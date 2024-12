Mercedes-AMG zeigt einen getarnten Prototyp seines zukünftigen SUV

Nachdem Mercedes-AMG seine Ankunft mit einem Teaser angekündigt hat, der eine stilisierte Silhouette zeigt, enthüllt er seinen zukünftigen SUV anhand eines getarnten Prototyps, der sich noch in der vollständigen Entwicklung befindet. Hier ist alles, was wir bereits wissen…



Im vergangenen November kündigte die AMG-Sportabteilung von Mercedes mit einem rätselhaften Teaser die Ankunft eines neuen Modells an. Dies deutete auf einen großen Elektro-SUV hin, der auf einer neuen AMG.EA-Plattform basiert, die mit einer zukünftigen Limousine geteilt wird. Einen Monat später kehrt Mercedes-AMG mit der Veröffentlichung des Entwicklungsprototyps auf die Straße detaillierter zu diesem Modell zurück.

Dieses neue Elektro-SUV, dessen Namen wir noch nicht kennen, beginnt seine Wintertestphase in Nordschweden. Diese Tests in der kalten Jahreszeit ermöglichen es, die Entwicklung des Fahrzeugs unter extremen Bedingungen abzuschließen: Schnee, Eis, Minustemperaturen usw. Alle elektronischen Komponenten können so unter schwierigen Bedingungen getestet werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Zukunft sicherzustellen Modell, was auch immer der Kontext sein mag.

Mercedes-AMG liefert ein einzelnes Foto seines noch gut getarnten Prototyps. Daher ist es schwierig, sich eine genaue Vorstellung von seinem endgültigen Aussehen zu machen. Andererseits können wir deutlich die Gesamtform eines ziemlich imposanten Familien-SUV erkennen, wahrscheinlich zwischen den 4,86 ​​m eines Mercedes EQE SUV und den 5,12 m eines EQS SUV. Als erster exklusiv von Mercedes-AMG entworfener SUV sollte er sich durch einige Designdetails vom traditionellen Mercedes unterscheiden, darunter eine Anspielung auf den berühmten AMG Panamericana-Kühlergrill oder ein aggressiveres Bodykit.

Noch Details zu wissen

Mercedes-AMG hatte bereits im November einen Teaser veröffentlicht. Bildquelle: Motornews/span>

Das Profil wirkt recht kompakt, mit einer leicht zurücktretenden Dachlinie, die aber nicht so weit geht, dass sie in den SUV-Coupé-Stil fällt. Das Modell verfügt über großzügige Radkästen und Scheinwerfer, die vermutlich durch ein Stirnband verbunden sind, wie die Tarnung vermuten lässt. Auch auf die Aerodynamik wird mit versenkbaren Türgriffen und einigen Einsätzen und Lufteinlässen an den Schilden geachtet.

Über den technischen Teil verliert die Marke im Moment kein Wort. Wir wissen nur, dass es sich bei den Motoren um Axialströmungsmotoren handelt, die von neuen Hochleistungsbatterien profitieren werden. Es könnte sein, dass die Leistung über 1.000 PS beträgt. Um mehr herauszufinden, müssen Sie noch ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre warten. Die Veröffentlichung dieses neuen SUV wird ab 2026 erwartet.

Fotos: Motornews

Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, damit Sie keine Auto- und Zweirad-Neuigkeiten verpassen!