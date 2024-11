Mash FR750: der Roadster in der Oberliga?

Hier ist der erste große Motor, den die Burgunder von SIMA auf den Markt gebracht haben. Entworfen von Jedi Motor, soll es die kleine Marke, die für ihre Neo-Retro-125 bekannt ist, auf ein neues Niveau heben.



Mit diesem Mash FR750 ändert SIMA die Strategie und ruht sich nicht mehr nur aus auf kleinen, preiswerten Motorrädern. Der burgundische Importeur will verstärkt in seine Marke investieren und setzt dabei auf seine neue Partnerschaft mit Jedi Motor. Weit entfernt vom Star-Wars-Universum handelt es sich um ein chinesisches Industriekonglomerat, das in unserer Galaxie noch unbekannt ist, aber noch nicht vor Kurzem entstanden ist. Die 1975 gegründete Motorradsparte ist offizieller Lieferant des chinesischen Staates für Zweiräder.

QJ Motor, die neue Marke, die sich in Frankreich etablieren könnte

SIMA ist stolz, einen Partner dieses Kalibers gefunden zu haben, und zögert nicht, den Namen Jedi Motor auf der neuen Mash FR 750 zu tragen. Dies ist auch eine Art, die Seriosität dieser neuen Generation von Motorrädern mit Mash-Emblem zu bestätigen, die sich konsequent auf Qualität konzentrieren. Wir waren beeindruckt, als wir nach China reisten. Schließlich rüsten sie chinesische Polizeibiker so aus, wie sie es gewohnt sind », platzt es aus dem SIMA-Team während der Präsentation.

Ein lohnendes Motorrad

+20

Ein erster Blick bestätigt die Angaben. Der Zusammenbau ist ordentlich, das Fahrrad besteht aus Kunststoff, der luxuriös wirkt. Keine hässlichen Schrauben oder hervorstehenden Kabel, das Finish ist sehr sauber, mit einem eleganten Motor, Abdeckungen zum Verbergen unansehnlicher Teile und einem schönen Lenker aus gebürstetem Aluminium.

QJ SRK 550 Test: der funkelnde A2 Roadster

SIMA schöpfte nicht nur aus dem Katalog des chinesischen Herstellers, sondern konnte das Motorrad auch an dessen Wünsche anpassen. Das Ergebnis ist dieser Neo-Retro-Look, oder besser gesagt diese „klassischen“ Akzente eines modernen Roadsters, wie dieser runde Scheinwerfer. Mit ihrer erfreulichen Größe wirkt die Maschine harmonisch, geschmeidiger in den Linien als ein japanischer Roadster und moderner als ein Motorrad aus Indien. The Mash schafft es wirklich, eine eigene Identität zu haben.

Ein vielseitiger Motor

+20

Gemeinsam mit seinem Partner hat SIMA auch den Motor so angepasst, dass er mit 74,6 PS etwas stärker ist. Der wassergekühlte Vertical Twin ist seit einigen Jahren eine bekannte Architektur, für Mash stellt er jedoch einen Quantensprung im Vergleich zu seinen üblichen luftgekühlten Singles dar. Jedi vertraute seine Vorbereitung dem Schweizer Suter an, dem es gelang, einen Motor mit einem sehr angenehm runden Charakter herzustellen. Sie stellten sicher, dass es bei niedrigen Drehzahlen nicht klopfte, wie es bei der Kawasaki der Fall war.

Welches A2-Motorrad im Jahr 2024 kaufen?

Gefügiger und sanfter, außerdem gut gefüllt und jederzeit für einen Neustart verfügbar. Ab der Mitte des Drehzahlbereichs, bei 4.000 U/min, demonstriert er sogar große Energie und mangelt es nicht an Länge. Dies ist eine der überzeugendsten Interpretationen dieses Zweizylinders, die Sie die Vibrationen in Ihren Füßen vergessen lässt.

