Künftig neu gestalteter Peugeot 308 (2025): Welche Entwicklungen können wir erwarten?

Da er im Jahr 2025 seinen vierten Geburtstag feiert, bereitet sich der kompakte Löwe darauf vor, sein Design und sein technisches Datenblatt grundlegend zu überarbeiten. Überprüfung der Details.



Trotz der vorherrschenden Ernüchterung gegenüber klassischen Limousinen, die in den letzten Jahren oft durch SUVs ersetzt wurden, hat sich die aktuelle Generation des 308 seit ihrer Einführung im Jahr 2021 heldenhaft gegen den Eindringling gewehrt. Drei Jahre später wurden ihre Verkäufe zwischen Januar und Oktober 2024 auf dem europäischen Markt angekündigt Ich bin nur von einem Rückgang von 2 % (78.310 Ex.) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betroffen. Gute Gesundheit, das muss es sein zur Vielseitigkeit seiner Baureihe, die als Kombi oder als Fünftürer, mit Hybrid-, PHEV- und sogar 100 %-Elektromotoren erhältlich ist. Im Vergleich dazu ist es eine Grimasse für den Mégane von Renault. Ohne thermisches Angebot sanken die kommerziellen Ergebnisse im gleichen Zeitraum um 39 % (40.325 Exemplare), während der Scenic, der ebenfalls mit der Elektroversion des 308 konkurrieren musste, seit seiner Markteinführung kaum überzeugen konnte. trotz seines Titels „Auto des Jahres“ Anfang 2024. Auf dem Alten Kontinent wurden kaum mehr als 16.000 Exemplare verkauft.

Ein Hauch von Inception

Allerdings wird sich der Peugeot 308 nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, denn der Wettbewerb verschärft sich. Stilistisch wird man sich bemühen, den vom Inception-Demonstrator im Jahr 2022 angeordneten Vorrechten weitestgehend zu folgen. So sollte sein Bug seinen Blick über zwei Etagen verteilen, in der Art der jüngsten Modelle 3008 und 5008, während er jedes Ende seines Kühlergrills, der selbst mit einem Trio von Tagfahr-LEDs verbreitert ist, innerhalb eines völlig neu gestalteten Schildes „kratzt“. Sollte er sich im Profil damit begnügen, das Aussehen seiner Felgen noch einmal zu überdenken, deutet alles darauf hin, dass das Heck mit einem neuen Lichtstreifen geschmückt wird, der über einen neuen Stoßfänger hinausragt, der die Silhouette des Sochalienne optisch verbreitert. Im Innenraum schließlich sollte dieser 308 Jahrgang 2025, abgesehen von der Neugestaltung seines Infotainmentsystems, die Codes seines Cockpits nicht durcheinander bringen.

Umbrüche unter der Haube

Letztlich dürfte der Peugeot unter der Haube die tiefgreifendsten Veränderungen vornehmen. Einerseits durch den Austausch des aktuellen 180-PS-PHEV-Aggregats, das nur 66 km WLTP für 100 % elektrisches Fahren gewährleistet, gegen die neue Generation, die mit dem 3008 und 5008 eingeführt wurde. Mit einer Gesamtleistung von 195 PS dürfte dieser Motor eine Reichweite von rund 100 km haben. Aber vor allem die E-308-Reihe dürfte die größten Umwälzungen erleben, da sie einerseits die Mechanik begrüßt, die kürzlich für die große Schwester E-408 erworben wurde. Nämlich ein 210-PS-Elektromotor, der von einem 61-kWh-Akku angetrieben wird und eine WLTP-Autonomie von 470 km anstrebt. Und zum anderen überraschte jüngst eine hypothetische 86-kWh-Batterie in der Testphase an Bord des DS 4, mit dem der 308 seine technische Plattform teilt. So ausgestattet könnte die Lioness problemlos 600 km WLTP anstreben. Die Einführung dieses Antriebsstrangs muss jedoch noch bestätigt werden.

Peugeot 308 neu gestalteter Preis

Voraussichtlich im Jahr 2025 wird das Facelift des Peugeot 308 mit einer logischen Preiserhöhung einhergehen. Während sein Einstiegsmodell derzeit für 32.250 Euro verkauft wird, wird sein Nachfolger wahrscheinlich nicht zögern, die 33.000-Euro-Schwelle zu überschreiten, um seine technischen und stilistischen Weiterentwicklungen zu rechtfertigen.