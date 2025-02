McLaren: Norris-Piastri-Bündnis könnte laut Ex-Pilot am Saisonende scheitern

Der Zusammenhang zwischen Oscar Piastri und Lando Norris bei McLaren könnte laut einem ehemaligen Formel-1-Fahrer gegen Ende der Saison problematisch werden.



Was, wenn die Beziehung zwischen Oscar Piastri und Lando Norris bei McLaren ins Wanken gerät? Momentan scheint alles zwischen den beiden Fahrern harmonisch zu verlaufen, was McLaren die Chance gibt, in der Saison 2024 den Herstellertitel zu gewinnen. Juan Pablo Montoya, der sieben Grand Prix in der Formel 1 gewonnen hat, äußerte sich dazu in einem Interview, das von der F1 aufgezeichnet wurde. Er stellte fest, dass die Zusammenarbeit gefährdet sein könnte, wenn beide Fahrer am Ende des Jahres um den Titel konkurrieren.

Eine gefährdete Partnerschaft?

„Oscar Piastri und Lando Norris verstehen sich gut und ich denke, ihre gegenseitige Fairness ist bemerkenswert. Allerdings könnte es gegen Jahresende problematisch werden, wenn sie in der Meisterschaft einen erheblichen Vorsprung haben und beide um den Titel kämpfen. Anfangs werden sie dies gelassen angehen. Es wird ihnen wichtig sein, faire Bedingungen für beide Fahrer zu schaffen, dennoch werden sie verstehen müssen, dass sie nicht zulassen können, dass die beiden sich gegenseitig Punkte wegnehmen„, so Montoya, der McLaren vor möglichen Risiken für die Saison 2025 warnt…