Einfache Handhabung und ein gesundes Motorrad

+20

Auf den kleinen Straßen Burgunds zeigte der Mash ein sehr gesundes dynamisches Verhalten. Dank seines guten, steifen Rahmens können Sie sicher Kurven fahren, unterstützt durch die Pirelli Angel GTs, die guten Grip bieten. Der FR750 vermittelt schnell Selbstvertrauen und zeigt sich trotz seines Gewichts wendig, unterstützt durch den großen Lenker, der für Hebelwirkung sorgt. Die Vorderachse ist präzise und bestätigt die Qualität des Fahrwerks insgesamt. KYB-Aufhängungen sind flexibel, um kleine Stöße zu absorbieren, verfügen aber über eine gute hydraulische Rückhaltung. Bei schnellem Tempo und auf einer kaputten Oberfläche waren sie etwas gequälter und arbeiteten hart, um den Stoß abzufedern. Im Allgemeinen bleibt das Fahrrad bei hoher Geschwindigkeit auf Kurs und watschelt nicht in Kurven. Wir werden versuchen, mit den Vorladeeinstellungen zu spielen, um das Verhalten ein wenig zu verfeinern. Um die Gabel einzustellen, müssen Sie jedoch den Lenker abnehmen!

Triumph bringt die Street Triple für den A2 neu auf den Markt

Für die Bremsung sorgen radiale Brembo-Bremssättel und sogar ein radialer Hauptzylinder. Es ist ein bisschen so, als würde man für diese Kategorie überausgerüstet fahren. Und das ist gut so, denn das präzise und bissige Bremsen wird seinem Ruf im technischen Datenblatt gerecht.

Insgesamt ist das Fahrrad sehr angenehm, mit flexiblen und leichten Bedienelementen, wie dem Getriebe, das gut einrastet, ohne zu hängen. Das Mash FR750 ist dank seines neutralen und vorhersehbaren Verhaltens unter allen Umständen ein einfaches Fahrrad. Manövrierfähig in der Stadt, die 213 kg der Maschine vergessen man bei einem scheinbar niedrigen Schwerpunkt und einem kompakten Motorrad. Obwohl der Sattel es allen Größen ermöglicht, die Füße auf dem Boden zu platzieren, ist er ziemlich breit und die Beine werden durch den großen 18-Liter-Tank immer noch etwas gespreizt. Sein größter Nachteil ist ein großer Lenkwinkel, der Kehrtwendungen einschränkt.

Nüchtern und effizient

+20

Technisch gesehen ist der Mash nüchtern, trifft aber ins Schwarze. Keine Fahr- oder Ride-by-Wire-Modi oder Anti-Rutsch-Modi, Puristen werden es zu schätzen wissen, zumal ihr Fehlen nicht spürbar ist. Andererseits verfügt das Farb-TFT über ein elegantes, modernes Display und verbindet sich entweder über eine Bit-Car-Anwendung oder per Screen Mirroring mit dem Smartphone.

Wir werden die Komfortelemente wie die hinterleuchteten Komodos oder das schlüssellose System zu schätzen wissen, die dem Motorrad einen erstklassigen Touch verleihen.

Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus? Die Zeit wird es zeigen, aber SIMA scheint von seinem Partner überzeugt zu sein, mit dem sie ein komplettes Sortiment aufbauen müssen. Das Serviceintervall wird alle 6.000 km bekannt gegeben, allerdings scheint Jedi Motor grundsätzlich deutlich mehr Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Zur Beruhigung kündigt SIMA eine 3-Jahres-Garantie an und kann auf ein mittlerweile gut entwickeltes und ausgereiftes Netzwerk zurückgreifen, das es gewohnt ist, weiter verbreitete Marken zu verwalten.

Unsere Meinung

+20

Diese FR750 ist eine echte Veränderung für Mash, ein überzeugendes Motorrad mit echten Qualitäten. Aber ist der Preis in einem hart umkämpften Segment aggressiv genug, um einen Platz zu finden? Ein Motorrad, mit dem man zumindest fehlerfrei auffallen kann.

Wir mögen:

Seine einfache Handhabung

Sein gesundes Verhalten

Ordentlicher Abschluss

Wir mögen weniger:

Gabelverstellung unter dem Lenker unzugänglich

Keine Traktionskontrolle

Durchschnittlicher Motorsound