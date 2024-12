Mercedes AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet Test: Unsere Meinung hinter dem Lenkrad!

Zwischen Klasse C und Klasse E findet der CLE seinen Platz an der Sonne. Besonders in dieser AMG Cabriolet-Version, mit der Sie nicht nur Ihre Bräune aufpolieren können.



Dieses sehr elegante AMG-Cabriolet – die Sportvariante von Mercedes – wird am häufigsten für den Weg von der Villa zum Golfplatz und umgekehrt genutzt, was ihm dank seiner erstaunlichen Fügsamkeit und seines hohen Komfortniveaus wunderbar gelingt , er wird nicht zögern, Raketen auf Autobhan zu spielen oder auf kleinen Bergstraßen zu „ernten“. Weit gefehlt! Unter für eine Maschine der Kategorie „Feuerlöschpumpe“ relativ dezentem Kunststoff verbirgt sie unter ihrer Haube einen Reihensechszylinder der frechen Sorte.

Auch wenn sein Hubraum von 3,0 Litern bescheiden erscheint, wird er nicht nur von einem Turbo UND einem Kompressor angetrieben, sondern erhält auch einen 48-Volt-Starter-Generator, der mit 23 PS und 205 Nm zusätzlich für eine kleine Kelle Zaubertrank sorgt. Genug, um dabei ein paar Gramm CO2 einzusparen… Außerdem hat er Anspruch auf optimierte Brennräume, neue Segmente und einen neuen Turbo, der mit 1,5 statt 1,1 bar bläst. Rennergebnis 449 PS bei 5.800 U/min und vor allem 560 Nm Drehmoment ab 2.200 U/min; Dieser Wert steigt durch Overboost innerhalb von 10 Sekunden sogar auf 600 Nm. Geschichte des völlig sicheren Überholens eines Konvois von Wohnmobilen!

Geheimrezept!

+8

Kurz gesagt: Wenn dieser CLE 53 AMG High-End-Leistung bietet, liefert er seine Kavallerie – und sein Drehmoment – ​​mit ebenso viel Fügsamkeit wie Progressivität dank bemerkenswerter Flexibilität, das Ergebnis der Allianz zwischen Turbo, Kompressor und Lichtmaschine-Starter . Ganz zu schweigen von seinem sanften 9-Gang-Automatikgetriebe. Neben der schönen Erweiterung durch seine Reihenarchitektur erfreut sich sein 6-Zylinder eines ebenso wütenden wie melodischen Sounds, der zwar nicht ganz natürlich, aber nie künstlich wirkt und an gewisse 6… BMW erinnert .

Das Rezept bleibt bei AMG geheim! Fahrwerksseitig hat dieser CLE mit 4MATIC-Allradantrieb, Hinterradlenkung, variabler Unterstützungslenkung und geregelter Dämpfung alles zu bieten, was die Technik betrifft. Ohne eine Vielzahl elektronischer Krücken zu vergessen, die für Kunden gedacht sind, die eine solche Maschine nicht immer beherrschen… Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte Effizienz, gepaart mit großer Agilität, da wir wissen, dass wir die verschiedenen Fahrmodi und Dämpfungstypen nach Belieben ausprobieren können . Dieses elegante Cabrio passt sich allen Fahrarten an und passt sich allen Fahrern an. Und gibt sogar dem – lächerlichen – Driftmodus nach, dessen Getriebe in der Lage ist, 100 % des Drehmoments an die Hinterachse zu übertragen.

Eine kleine Lazy-Box

+8

Erst bei sehr anhaltendem Tempo können wir einige Schwächen in der Dämpfung erkennen, die bei bestimmten großen Ein- und Ausfederungen zusammenbrechen können, was uns daran erinnert, dass wir es hier mit einem Modell ohne Dach zu tun haben, das daher keine optimale Steifigkeit bietet. Beachten Sie auch ein Bremspedal, dessen Hub im heißen Zustand verlängert werden kann, die Wirksamkeit des Bremsens jedoch nie in Frage stellt. Wir weisen darauf hin, dass dieses Cabriolet mehr als 2 Tonnen wiegt. Fans von Robotergetrieben werden dieses Automatikgetriebe bei sehr sportlicher Fahrweise, insbesondere beim Herunterschalten, zu Recht als etwas träge empfinden. Und das trotz der Paddles am Lenkrad (im Lenkrad integriert) und der Doppelkupplung, die es seinem Fahrer zuschreibt, eher schmeichelhaft für das Ohr als wirklich effektiv.

Zu dieser sehr positiven Bewertung kommen ein bemerkenswerter Dämpfungskomfort, auch in den Modi Sport und Sport+, optionale AMG-Sitze, die Komfort und bemerkenswerten Halt vereinen, sowie eine sehr gute Schalldämmung. Verarbeitung und Materialien sind auf einem sehr hohen Niveau, insbesondere bei unserem Testmodell, das Aluminium und Carbon kombiniert, auch wenn die Atmosphäre für die wählerischsten Menschen etwas „Bling-Bling“ sein dürfte. Noch ein paar Worte zum klassischen Stoffverdeck, das sich elektrisch in 20 Zoll bei bis zu 60 km/h öffnet, dessen Qualität einwandfrei ist und die Wahl zwischen drei Farbtönen bietet, vom klassischen Schwarz oder Grau bis hin zu einem Scharlachrot, das ihm sehr gut steht gut und passt zur Windschutzscheibeneinfassung in Wagenfarbe.

