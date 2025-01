Max Verstappen: Strafe nach Fehler im Esport-Wettbewerb bei Daytona

Max Verstappen wurde aufgrund eines Fehlers bei einem Esport-Wettbewerb bestraft.

Nach seinem vierten Weltmeistertitel, den er am Ende der Saison 2024 errungen hat, gönnt sich Max Verstappen eine wohlverdiente Auszeit, bevor er in wenigen Wochen die neue Saison 2025 in Angriff nimmt. Der Niederländer benutzt die Zeit im Urlaub, um sich zu entspannen, nahm jedoch auch an den Daytona IMSA Global Esports teil. Im Rahmen des Wettbewerbs trat er mit seinem Team Verstappen.Com Racing an und lenkte einen Acura. Bei diesem Event passierte ihm jedoch ein Unglück, als er in der ersten Rennrunde in einen Zusammenstoß verwickelt wurde, was zur Folge hatte, dass er eine Durchfahrtsstrafe erhielt.

Verstappen gesteht seinen Fehler ein

Der Red-Bull-Fahrer versuchte, in der ersten Kurve innenseitig zu überholen, kollidierte jedoch mit dem Auto des führenden Williams-BMW-Teams in der Meisterschaft. Trotz der Kollision konnten beide Fahrzeuge im Rennen bleiben, während Verstappen eine Strafe erhielt. Nach dem Rennen gestand der Niederländer seinen Fehler ein, übernahm die Verantwortung und akzeptierte die Konsequenzen. „Ich habe die Hinterräder ein wenig blockiert und es war sehr schwierig, das Auto zu kontrollieren, weshalb ich einen Ausweichmanöver fahren musste. Da war noch das andere Auto, dem ich nicht ausweichen konnte, also hatte ich einfach Pech. Das war mein Fehler. Da beide Autos beschädigt waren, gestaltete sich der erste Stint ziemlich schwierig. Dann haben wir an die Box eingeparkt, um das Auto zu reparieren, und es war fast wieder vollständig repariert, sodass ich das Gefühl hatte, dass der Rhythmus zurückkam. Ich versuchte, einen Fahrer vom Ende des Feldes zu überholen, ich glaube, es war ein GTD-Auto, jedoch hielt er seine Linie nicht ein. Ehrlich gesagt wollte er mir nur aus dem Weg gehen, was zu einem kleinen Kommunikationsfehler führte, und ich erlitt in allen drei Runden der Staffel erneut Schäden„, erklärte Verstappen, während sein Team im Rennen den 12. Platz belegte.

