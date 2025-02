Kia enthüllt EV4-Außendesign vor offizieller Präsentation am 27. Februar

Der neue EV4 in Serie wurde für den 27. Februar anlässlich des Kia EV-Tages angekündigt, wobei bereits erste Fotos der Limousine sowie der Schrägheck-Variante veröffentlicht wurden.

In der vergangenen Woche kündigte Kia die Präsentation von drei neuen Funktionen an, die am 27. Februar im Rahmen einer Veranstaltung, die den Elektrofahrzeugen gewidmet ist, vorgestellt werden sollen. Unter diesen Neuheiten befindet sich auch die neue Limousine EV4, die auf dem 2023 vorgestellten Konzept basiert. Kia scheint jedoch ein wenig voranzugehen und hat bereits zehn Tage vor der offiziellen Präsentation die ersten Bilder des Modells veröffentlicht.

Wie bereits erwartet, übernimmt das Serienmodell nahezu das gesamte Design des 2023er Konzepts. Die Karosserie weist eine stark gestreckte Silhouette auf, ähnlich der des Citroën C4X, mit einer sehr kurzen Motorhaube und einem verlängerten Heck, das an das Tesla Modell 3 erinnert (ca. 4,70 m lang). Dank der Verwendung der E-GMP-Elektroplattform der koreanischen Gruppe wurde der vordere Überhang auf ein Minimum reduziert, was den Innenraum optimiert.

Das Design folgt den aktuellen Trends der letzten vollelektrischen Modelle von Kia wie dem neu gestalteten EV6, dem EV9 und dem EV3. Die Frontpartie der Limousine zeichnet sich durch sehr schlanke, vertikale Scheinwerfer aus, die sich entlang des Kühlergrills erstrecken. Die geneigte Motorhaube endet in einem kleinen, teilweise geschlossenen Kühlergrill und integriert eine Kamera für Fahrassistenzsysteme. Wie viele Elektrofahrzeuge verwendet dieses Modell versenkbare Türgriffe, um die Effizienz zu maximieren. Auch die Rücklichter sind schmal und vertikal gestaltet; sie umrahmen den Kofferraum und ziehen sich bis zu den Kotflügeln. Natürlich wird das Modell auch finisch in der sportlichen GT-Line-Version erhältlich sein.

Eine Schrägheck-Variante für den europäischen Markt

+9 Kia EV4 „Schrägheck“ Fotokredit – Dr.

Kia nutzt die Gelegenheit, um Bilder des kompakten Schrägheckmodells zu veröffentlichen, das speziell für den europäischen Markt konzipiert wurde. Diese Version ist etwas kürzer und näher an den Abmessungen von Fahrzeugen wie dem VW Golf oder dem Toyota Corolla. Anstelle eines langen Kofferraums bietet dieses Modell eine geschickte Heckgestaltung, die besonders geschätzt wird. Zudem zeichnet sich dieser Karosserietyp durch einen markanten Heckspoiler und eine andere Ausführung des Designs aus, bei der eine klare Schwarzmarkierung die beiden Seitenfenster über das Dach miteinander verbindet.

Bislang hat Kia noch keine Details zum Innenraum veröffentlicht, so dass wir einige Tage warten müssen, um mehr Informationen zu erhalten. Dennoch können wir bereits vermuten, dass das Interieur den gewohnten Standards der koreanischen Marke entsprechen wird, mit digitalen Instrumenten, recycelten Materialien und zahlreichen Ablagemöglichkeiten.

Es bestehen auch noch Unklarheiten hinsichtlich der technischen Spezifikationen, einschließlich genauer Längen und Batteriekapazitäten. Dennoch können wir auf eine maximale theoretische Reichweite von bis zu 600 km hoffen, ähnlich wie beim EV3 SUV, das mit Zellpaketen von 58,3 kWh und 81,4 kWh ausgestattet ist.

Fotos: Dr.

Treten Sie unserem Motornews-Kanal auf WhatsApp bei, um keine Neuigkeiten aus der Automobilwelt und über Zweiräder zu verpassen!