Wenn der Windschutzscheibenabweiser, die Nackenheizung und das Wirbelschutznetz an der Rückseite der Rücksitze serienmäßig sind, muss hinter den Vordersitzen ein weiteres Netz installiert werden, um unangenehme Turbulenzen zu vermeiden. Damit werden die beiden Rücksitze verurteilt, die nach wie vor eine symbolische Bedeutung haben. Letzter Punkt: Der Kofferraum hat ein sehr respektables Volumen von 385 Litern (295 Liter Cabrio), das über 40/60 umklappbare Rücksitzlehnen erweitert werden kann, nur um die Schläger unterzubringen.

UNSER URTEIL

+8

Ob Orchester- oder Klappsitz, jeder der vier Passagiere in diesem CLE 53 AMG Cabriolet muss 25.000 Euro für seinen Sitzplatz bezahlen. Und addieren Sie 15.000 € für die Strafe! Das ist der Preis, den Sie zahlen, um so schnell, sicher und bequem wie möglich zum Kurs zu gelangen, ohne Ihre Bräune zu verlieren.

Uns gefällt +:

– Leistung

– Verhaltensfördernder Fahrspaß

– Komfort-Finish

– Klang

Wir mögen -:

– Rücksitze

– Automatikgetriebe. mit am Lenkrad befestigten Paddeln

-Ökologische Strafe

Technisches Datenblatt zum Mercedes AMG CLE 53 4Matic+

+8

Kaufen

Ab: 100.200 €

Durchschnittlicher Herstellerverbrauch/durchschnittlicher Test (l/100 km): 9,8/10 bis 16

CO2/Strafe: 223 €/60.000

Steuerleistung: 34 PS

Herstellungsland: Deutschland

Garantie: 2 Jahre/unbegrenzt

VORGESCHLAGENES REICHWEITE

Benziner: von 204 bis 449 PS, von 74.650 € bis 100.200 € Diesel: 197 PS, 76.500 €

Zum Fahren

Motor: 6-Zylinder-Reihenbenzin-Turbo + Kompressor, 24 Ventile, Benzin-Direkteinspritzung, variable Verteilung, 2.999 cm3 + 48-V-Starter-Generator

Getriebe: 4Matic-Allradantrieb, 9-Gang-Automatik

Leistung (PS bei U/min): 449 PS bei 5.800

Drehmoment (Nm bei U/min): 560 bei 2.200 (600 unter Overboost für 10 Zoll). Gewicht (kg): 2.110

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,85 x 1,94 x 1,44

Radstand (m): 2,88

Drehdurchmesser: 12,3

Tank: 65 Liter

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 (begrenzt) – 270 optional

0-100 km/h: 4″4 (4″2 optional)

Standardbereifung: 265/40 R 19 vorne und 295/35 R 19 hinten

Testreifen: Michelin Pilot Sport 5 S

Live

Cabrio/umgebauter Kofferraum (l): 295/385

EMPFOHLENE OPTIONEN

Seitenairbags hinten (450 €)

AMG Performance Sitze (von 2.600 € bis 5.400 €)

Belüftete und beheizte Sitze (950 €)

„Emotionaler“ Auspuffsound (700 €)

AMG Dynamic Plus Paket mit Launch Control, Driftmodus, roten Bremssätteln, Nappalederlenkrad (2.400 €)

Carbon-Pakete für den Außenbereich (von 2.100 € bis 3.600 €)

20-Zoll-Aluminiumfelgen (von 900 bis 2.700 €)

Höchstgeschwindigkeit 270 km/h (2.300 €)

Hauptkonkurrenten

BMW M4 Cabrio, 530 PS, ab 127.750 €

Ford Mustang Cabrio, 446 PS, ab 63.800 € Porsche 911 Carrera Cabriolet, 394 PS, ab 131.700 €

Kurztest des AMG GT 63 Pro

+8

Haben Sie die Mittel, 230.800 € in eine Vergnügungsmaschine zu investieren und haben es wie die meisten Ihrer Freunde satt, einen Porsche 911 GT3 zu fahren? Dieser GT 63 Pro stellt eine ernsthafte Alternative dar! Ein paar Runden auf der sehr selektiven Rennstrecke Ascari in Ronda im Süden Spaniens haben uns überzeugt. Man muss kein Fahrer sein, um Spaß zu haben, denn dieser Quasi-Supersportwagen erweist sich im Grenzbereich als effizient und aufmerksam, auch bei leichtem Nieselregen, der die Strecke besonders schwierig macht. Wenn die Michelin Pilot Sport Cup 2Rs, 295/30 ZR 21 vorne und 305/30 ZR 2 hinten, phänomenalen Grip bieten, sind sie nicht alles. Der 4MATIC-Allradantrieb mit Differenzialen vorne und hinten sowie die Hinterradlenkung arbeiten perfekt mit einem ultrasteifen und elektronisch gedämpften Fahrwerk zusammen.

Auch Aerodynamik und Kühlung wurden im Vergleich zum „serienmäßigen“ GT 63 optimiert, um die Vorteile des 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 besser auszunutzen, dessen Leistung und Drehmoment um 23 PS bzw. 50 Nm auf 612 PS bzw. 850 Nm ansteigen 0-200 km/h in 10″9 und 317 km/h erreichen. Schon das Getriebe lässt einen fast vergessen, dass es automatisch und nicht robotergesteuert ist. Die Titan-Keramik-Bremsen ermöglichen es Ihnen, den Bremspunkt über die Runden hinweg zu verzögern und eine Masse von leicht mehr als 2 Tonnen zu vergessen. Meine Herren, starten Sie Ihren Motor!