Livewire S2 Allinista Test: Neues Modell mit städtischem Charme

Neue Version des S2: The Mountaineer – Gemeinsam, urban, bodennah. Doch weiterhin in Bewegung…

Keine Kupplung, kein Gangwechsel, keine Wärmeschübe, keine Vibrationen. LiveWire präsentiert all diese Aspekte als Vorteile für die neue „Mountaineer“ -Edition des S2. Man könnte hinzufügen: keine Emotionen, kein Geräusch, kein Spaß? Doch die Realität ist komplexer… Und was ist mit der Reichweite? Ja, die ist begrenzt, aber nicht zu sehr. Diese neue Version, die besonders städtisch und praktisch gestaltet ist und mit 17-Zoll-Rädern ausgestattet, bringt keine Veränderungen in der elektrischen Kapazität mit sich. Die Batterie bleibt bei 10,5 kWh, was zum Fahren in der Stadt völlig ausreichend ist, mit einer angegebenen Reichweite von 194 km. Es stimmt, dass der S2 in urbanem Umfeld die Anzeige ständig zur Neige geht, als würde er mühelos rollen!

„Vielseitig“ – was ist das? Nein, nicht hier.

Bei der Kombination verschiedener Strecken, die uns in diesem kurzen Winter und im Pariser Alltag nicht erreichen konnten, wies das amerikanische Modell lediglich 144 Kilometer Reichweite auf, sogar nur 115 km bei 90 km/h; das ist recht bescheiden. Dies schränkt die Flexibilität dieser elektrischen Maschine erheblich ein, da sie nicht für den täglichen Gebrauch auf langen Strecken ausgelegt ist und nicht auf sporadische Anfragen für längere Fahrten reagieren kann. Diese LiveWire verlangt einen relativ präzisen Einsatz, da das Laden eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt: nahezu 1 Stunde und 20 Minuten für eine Teilladung (20 bis 80 %) und 2 Stunden und 20 Minuten für eine vollständige Aufladung. Das klingt schon lange, eine Kaffeepause vielleicht.

Verankerung

Für diejenigen, die sich durch diese Details nicht abschrecken lassen, bringt der S2 Mountaineer auch einige aufregende Eigenschaften mit. Er hat eine vorteilhaften Karosserie, die in unserem Testmodell durch die als SW-Motech-Legend beschriebenen Seitenkoffer hervorgehoben wird. Zudem kommen die 84 PS und 263 Nm Drehmoment ins Spiel, die durch die unmittelbare Reaktion des Motors wirklich beeindruckende Emotionen hervorrufen. LiveWire schafft es, in drei Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. In Paris bei Regen ist es jedoch nicht einfach, diese Angaben zu überprüfen.

Mit seiner geräuschlosen und sanften Fahrweise übertrifft der S2 jedoch alle Konkurrenten, seien es T-Max, Z900 oder CE-04. Zwischen den Farben der Trikolore und in Erinnerung an das, was wir vor uns sehen, scheint niemand mithalten zu können. Man muss jedoch aufpassen, dieser Eindruck kann einen dazu verleiten, zu schnell zu fahren oder das rechte Handgelenk zu sehr zu betätigen, wenn das Licht von Orange auf Rot wechselt. Manchmal erleben wir selbst unangenehme Überraschungen, die wir uns nicht vorgestellt hätten … Glücklicherweise behält der Mountaineer mehrere Fahrmodi bei, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten.

Charmant, das ist er. Aber bei weitem nicht perfekt…

Unter den Bedingungen, seinen Kopf ruhig zu halten, spricht der S2 auch mit seiner kompakten Bauweise, der niedrigen Sitzhöhe (um 28 mm reduziert dank der kleineren Räder) und seiner Wendigkeit an. Zumindest sorgt der Gasgriff für den Eindruck, ihn immer präzise und kontrolliert bis zum letzten Millimeter zu steuern. In der Stadt, sei es beim Überqueren oder Parken, erweist sich das als äußerst vorteilhaft. Auch seine ergonomische Sitzposition ist angenehm, ein wenig nach vorne geneigt und angenehm straff.

Und LiveWire hat auch charmante Spiegel unter dem Lenker angebracht. Man muss sich aber als Fahrer konzentrieren, um diese richtig wahrzunehmen. Angesichts der Tatsache, dass sie oftmals nicht wirklich nutzbar sind, ist es besser, sich auf das Drehen des Halses zu verlassen, um den Überblick zu behalten. Nicht zu vergessen, die stille Betriebsweise dieses LiveWire, die in der Stadt ein echtes Argument darstellt, beeinflusst auch das Verhalten der Fußgänger, Radfahrer und anderen Verkehrsteilnehmer, die nicht hören, wenn man sich nähert…

Livewire S2 Alpinista Test: Unser Fazit

Die Reichweite ist offensichtlich begrenzt, aber das Fahrvergnügen am Lenker dieses Bergsteigers ist intensiv, was den S2 nicht revolutioniert, sondern ihm eine vernünftige Neuerung verleiht. Dennoch ist diese Maschine absolut nicht günstig, mit einem Preis von fast 20.000 € pro Stück!

Was uns gefällt:

Das Fahrgefühl

Das grafische Design und die Verkleidung

Die Präsentation und Verarbeitung

Die Wendigkeit und das Layout

Was uns weniger gefällt:

Die eingeschränkte Reichweite

Die entmutigende Nutzung

Der harte Komfort

Die nutzlosen Spiegel

Livewire S2 Alpinista: Technische Spezifikationen

Motor: Elektrisch

Übertragung: Riemenantrieb

Leistung (KW): 63

Drehmoment (NM): 263

Gewicht (kg): 197

Dimensionen (MM): 2.098 x 807

Sitzhöhe (MM): 792

Batterie/Kapazität (KWH): Lithium-Ionen, 10,5

Angestrebte Reichweite (KM): 144

Reifen (AV-AR-Serie): 120/70-17-180/55-17

Preis: 18.990 €