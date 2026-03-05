Lotus Eletre Plug-in-Hybrid startet in China, Europa-Start geplant

Der Startknopf glimmt, der Vierzylinder räuspert sich, und plötzlich hat das rein elektrische Eletre-Universum einen neuen Mitspieler: Benzin. Der große Lotus-SUV, ursprünglich als Stromer gedacht, klinkt nun einen zusätzlichen Verbrenner ein und wird zum Plug-in-Hybriden. In China hört er augenzwinkernd auf den Namen For Me. In Europa tritt er ab Juni 2026 als Eletre X an — mit breiter Brust, leiser Ironie und einer sehr langen Leine.

Der Eletre war der Türöffner für das neue Lotus-Kapitel, das bis 2028 eigentlich nur noch in Kilowatt sprechen wollte. Dann kam die Realität der Märkte: E-Autos im Leerlauf, Nachfrage mit angezogener Handbremse, ein stattlicher SUV, der nicht überall den Applaus bekam, den man im Geely-Konzern erwartet hatte. Konsequenz: Strategie justiert, Antrieb gemischt. Der Hybrid feiert in China Premiere und nennt sich dort For Me — eine Art Augenzwinkern zwischen Ingenieursstolz und Marktlogik. Für Europa bleibt’s ernsthaft: Eletre X. Gleiche Bühne, anderer Akzent.

Technisch ist das Paket kaum schüchtern. Vorneweg ein aufgeladener 2,0-Liter-Vierzylinder, flankiert von je einem Synchron-E-Motor pro Achse. Zusammen liefern sie 952 PS und 935 Nm. Zahlen, die nicht prahlen müssen, sie sprechen von selbst. Und ja, das ist sogar mehr als die 918 PS des elektrischen Eletre R. Beim Sprint auf 100 km/h nimmt sich der Hybrid 3,3 Sekunden Zeit — ein Wimpernschlag mehr als die 2,9 Sekunden des reinen Stromers, der den Vorteil des unmittelbaren E-Schubs auskostet. Auf der Waage? Über 2,6 Tonnen. Das spürt man im Stand schon im Blick auf die Reifenflanken. Und doch: Wenn Leistung so satt bereitsteht, fühlt sich Masse plötzlich handzahm an. Der Antrieb atmet tief, die Achsen ziehen wie zwei entschlossene Kollegen an einem dicken Seil — einer mit Muskeln, einer mit Ausdauer. Es wirkt koordiniert, nicht brachial. Bereit, den Asphalt zu packen.

Großer Akku für einen Plug-in-Hybriden

Lotus hebt das Konzept PHEV aus der üblichen Schublade. 70 kWh Akkukapazität sind für einen Plug-in beeindruckend — nicht so ausufernd wie die 108 kWh der reinen EV-Variante, aber deutlich mehr als die üblichen 20 bis 25 kWh, die man in der Klasse kennt. Was heißt das auf der Straße? Laut chinesischem CLTC-Zyklus sind bis zu 420 Kilometer rein elektrisch drin; nach europäischem WLTP dürfte die Wahrheit näher bei rund 350 Kilometern liegen. Realistisch, nicht kleinlich. Und im Hybrid-Gesamtkontext? Lotus spricht von einer kombinierten Reichweite, die im WLTP über 1.200 Kilometer klettern könnte. Das ist nicht nur eine Zahl, das ist eine Gelassenheit im Kopf — der Tageskilometerzähler verliert seinen Schrecken.

Der Ladevorgang spielt ebenfalls eine eigene Liga: Eine DC-Leistung von über 300 kW wird in Aussicht gestellt. Das bedeutet vom 30- auf 80-Prozent-Fenster in etwa acht Minuten. Kaffee bestellen, umrühren, gehen. Wer schon mal an der Säule die Sekunden gezählt hat, weiß: Das ist nicht nur schnell, das fühlt sich schnell an. Und genau darauf kommt’s an.

Der Eletre als Plug-in (in China „For Me“) bringt 952 PS mit — und in Summe über 1.400 km Reichweite, sagt Lotus.

Zeitplan? Der Auftakt in China erfolgt bereits Ende März. Danach rollt die Welle weiter: Europa ab Juni 2026, mit dem Namen Eletre X als Türschild. Österreich dürfte ebenso bedient werden wie seine Nachbarn — Lotus ist ja längst präsent in unseren Breitengraden. Die ersten Auslieferungen visiert man für Ende 2026 an. Und weil ein gelungener Antrieb selten allein bleibt, wird die neue „X-Hybrid“-Technik voraussichtlich auch auf andere Modelle überspringen. Die Limousine Emeya zwinkert schon aus der Seitenkulisse.

Was bleibt nach dem Lesen, so als Echo im Ohr? Ein SUV, das nicht länger um Erlaubnis bittet, elektrisch zu sein. Sondern sich das Beste aus zwei Welten nimmt und es selbstbewusst mischt. Der Benziner brummt, die E-Motoren singen, der Akku hält den Takt. Die Richtung? Klar. Die Haltung? Entspannt entschlossen. Wenn Technik Charakter zeigt, wird Zahlenmaterial plötzlich zu Fahrlaune.

Fotos: Motornews

In aller Kürze

