Lithium-Knappheit in weniger als 2 Jahren erwartet

Die Steckdose surrt leise, der Regen hämmert aufs Garagentor, und du schaust auf die Prozentanzeige deines Akkus wie auf die letzten Tropfen Kaffee am Montagmorgen. E-Mobilität fühlt sich jetzt an – unmittelbar, elektrisch, fast selbstverständlich. Doch unter der ruhigen Oberfläche knirscht es: Der Rohstoff, der die stille Kraft in Bewegung setzt, könnte uns schon ab 2028 fehlen. Das sagt Wood Mackenzie, eine Instanz für Rohstoffanalysen. Wenn die Politik beim Klimakurs bleibt, klettert der weltweite Lithiumbedarf bis 2050 auf rund 13 Millionen Tonnen. Klingt abstrakt? Nicht wirklich. Ohne neue Minen und zusätzliche Raffinerien wird’s eng – spürbar, im Schaufensterpreis deines nächsten Stromers und in der Laune deines Händlers, wenn du nach Rabatt fragst.

Der Lithiumhunger wächst mit der Elektrifizierung des Fuhrparks

Allan Pedersen, Forschungsleiter bei Wood Mackenzie, drückt’s nicht durch die Blume aus: Der Markt steuert schneller auf eine Versorgungslücke zu, als es sich viele Brancheninsider eingestehen wollen. Sein Team hat vier denkbare Wege der Energiewende durchgerechnet, und die Spanne ist deutlich: Je nach Tempo der Elektrifizierung landen wir 2050 bei etwa 5,6 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) im konservativen Pfad – oder bei 13,2 Millionen Tonnen, wenn die Welt tatsächlich Richtung Netto-Null marschiert.

Der Taktgeber? E-Autos, klar. In jedem Szenario saugt die Mobilität zwischen 72 und 80 Prozent des gesamten Lithiumangebots auf. Hält die Welt an den aktuellen nationalen Zusagen fest, sind 2040 rund drei von vier Neuwagen elektrisch. Im Netto-Null-Szenario kratzt der Anteil sogar an 95 Prozent. Stell dir das mal im Straßenbild vor: leise Anfahrten an jeder Ampel, Ladepausen statt Tankstopps – und eine Lieferkette, die dabei schwer atmet. Lithium wird zur kritischen Zutat, zum Espresso-Shot der Wende: klein in der Menge, riesig in der Wirkung.

Vier Versorgungsszenarien – und vier Momente, in denen die Zapfhähne trockenlaufen

Wood Mackenzie zeichnet eine Landkarte, wann die Engpässe je nach globalem Kurs eintreten könnten. Der Tacho zeigt:

– Verzögerte Transition: Das Angebot hält ungefähr bis 2037 Schritt. Danach rutscht der Markt langsam, aber stetig ins Minus — erst ein Murren, dann ein Knirschen.

– Basisszenario: Bestehende Projekte puffern die Nachfrage kurzfristig. Doch Mitte der 2030er zieht die Decke weg, die Lücke öffnet sich — nicht dramatisch auf einen Schlag, eher wie ein Riss, der täglich arbeitet.

– Nationale Zusagen: Ab etwa 2029 beginnen echte Knappheiten. Bis 2050 fehlen unterm Strich zusätzliche 6,7 Millionen Tonnen LCE — eine Summe, die kein Nebenbei-Projekt schließt.

– Netto-Null: Der härteste Takt. Defizite tauchen bereits 2028 auf und bleiben bis zur Jahrhundertmitte Begleiter. Rund 8,5 Millionen Tonnen zusätzliche Kapazität wären bis 2050 nötig — groß, schnell, zuverlässig.

Und noch eine Zahl, die sitzen bleibt: Mitte des Jahrhunderts gehen 96 bis 98 Prozent des Lithiums an wiederaufladbare Batterien. Eine solche Monokultur macht den Markt nervös — wie ein Auto mit nur einem funktionierenden Bremskreis. Solange alles gut geht, geht’s gut. Wenn nicht, wird’s heikel.

Stationäre Speicher: der zweite Durst, der die Kehle noch trockener macht

Wer glaubt, die Nachfrage werde nur von Autos getrieben, irrt. Große Energiespeicher drängen nach vorn. Je mehr Wind und Sonne unseren Strommix bestimmen, desto mehr Puffer brauchen die Netze, um Flauten und Wolken zu zähmen. Wood Mackenzie rechnet beim stationären Speichern — also Batterien in Containern statt unterm Kofferraumboden — mit einem jährlichen Nachfrageplus von 6 bis 7 Prozent in den ambitionierten Pfaden. Kleinlaut klingt das nicht.

