Die Straße ist noch feucht, die Luft kühl, und irgendwo hinter der Tarnfolie blinzeln zwei schmale LED-Bänder. Er ist kleiner, straffer, irgendwie konzentrierter. Kein Brüllen mehr beim Anlassen, nur dieses sachte Surren – wie ein tiefes Einatmen vor dem Sprung. Jaguar Land Rover macht ernst: Der Defender schrumpft, wird elektrisch und, ja, deutlich leistbarer. Defender Sport EV heißt er. Und er will nicht nur ein weiterer Premium-Stromer sein, sondern ein Allrad, der im Dreck zu Hause ist – und im Alltag sowieso.

Ein kompakter Defender, der beim Preis den Puls senkt

Seit Jahren geistert die Idee vom „Mini-Defender“ durch die Flure in Gaydon; jetzt nimmt sie Form an. Die Vorserienfahrzeuge wirken nicht mehr nach grobem Rohbau – das Design steht praktisch. Kastenförmig, aufrecht, ohne Schnörkel: das vertraute Profil bleibt. Nur eben komprimiert, wie ein Espresso – kleiner, aber mit Wumms.

Vorne: die Scheinwerfer, jetzt schmal gezogen, fast wie mit dem Skalpell zugeschnitten. Die Motorhaube: sauberer modelliert, weniger wuchtig, mehr Fokus. Die Prototypen tragen grobstollige Reifen, schwarze Schweller, verbreiterte Radhäuser. Nichts Übertriebenes, doch genug, um klarzumachen: Der Sport will zupacken. In einer Welt, in der BMW, Audi, Mercedes und Porsche die Premium-E-SUVs fein polieren, setzt dieser Defender auf Anfass-Charakter – eher Bergstiefel als Lackschuh.

Eigene E-Plattform: Raumgewinn vom Boden her gedacht

Während der große Defender noch auf einer Architektur fußt, die Verbrenner kannte und mochte, ist der Sport EV ein Kind der neuen EMA-Plattform – von JLR eigens für Stromer entwickelt. Keine Ausflüchte, keine Hybrid-Ausrede. Rein elektrisch, von Grund auf.

Der Akku liegt flach im Boden. Das schafft Platz, den man spürt, sobald die Tür satt ins Schloss fällt. Die Sitzposition vertraut hoch und entspannt, die Anmutung robust – nur die Bildschirme sind gewachsen, die Bedienlogik aufgeräumter, direkter. Zwei Sitzreihen sind gesetzt. Und laut Flüstern aus der Entwicklung könnte zwischen Fahrer und Beifahrer eine schmale, sechste Sitzgelegenheit auftauchen – eine Art klappbare „Notsitzbank“. Unkonventionell? Sicher. Aber für Familien, Hunde, Rucksäcke und spontane Entscheidungen ist genau das oft der Unterschied zwischen „passt“ und „geht sich nicht aus“.

Reichweite und Akku: Zahlen, die Vertrauen schaffen

Die EMA-Basis ist auf große Akkupakete vorbereitet. Hier ist die Spanne klar umrissen: etwa 70 bis 90 kWh Kapazität, ordentlich verpackt, sauber temperiert. Damit peilt der Defender Sport EV 480 bis 515 Kilometer nach WLTP an. Papierwerte? Ja. Aber in dieser Liga ist das die Oberkante der Vernunft – genug, um am Freitag noch übers Land zu fahren, ohne am Samstagmorgen die Ladesäule wie einen Kaffeeautomaten zu umklammern.

Was sich abzeichnet, in Stichpunkten, aber mit Gefühl:

– Akku brutto: rund 70–90 kWh, je nach Variante

– Geschätzte WLTP-Reichweite: ca. 480–515 km

– Antrieb: elektrische Allradlösung, ohne mechanischen Umweg

– Terrain Response: das bekannte JLR-Baukastensystem zur Geländeanpassung – hier mit Strom-Gefühl, also noch feiner im Tritt

Elektrischer Allrad: Traktion als Charaktereigenschaft

Gelände ist kein Marketingwort, sondern eine Haltung. Der Defender Sport EV bleibt sich treu, nur ändert sich die Tonart. Wo ein Verbrenner erst hochdrehen muss, ist der Stromer schon da. Drehmoment liegt an wie ein guter Händedruck – fest, aber nie grob. Die elektrische Verteilung an beide Achsen reagiert in Millisekunden; jedes Rad bekommt, was es braucht, nicht mehr, nicht weniger.

Dazu der tiefere Schwerpunkt dank Bodenakku: Der Wagen duckt sich förmlich in die Spur, bleibt auch auf welligen Pfaden ruhig im Oberkörper. Auf nassen Wiesen, in felsigen Kehren oder im verschneiten Forstweg spielt die Elektronik ihre ruhige Hand aus – ohne Drama, ohne Getöse. Es ist dieses leise Können, das beeindruckt. Nicht der große Auftritt, sondern das souveräne „Passt, ich hab das“.

Preis, Marktstart und der Blick zur Konkurrenz

Die Premiere soll noch Ende 2026 über die Bühne gehen, der Marktstart ist für Anfang 2027 anvisiert. Beim Preis zielt JLR bewusst unter den großen Bruder: In den USA werden rund 54.000 bis 67.500 Dollar erwartet. Umgelegt sind das etwa 50.000 bis 62.000 Euro – abhängig davon, wie die Steuern diesseits des Atlantiks mitreden. Entscheidend: Der klassische Defender startet deutlich jenseits der 70.000-Euro-Marke. Damit öffnet der Sport EV eine Tür, die bisher fest zu war.

Und die Gegner? Der Jeep Recon EV rollt langsam heran, in Großbritannien wird mit knapp 93.000 Euro gerechnet; in den USA beginnt er laut Ausblick bei rund 65.000 Dollar. Der Mercedes EQG 580 – die elektrische Ikone mit Kanten – spielt preislich ohnehin eine Klasse höher. So sortiert sich der Defender Sport EV geschickt darunter ein und sucht die Lücke aus Stil, Fähigkeit und Vernunft.

Modell Vorauss. Einstiegspreis Reichweite Land Rover Defender Sport EV ca. 50.000–62.000 € etwa 480–515 km (WLTP) Jeep Recon EV ~93.000 € (UK) n. v. Mercedes EQG 580 >120.000 € rund 450 km

Der Strom-4×4-Markt findet seine Form

In den USA muss sich der Defender Sport EV an Schwergewichten wie Rivian R1S und GMC Hummer EV reiben – Kolosse mit Reichweite, Schlagkraft und Showeffekt. In Europa ist das Spielfeld enger, subtiler. Der Jeep Recon klopft an, die Deutschen haben edle Straßenpanzer im Angebot, doch echter Gelände-Fokus bleibt rar.

Genau hier könnte der kleine Defender groß werden: Er nimmt das Bild der Marke – robust, funktional, ein bisschen unbeeindruckt vom Modezirkus – und übersetzt es in ein Format, das mehr Menschen erreichen kann. Unter 70.000 Euro bleibt nicht nur ein Versprechen, sondern ein Türöffner. Premium, ja. Aber nicht abgehoben. Für alle, die ihr Auto nicht nur am Boulevard zeigen, sondern auch durch eine Furt schicken wollen, ohne dass der Puls auf 180 schnellt.

Am Ende bleibt der Eindruck einer Maschine mit Manieren. Er brüllt nicht. Er überzeugt. Und wenn der Weg aufhört, beginnt sein Revier – leise, präzise, mit einem kleinen, selbstbewussten Nicken.