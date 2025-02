McLaren will Hamilton in der Saison 2025 angreifen und keine Geschenke machen

McLaren will Lewis Hamilton im Jahr 2025 keine Geschenke machen.

Die Rückkehr von Lewis Hamilton zu Ferrari sorgt in der Formel 1 für große Aufmerksamkeit, insbesondere nach dem Wechsel des siebenfachen Weltmeisters im Jahr 2024, der als einer der größten Überraschungen der letzten Saison gilt. Jetzt, da der Brite in der roten Uniform an den Start geht, tut er alles Mögliche, um seinen achten Weltmeistertitel zu erringen und damit den Rekord von Michael Schumacher zu brechen. Trotz des Engagements, das er in dieser Saison zeigen wird, könnte Hamilton jedoch Grund zur Besorgnis haben. McLaren, der letzte Saison als Hersteller-Champion hervorging, plant alles, um Hamilton das Leben schwer zu machen und seine eigene schwache Saison zu überwinden. Andrea Stella, die Teamchefin von McLaren, äußerte sich zu Hamiltons Wechsel zu Ferrari und betonte, dass man dem ehemaligen Mercedes-Piloten nichts schenken werde.

McLaren wird alles versuchen, um Hamilton herauszufordern

Nach einem spannenden Kampf um die Hersteller-Meisterschaft in der letzten Saison, den McLaren schließlich vor Ferrari gewinnen konnte, freuen sich die Fans auf einen weiteren Wettstreit zwischen diesen beiden Teams in diesem Jahr. Andrea Stella stellte jedoch klar, dass McLaren gegenüber Hamilton, der nun für die Scuderia fährt, nicht zimperlich sein wird. „“ „Ich denke, Ferrari und Hamilton sind gut vorbereitet, doch am Ende wissen sie genau, worauf es ankommt – was auf der Strecke passiert. Nachdem die anfängliche Aufregung über die Ankunft von Lewis Hamilton bei Ferrari verebbt ist, sind sie sich sicherlich bewusst, dass sie sich voll und ganz konzentrieren müssen, um ihre Leistung zu optimieren. Wir werden ihnen jedoch das Leben ein wenig schwerer machen.“ sagte Andrea Stella in einem Interview mit Sky Sports bei den Autosport Awards. Trotz der allgemeinen Begeisterung sollte er nicht vergessen, dass Hamilton nun ein Fahrer von Ferrari ist, und der Direktor von McLaren beabsichtigt, den siebenfachen Weltmeister hart zu fordern.