Das Problem: Lithium wächst nicht auf Bäumen, und seine Förderung ist regional gebündelt. Australien liefert, Chile liefert, China veredelt — der Rest versucht aufzuschließen. Neue Akteure wollen rein, vom Abbau bis zur Raffination, doch Genehmigungen sind zäh, Infrastruktur kostet, und Geologie lässt sich nicht verhandeln. Währenddessen klopfen Autohersteller und Netzbetreiber gleichzeitig an dieselbe Tür. Der Pförtner heißt Angebot.

Recycling hilft – aber nicht rechtzeitig für die wilde Phase

Recycling klingt nach Erlösung: Kreislauf statt Sackgasse. Und ja, die Sache nimmt Fahrt auf. Die zurückgewonnene Menge dürfte jährlich um 13 bis 16 Prozent wachsen. Aber: Substanzielle Volumina kommen erst, wenn die erste große Welle heutiger E-Auto-Batterien in den Ruhestand geht — sprich, vor allem in den 2040ern. Bis 2050 können je nach ambitioniertem Szenario rund 2,3 bis 2,7 Millionen Tonnen LCE aus Altmaterial stammen. Das ist nicht wenig. Nur leider nicht genug.

Selbst mit diesem Rückenwind bleibt im Pfad der nationalen Zusagen ein Loch von etwa 6,7 Millionen Tonnen LCE; im Netto-Null-Kurs fehlen rund 8,5 Millionen Tonnen. Recycling wird lindern, glätten, dämpfen — ein Federspeicher fürs System. Aber die raue, heikle Phase der nächsten 10 bis 15 Jahre dämpft es nicht weg. Wer 2032 ein Auto verkaufen will, braucht 2030 Rohstoff — nicht 2045 Sekundärmaterial.

Investitionen in XXL: zwischen 100 und 276 Milliarden Dollar – jetzt, nicht übermorgen

Die Brücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit heißt Kapital. Viel Kapital. Wood Mackenzie beziffert den gesamten Investitionsbedarf auf etwa 104 Milliarden Dollar im langsameren Transitionspfad und auf satte 276 Milliarden Dollar, wenn Netto-Null ernst gemeint ist. Das Basisszenario liegt bei zirka 114 Milliarden, die Schiene der nationalen Zusagen bei rund 236 Milliarden. Das sind keine Zahlenspiele, das sind Minen, Aufbereitungsanlagen, Chemieparks, Schienen, Häfen.

Die heikle Zeitachse: 2030 bis 2034. In diesen Jahren muss gebaut, genehmigt, hochgefahren werden — ein paar Jahre, die entscheiden, ob die E-Mobilität ruhig atmet oder im Stakkato hustet. Es geht um neue Förderstätten, um zusätzliche Raffineriekapazitäten, um regionale Lieferketten, die weniger anfällig sind als ein einziger, zu langer Schlauch um den Erdball. Geld allein reicht nicht. Behörden müssen schneller arbeiten, Unternehmen mutiger planen, und wir alle müssen aushalten, dass Rohstoffprojekte komplex sind — und trotzdem notwendig.

Für dich, die Käuferin oder den Käufer von morgen, heißt das: Preisschwankungen sind wahrscheinlich. Mal entspannt, mal zickig — wie ein Motor mit Launen. Hersteller, die sich früh Rohstoff vertraglich gesichert haben, kommen gelassener durch die Kurven. Andere müssen den Druck weitergeben — an die Liste, an die Leasingrate, vielleicht an die Lieferzeit. Die Lithium-Partie läuft längst. Und wer jetzt die richtige Linie findet, setzt den Scheitelpunkt für die nächsten zwanzig Jahre.

Am Ende zählt das Fahrgefühl — auch im Markt. Ruhe im Antrieb, Klarheit im Lenkeinschlag, Vertrauen beim Bremsen. Die E-Mobilität kann das alles. Aber ohne genügend Lithium bleibt’s beim schönen Versprechen. Die Straße ist da. Der Akku will. Jetzt muss der Nachschub mithalten — präzise, leise, verlässlich. Wie ein guter Antrieb eben.