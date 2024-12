Mercedes-AMG bestätigt, dass das technische Datenblatt von PureSpeed ​​nicht so radikal ist, wie es aussieht

Das erste Modell der Reihe exklusiver Mythos-Fahrzeuge wurde letzten Mai beim F1-Grand-Prix von Monaco vorgestellt und enthüllt seine technischen Eigenschaften. Schließlich hat das Rudern nicht wirklich etwas mit dem Gefieder zu tun …



Im vergangenen Mai nutzte Mercedes den Formel-1-Grand-Prix von Monaco, um das allererste Element seiner neuen Reihe exklusiver Fahrzeuge namens Mythos vorzustellen. Dieses Fahrzeug hat die Form eines Mercedes SL mit einer Umgestaltung im Speedster-Stil, mit einer neuen Frontpartie, der Entfernung der Windschutzscheibe und des Daches oder sogar einem Halo-Bogen, der an die Formel 1 erinnert. Das technische Datenblatt war noch nicht veröffentlicht worden und es gab viele Hypothesen. Der Hersteller nutzte den letzten GP der Saison in Abu Dhabi, um es öffentlich zu machen.

Wie zu erwarten ist, übernimmt der Flitzer namens PureSpeed ​​die Mechanik dessen, der ihm als Basis dient: das SL-Cabrio. Damit steckt der 585 PS starke 4.0-Biturbo-V8 bereits unter der Haube des AMG GT-Coupés und SL-Cabriolets in den „63“-Versionen. Dieses Aggregat bietet ein Drehmoment von 800 Nm und ist mit einem AMG Speedshift MCT 9G-Automatikgetriebe mit Nasskupplung sowie dem variablen Allradantrieb 4Matic+ verbunden. Trotz allem hofften wir auf einige Änderungen gegenüber dem bereits verkauften GT und SL, auf mehr Exklusivität. Zumal es diese auch in Plug-in-Hybrid-Versionen gibt: 63 SS E-Performance mit 816 PS!

Weniger leistungsstark als der Hybrid-GT und SL

Mercedes-AMG PureSpeed Bildnachweis – Motornews

So gibt Mercedes-AMG an, dass der PureSpeed ​​in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h erreicht. Auf jeden Fall ist er ziemlich beeindruckend und ausgesprochen sportlich, vor allem ohne Dach und Windschutzscheibe. Es liegt aber genau auf dem Niveau des SL 63 Cabrio, was bedeutet, dass der Hersteller keine Leistungssteigerung angestrebt hat. Dies könnte jedoch der Fall sein, da die PHEV-Varianten 816 PS leisten und somit eine bessere Leistung aufweisen: 2,9 s für 0 bis 100 km/h und 317 km/h Höchstgeschwindigkeit! Vielleicht zu haarsträubend?

Zum Gewicht dieser PureSpeed-Variante macht Mercedes keine Angaben, es soll etwas leichter sein als das knapp 2 Tonnen schwere SL-Cabrio. Auch der Preis wird nicht kommuniziert, dürfte aber logischerweise weit über 200.000 Euro liegen. Ein Sammlerstück, das in den Garagen von 250 glücklichen, handverlesenen Besitzern warm bleiben soll.

Fotos: Motornews

Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, damit Sie keine Auto- und Zweirad-Neuigkeiten verpassen!