritten zu haben! Perfekt, um Spaß zu haben, ohne den Führerschein in der Tasche zu verbrennen.

Der kleine Ninja benötigt dann ein wenig Know-how, um die richtige Motordrehzahl, also etwa 12.000 U/min, einzuhalten. Um die Kurven richtig anzugreifen, müssen Sie sie aggressiv und mit kreischendem Motor anfahren. Man muss das Getriebe spielen, im richtigen Tempo. Der bei dieser RR-Version serienmäßig vorhandene Schalthebel hilft beim Rangieren. Aber er muss auch den richtigen Rhythmus haben, um reibungslos zu funktionieren.

Um zu beginnen oder sich zu verbessern, ist es eine Flugschule

Das dynamische Verhalten passt zum Motor. Das Fahrrad ist leicht, 189 kg vollgetankt und sehr wendig. Seine geringe Größe und sein Fahrwerk erwecken fast den Eindruck, als würde man mit einer kleinen 250er zur Attacke gehen. Sie stehen mühelos auf dem Winkel und die Ergonomie ermutigt Sie, die richtige Position zum Strecken Ihres Knies einzunehmen. Anfänger lernen gute Fahrgewohnheiten, die sie auf der ZX-6R und anderen ZX-10Rs anwenden können.

Wenn die Federung bei hohem Tempo oder auf der Rennstrecke etwas nachgiebig ist, wird dieser Mangel durch den Straßeneinsatz auf fragwürdigem Asphalt zu einem Qualitätsmangel. Zumal die Maschine gesund ist, in Kurven und beim Bremsen stabil ist und kleine Pilotenfehler toleriert. Zu spätes Bremsen mit leichtem Winkel wird nicht sofort bestraft.

Die Vorderachse ist präzise und gibt die Informationen gut weiter, was dem Fahrer Sicherheit gibt und es ihm ermöglicht, die Grenzen noch ein wenig zu überschreiten, ohne jemals das Gefühl zu haben, überfordert zu sein. Wenn die ZX-4RR angreifen soll, braucht man keine großen Arme, um voll einzugreifen, sondern eine feine, präzise Lenkung, eine gute Flugbahn mit der richtigen Motordrehzahl. Und das ist das Gute!

Etwas zu viel Enthusiasmus für eine 400er?

Eine berechtigte Frage, denn der Preis beginnt bei 9.599 Euro (8.599 Euro für die Basisversion ZX-4R). Ein Preis, der einem größeren Hubraum würdig ist, mit rund hundert Pferden wie einem Triumph Daytona 660.

Aber wir müssen das Problem anders betrachten: Es handelt sich um einen „echten“ Vierzylinder-Sportwagen und nicht um einen stromlinienförmigen Zweizylinder-Roadster wie zum Beispiel die Z650.

Zumal die Verarbeitung und der Zusammenbau tadellos sind und Kawasaki dies nicht getan hat Bling Auch in Sachen Ausstattung mangelt es dem kleinen Ninja an nichts. Die Nissin-Doppelscheibe ist gut proportioniert, die 37-mm-Showa-Gabel ist zwar nicht die beeindruckendste, überzeugt aber im Einsatz und harmoniert gut mit dem Komfort-Sport-Kompromiss. Es ist nur die Vorspannung einstellbar, wodurch eine Zerstörung der Werkseinstellungen vermieden wird Trackdays. Für einen normalen Bahnfahrer wird es eingeschränkter sein.

Die Elektronik bleibt bei Fahrmodi und Traktionskontrolle, und das ist schon zu viel. Es ist keine Trägheitseinheit für das ABS in der Kurve nötig, es ist ein verdammt gutes Fahrerrad!

Mit dieser Kawasaki haben Sie keine Ausrede mehr, dass die Strecke zu klein für Ihr Monster ist. Und wenn du deinen Freunden das Innere zeigst im Herzog 990werden sie wissen, dass es das Talent Ihrer Piloten ist, das alles macht. Und das ist unbezahlbar.

Unsere Meinung zur Kawasaki ZX-4RR

Die ZX-4RR ist eine echte Maschine Plug-and-Play So können Sie unter allen Umständen Spaß haben. Wenn er im Jahr 2024 vor allem durch seinen einzigartigen Fahrcharakter überrascht, so ist es auch seine Vielseitigkeit, die ihn nicht nur zu einer einfachen Kaufentscheidung macht.

Eine gute Möglichkeit, sich mit den Freuden des Sports und des Bahnrennens vertraut zu machen. Für erfahrenere Fahrer bedeutet dies, dass sie ihr Training auf der Rennstrecke mit einem vernünftigeren Budget aufrechterhalten können, ohne dass Verbrauchsmaterialien zu schnell kaputtgehen.

Es ist kein perfektes oder leistungsstarkes Motorrad. Dies ist kein rationales Motorrad. Aber es ist ein einzigartiges und liebenswertes Motorrad.