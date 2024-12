Lamborghini verschiebt seinen elektrischen Lanzador um ein Jahr

Ursprünglich für 2028 geplant, wurde der erste elektrische Lamborghini schließlich um ein Jahr verschoben. Der Grund ist ein Markt, der noch nicht ganz bereit ist …



Das im Jahr 2023 vom Lanzador-Konzept angekündigte erste 100 % elektrische Modell von Lamborghini sollte ursprünglich im Jahr 2028 auf den Markt kommen. Doch die italienische Marke erkannte, dass der Markt noch nicht ganz bereit war, und zog es vor, die kommerzielle Markteinführung dieses für sie so besonderen Modells zu verschieben Marke im Jahr 2029.

Bei unseren letzten Treffen mit Stephan Winkelmann, dem CEO von Lamborghini, wirkte der Mann sehr zuversichtlich und kündigte bereits mit großem Tamtam die Ankunft dieses vierten Modells bei Lamborghini ab 2028 an. Doch die aktuelle Situation und der Elektromarkt sind noch zu unsicher (insbesondere in den USA). Nischensegment der Elektro-Supersportwagen) entmutigte die Marke letztendlich, was uns bestätigte, dass sie das Modell um ein Jahr verschob. Genug, um der Marke die Weiterentwicklung ihres elektrischen GT 2+2-Projekts zu ermöglichen, während die aktuelle Baureihe mit drei Plug-in-Hybrid-Modellen bereits auf dem Weg zur Elektrifizierung ist.

Bestellbücher bereits voll

Die Verschiebung der Veröffentlichung ihres Elektrofahrzeugs um ein Jahr dürfte der italienischen Marke keine allzu großen Probleme bereiten, da sie bereits mehr als 10.000 Einheiten produziert hat und über gut gefüllte Auftragsbücher für den Urus, Revuelto und Temerario verfügt. Das Werk in Sant’Agata Bolognese (Italien) ist bereits voll ausgelastet, um Kundenaufträge zu beliefern, und wurde im vergangenen Jahr sogar erweitert, um die Produktion der drei Modelle besser zu ermöglichen.

Diese Kehrtwende ist im aktuellen Kontext nicht so überraschend und wurde in letzter Zeit bereits bei mehreren Herstellern beobachtet: Mercedes, Volvo, Porsche, Ford… Bei Ferrari, dem ewigen Rivalen von Lamborghini, ändern wir hingegen nicht die Strategie. Die Marke plant, im Jahr 2025 ihr erstes Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen.

Foto: B. Defay.

