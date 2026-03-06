Mercedes-AMG GT 4-Türer: Innenraum enthüllt

Erster Griff ans Türband, tiefer Atemzug: Der neue Mercedes‑AMG GT mit vier Türen macht schon im Stand klar, wohin die Reise geht. Kein Wohnzimmer, kein Lounge‑Kitsch. Ein Cockpit, zugeschnitten auf den Lenker. Drei Bildschirme, Tasten zum Drücken und zum Streicheln, Materialien, die nach Handwerk riechen. Supercar‑Stimmung — nur eben mit Platz für mehr als zwei.

Bei AMG ist der Innenraum nie bloß ein Raum. Er ist ein Arbeitsplatz, aber einer mit Puls. Im GT 4‑Türer wird diese Idee zu einem richtigen Regieraum verdichtet, einer Kommandozentrale, die nicht „Bedienung“ sagt, sondern „Mach’s“. Marketing redet gerne groß daher — hier passt’s überraschend gut. Man spürt die Ernsthaftigkeit, sobald man sich fallen lässt, tief ins Gestühl, die Hände am dicken Kranz, der Blick nach vorne. Der Wagen schaut zurück. Und wartet.

Der Lenker im Rampenlicht

Einrasten des Gurtzunge, ein Klick, und die Bühne gehört dem Menschen hinterm Lenkrad. Vor einem spannt sich ein volldigitales Instrument von 10,2 Zoll auf, gestochen scharf wie ein frischer Wintermorgen in den Alpen. Daneben — leicht zum Fahrer geneigt — das 14‑Zoll‑Zentraldisplay, das nicht nur Menüs, sondern Stimmung liefert. Die üblichen Anzeigen sind da, schon klar. Aber dann kommt das, was AMG‑Fahrer die Mundwinkel heben lässt: Leistung in Kilowatt, Drehmoment in Newtonmeter, G‑Kräfte als ehrliche Beichte, Telemetrie wie eine Fitnessuhr für die Maschine. Daten, ja — aber vor allem: ein Gespräch zwischen Auto und Mensch.

Das 14‑Zoll‑Zentraldisplay steht klar auf der Seite des Lenkers.

Das AMG Performance‑Lenkrad ist der Mittler dieser Unterhaltung. Kompakt, satt, griffig — und übersät mit Bedienelementen, die nicht spielen, sondern handeln. Zwei markante Drehregler liegen unter den Daumen: Fahrprogramme, Motoransprache, Auspuffklang. Eine kleine Drehung, ein kurzer Druck — und die Gemütslage der gesamten Maschine ändert sich, ohne dass der Blick die Straße verliert. Ganz so, wie es die Boxengasse seit Jahrzehnten vormacht.

Die Mittelkonsole ist der dramatische Auftritt. Hochgezogen, nach oben gebeugt, im V geformt wie ein stilisiertes Zylinderbank‑Duett. Darauf reihen sich beleuchtete Direktwahltasten: Fahrwerk straffer oder weicher, ESP mehr Leine oder kürzere Zügel, Klappenauspuff offen oder diskret, Dynamikparameter, die mit einem Handgriff neue Kapitel aufschlagen. Man sitzt mittendrin, wie im Cockpit eines Jets — nur dass dieser hier nicht vom Tower freigegeben werden muss.

Willkommen, aber mit Handschlag

Trotz aller Härte im Blick vergisst der GT 4‑Türer seine Gastfreundschaft nicht. Materialien, die man anfasst und versteht: Nappaleder, das sich weich und doch straff anfühlt; echtes Aluminium, kühl und ehrlich; Carbon, das nicht posiert, sondern trägt; Mikrofaser, die die Finger hält, wenn’s sportlich wird. Die Ambientebeleuchtung ist kein Jahrmarkt, sondern feine Regie — bis hinein in die Becherhalter, die plötzlich Bühne sein dürfen. Und wer sich wirklich austoben will: die Polster‑ und Zierleisten‑Kombinationen lassen viel Spielraum. Persönlicher wird’s kaum.

Auch der Beifahrer ist nicht nur Passagier, sondern Mitspieler: Vor ihm prangt ebenfalls ein 14‑Zoll‑Screen für Info, Karte, Entertainment. Ein kurzer Seitenblick, ein Nicken — und die Fahrt wird zum gemeinsamen Projekt, nicht zur Vorführung.

Lichtbad gefällig? Das Panorama‑Glasdach kann segmentweise leuchten oder abdunkeln.

Hinten zeigt der AMG seine zweite Seele. Zwei ausgeformte Einzelsitze, tief, verbindlich, wie für lange Etappen geschnitzt. Optional geht’s auch zu fünft, wenn’s der Alltag verlangt — die Sportseele wird’s überleben. Über allem spannt sich auf Wunsch ein Panoramadach namens Sky Control, das nicht nur blickfrei macht, sondern per Segmenten leuchten oder abdunkeln kann. Es ist diese Doppelbegabung, die den Reiz ausmacht: Hier wohnt die kompromisslose Sportlerin Tür an Tür mit der großen Reisenden. Ein Vierzylinder‑Alltag war gestern — hier reist man zu viert, ohne die Gänsehaut zu parken.

Am Ende ist das genau die Idee dieses Autos: die Intensität einer kompromisslosen Sportlerin spürbar machen und dennoch die große Tour nicht nur möglich, sondern verführerisch machen. Ergonomie, Design, Technik — alles erinnert daran, dass hier Affalterbach den Ton angibt. Man fühlt sich wie in eine Supercar‑Welt hineingezogen. Mit vier Türen, ja. Aber mit der gleichen Unruhe im Bauch, die einen nach dem Startknopf greifen lässt, als wäre es der Klingelknopf zur Freiheit.

Vorhang bald auf?

Noch richtet Mercedes den Scheinwerfer auf das Interieur — verständlich, denn es trägt die Geschichte. Aber lange wird die Tarnfolie draußen nicht mehr halten. Die Linien der Serie sollen sich deutlich am Konzept AMG GT XX orientieren, die Erlkönige haben schon genug verraten, um die Fantasie arbeiten zu lassen. Unser inneres Auge zeichnet längst die Silhouette nach.

Unter dem Kleid debutiert eine neue Basis: AMG.EA, ein E‑Baukasten aus Affalterbach, der nicht nach Kompromiss riecht. Zwei Motoren? Drei? Beides möglich — und die Systemleistung kratzt an der magischen Tausender‑Marke, je nach Ausbaustufe auch drüber. 1.000 PS als Hausnummer, doch wichtiger ist, wie sich das anfühlt: spontan, sehnig, ohne Atemloch. Die 800‑Volt‑Architektur verspricht Ladezeiten, die zu einem Kaffee reichen, nicht zu einem Brunch. Und die Batterie? Groß. Jenseits der 100 kWh, heißt es — doch wenn die Spannung stimmt, bleibt die Pause kurz und die Reise lang. Genau so muss sich ein Gran Turismo von heute anfühlen: schnell auf Tour, noch schneller wieder bereit.

Schon jetzt gezeichnet: ein erster Blick auf den kommenden AMG GT mit vier Türen.

Fotos: Motornews

