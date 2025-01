Langautonomie-Antrieb günstiger als Einstiegsmodell beim Tesla Model Y

Wenige Tage nach der Vorstellung des neu gestalteten Model Y, das in naher Zukunft in Europa erhältlich sein wird, offeriert Tesla verlockende Preisnachlässe, um die Bestände abzubauen. Interessanterweise ist die Long Range Propulsion-Variante (mit einer Reichweite von bis zu 600 km) nun sogar günstiger als das Basismodell!

Am 10. Januar enthüllte Tesla still und leise die überarbeitete Version seines Model Y. Ursprünglich für den chinesischen Markt konzipiert, wird dieses Modell bald auch in Nordamerika und Europa verfügbar sein. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen großzügige Rabatte auf das alte Modell eingerichtet, um den Lagerbestand zu reduzieren und zu verhindern, dass potenzielle Käufer auf die neue Version warten.

Rabatte auf die anderen Modelle

Die Tesla-Website in Frankreich wurde kürzlich mit neuen Preisen für das Elektro-SUV aktualisiert. Leider profitiert das Basismodell „Propulsion“ nicht von einem Nachlass und bleibt daher bei einem Preis von 44.990 € vor Bonus. Aufgrund der lokalen Produktion in der Nähe von Berlin bleibt das Fahrzeug jedoch weiterhin für den französischen Ökobonus von bis zu 4.000 € (abhängig vom Einkommen) berechtigt.

Langstreckenmodell zu niedrigeren Preisen

Für die übrigen Modellvarianten wurden die Preise durch die bis zum 31. März 2025 angebotenen Rabatte um 4.000 € gesenkt. Besonders auffällig ist, dass die Langstrecken-Ausführung nun günstiger ist als das Basismodell! Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 600 km, im Vergleich zu 455 km beim Propulsionsmodell, wird sie bereits ab 42.990 € ohne Bonus angeboten oder zwischen 38.990 € und 40.990 €, je nach Einkommen des Käufers.

Diese Preissenkung schafft einen erheblichen Abstand zu den anderen Modellen! Die Long Range-Varianten mit Allradantrieb beginnen bei 47.990 € und die Performance-Version bei 53.990 €. Trotz des Rabatts von 4.000 € liegen sie über der maximalen Bonusgrenze. Schade, denn nur die Allradvariante mit großer Reichweite kann mit der neuen 7-Sitzer-Option ausgestattet werden. Es ist zudem zu beachten, dass die zwei zusätzlichen Sitze jetzt 4.000 € kosten, anstatt der 2.500 € beim Pariser Autosalon im Oktober 2024.

Preisliste des Tesla Model Y (Januar 2025):

Modell Preis (in €) Antrieb 44.990 Langstreckenantrieb 42.990 Großreichweite mit Allradantrieb 47.990 Leistung 53.990

Foto: Motornews

