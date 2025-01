Mercedes E 220 D Test: Autobahnfahren in Stil und Effizienz

La Star Road con la stella continua a essere la più venduta nel segmento diesel. E, a dire il vero, è piuttosto facile comprendere i motivi di questo successo.

Parliamo spesso di auto elettriche, così come delle loro controparti ibride e tradizionali. Tuttavia, la nostra critica nei confronti dei modelli che mostrano performance deludenti in termini di autonomia o capacità di carico è spesso inadeguata rispetto ai maggiori promotori della mobilità elettrica.

Quando si confrontano i viaggi su lunghe distanze, è comune sentire da alcuni nostri colleghi l’accusa di basarsi su un principio „irrealistico, persino ingannevole“, che sottintende che gli utenti di veicoli a benzina e diesel non si fermerebbero mai. Né per mangiare né per soddisfare bisogni naturali. Affari piuttosto curiosi.

Senza considerare che coloro che si lamentano potrebbero anche essere quelli che si oppongono all’espansione del raggio d’azione della propria auto (e a volte dei propri cari), cercando di comprimere il tempo di viaggio il più possibile. Esistono davvero! A meno che non siano solo editori automobilistici…

Comunque, sappiamo bene che anche il breve spostamento dalla pompa di carburante al veicolo serve a ridurre ulteriormente il tempo di sosta per rifornirsi. Veramente!

Velocità e distanza

Mercedes E 220 D Break Credit Foto – Dr.

Per tutti coloro a cui sembra inadeguato, o per chi lo considera del tutto meritevole, il Mercedes E 220 D rappresenta un vero e proprio paradiso. Immaginate di affrontare la strada verso il nord dell’Alta Savoia da Parigi in un viaggio autostradale a un ritmo da crociera che omette il rumore del traffico. Nessun problema. Con quattro persone a bordo e l’attrezzatura da sci stivata nel bagagliaio capiente, si arriva con un surplus di quasi 300 km di autonomia per esplorare i dintorni, se necessario.

Questo modello ospita sotto il cofano un propulsore diesel 4 cilindri da 2.0 litri e 197 CV, capace di percorrere oltre 1.400 km in modalità accelerata, con un consumo medio inferiore ai 7 litri per 100 km. Grazie a 66 litri di gasolio, il modello con la stella riesce a coprire fermate di circa 1.000 km senza problemi.

Inoltre, parlando di prestazioni, l’E 300 ibrido ricaricabile non riesce a mantenere la stessa distanza in un utilizzo prolungato.

Struttura e design

Mercedes E 220 D Break Credit Foto – Dr.

Queste eccezionali prestazioni aggiungono valore al veicolo. A parte il rumore del motore che tradisce un certo tipo di meccanica fredda, presenta un comportamento che giustifica pienamente l’etichetta a cui ambisce. La microibridazione a 48V, che include un motore elettrico di 23 CV integrato nella catena cinematica, si amalgama perfettamente, risultando più discreta rispetto al volante della BMW 520D Touring provata recentemente.

Seppure il consumo non raggiunga i 5 litri ogni 100 km come sull’auto bavarese in ambito urbano, il Mercedes fa un uso più moderato della rigenerazione per ricaricare la piccola batteria. Questo consente di mantenere una frenata del motore naturale in ogni circostanza. La ripartenza del motore termico avviene senza problemi, anche in condizioni di utilizzo intenso, purché si presti attenzione al contagiri.

Al contrario, l’E 220 D riesce a risparmiare qualche decilitro a velocità più sostenuta. Questo grazie alla trazione su due ruote, a differenza del 520D, che fa uso della trazione integrale XDrive. Grazie a un surplus di coppia (440 Nm contro 400 Nm) e al cambio a nove rapporti.

Inoltre, nel traffico dell’A6 e della A40, il cambio gestisce i vari rapporti in modo fluido, sebbene il cambio 9G-Tronic possa mancare di quella raffinata eleganza che ci si aspetterebbe. Tuttavia, le leggere interruzioni di coppia e le modulazioni del suono non possono passare inosservate quando la guida si fa più intensa.

Elegante

Stai attento, è una trappola… Credit Foto – Dr.

Rispetto alle esperienze vissute a bordo dei diretti concorrenti, si avverte un tocco di raffinatezza in più. Comprovato in particolare dai treni di rotolamento. Senza ricorrere al sistema pneumatico opzionale, le sospensioni sfruttano un correttore a cuscinetto d’aria sul retro del veicolo e degli ammortizzatori a flusso variabile FSD che offrono un comfort e una tenuta di strada superiori.

Tuttavia, si registrano dei rimbalzi piuttosto marcati e una certa flessibilità a basse velocità, specialmente quando il veicolo affronta la pavimentazione irregolare e le rampe ripide.

Occasionalmente, questo livello di raffinatezza eccessiva viene eguagliato. Quando si tratta comunque di chiudere il discorso riguardo al comfort di questo diesel, non si può tornare sui difetti delle porte chiudibili che possono pizzicare le dita, esperienza già vissuta con l’E 300 in un test precedente.

Il nostro verdetto

Mercedes E 220 D Break Credit Foto – Dr.

Sebbene il diesel possa rivelarsi ancora un elemento vincente e godere di queste qualità stradali eccellenti, ha decisamente un luminoso futuro davanti a sé.

Cosa ci piace

Design sobrio

Comfort generale

Qualità stradali molto elevate

Cosa ci piace meno

Una certa dipendenza dagli accessori

Il muso che tende a sfiorare il suolo in certe condizioni

A volte, cambi di marcia indecisi

Scheda tecnica della Mercedes E 220 D AMG Line Break

Mercedes E 220 D Break Credit Foto – Dr.

DA ACQUISTARE

Prezzo della versione di prova: 77.100 €

A partire da 71.150 €

Consumo medio indicato dal produttore durante i test (L/100 km): 5,1/6,9

CO2 (g/km)/Tassa (2024): 133€/400 (Peso,+ 3.065€)

Potenza fiscale: 11 CV

Paese di produzione: Germania

DA GUIDARE

Motore: Anteriore, longitudinale, 4 cilindri, turbo-diesel, iniezione diretta, distribuzione a catena, 16 valvole, 1.993 cc + motore sincrono

Cambio: Automatico a 9 rapporti

Potenza massima in giri/min (CH): 197 fino a 3.600

Coppia massima a giri (NM): 440 fino a 1.800

Peso (kg): 1.970

Dimensioni (m): 4,95×1,88×1,47

Passo (m): 2,96

Capacità serbatoio (l): 66

Velocità massima (km/h): 230

0-100 km/h: 7”9

Pneumatici di serie: 245/45 R19; 275/40 R19

Pneumatici da test: Pirelli P Zero

SPAZIO INTERNO

Spazio all’altezza delle spalle anteriori/posteriori (CM): 152/151

Spazio per le gambe posteriori (cm): 78

Capacità bagagliaio (l): 615/1.830

OPZIONI CONSIGLIATE

Sospensione pneumatica controllata: 1.800 €

Illuminazione Matrix LED: 2.650 €

Colore metallizzato: a partire da 1.100 €

PRINCIPALI CONCORRENTI