Mercedes Elektro-SUV: Nächstes Modell mit Benzinmotor

Der Morgen hängt grau über der Landstraße, der Asphalt noch feucht, und im Kopf fährt schon ein kleiner, eckiger Mercedes die Kante entlang. Man hört ihn nicht – noch nicht. 2023 hatte Stuttgart ein Mini-G angekündigt, rein elektrisch, Debüt 2027. Sauber, konsequent, fast dogmatisch. Jetzt knistert es anders aus der Entwicklungsabteilung: Der Kleine soll auch mit Verbrenner kommen. Ein Schwenk? Klar. Ein Rückzieher? Eher eine Kurskorrektur – so, wie’s gerade viele machen, wenn die Realität des Marktes die Theorie einholt.

Die Idee bleibt verführerisch: G-DNA im Kompaktformat, das Format für die Stadt, das Gemüt für den Schotterweg. Aber die Musik ändert die Tonart. Der künftige Kleine wird mehrstimmig spielen: Strom, Hybrid, Benzin. Nicht aus Laune, sondern aus Logik. Wer heute stur nur eine Antriebsform anbietet, fährt schnell in eine Sackgasse. Mercedes will Kurvenradien.

Plattformwechsel für mehr Spielraum

Ursprünglich sollte der Baby-G auf die Technik des elektrischen GLC zurückgreifen. Klingt effizient, bleibt aber starr. Markus Schäfer, Technikchef der Marke, hat inzwischen präzisiert: Unter der kurzen, kantigen Haube wächst ein Hybrid-Fundament – klassischer Leiterrahmen als Rückgrat, dazu Bausteine aus der MMA (Mercedes Modular Architecture). Alte Schule, neue Tricks. Stahl trifft Silizium.

Diese MMA trägt bereits CLA und GLB – und genau dort wird’s interessant: Beide Modelle gibt’s als Vollstromer und mit Hybrid-Drivetrain. Das ist kein Zufall, das ist ein Werkzeugkasten. Verschiedene Antriebe in ein und dasselbe Package zu integrieren, wird damit zur Fingerübung statt zur Operation am offenen Herzen. Heißt für den kleinen G: mehr Freiheit beim Layout, mehr Auswahl für die Kundschaft.

Heißt auch: Das Blech muss mitziehen. Ein CLA duckt sich windschnittig in die Luft – schön für Tempo 130, nutzlos, wenn der Feldweg plötzlich Rippen zeigt. Der Mini-G wird daher anders gezeichnet: kurze Überhänge, ehrliche Kanten, ordentliche Böschungswinkel. Die Kinematik folgt der Aufgabe. Im Gelände zählt nicht die Pose, sondern das Verhalten. Die Achsen sprechen, das Fahrwerk antwortet – und der Fahrer spürt, ob das Auto mitdenkt oder nur mitschwimmt.

Die geplanten Antriebe für den kleinen G

Auf der Stromseite rechnen die Entwickler mit zwei eATS 2.0-Aggregaten – je eines pro Achse. Allrad nicht als Aufpreis, sondern als Prinzip. Der Saft kommt aus einer NMC-Batterie mit rund 85 kWh brutto, derselben Kapazität, die im elektrischen CLA und GLB steckt. Im GLB schafft dieses Paket laut WLTP bis zu 614 Kilometer. Auf dem Papier. Beim kleinen G wird die Mathematik ehrlicher: Mehr Stirnfläche, mehr Gewicht, mehr Reifen – da verdunstet Reichweite wie Regen auf der Motorhaube. Realistisch klingt ein Fenster zwischen 450 und 500 Kilometern. Wenn man’s nicht übertreibt. Und wenn’s nicht gerade Winter ist.

Die Offroad-Talente? Ja, es bleibt ein G – aber ein anderer. Der große elektrische G-Class spielt mit vier Einzelmotoren seine Kunststücke: G-Turn, auf dem Absatz wenden, Traktion wie ein Klettergurt. Der Kleine, mit zwei Motoren, hält’s bodenständiger. Kein Drehen auf der Stelle, kein G-Steer-Zirkus. Dafür ein Antrieb, der sauber einsetzt, feinfühlig dosiert und auf losem Untergrund nicht die Nerven verliert. Man hört es am Kies, der leise klackert, wenn das Drehmoment anliegt. Und man spürt’s am Lenkrad: Zug zur Vorderachse, sanfter Schubs von hinten – nicht spektakulär, aber verlässlich.

Das darf man erwarten:

– Permanenter Allrad mit zwei Elektromotoren, jeweils an einer Achse

– NMC-Akku um 85 kWh für die E-Variante

– Realistische Reichweite im Bereich von 450 bis 500 Kilometern

– Zusätzlich: Hybrid- und Verbrenner-Optionen, je nach Einsatz und Laune

Warum der Strategiewechsel Sinn macht

Man muss nicht lange zwischen den Zeilen lesen: Der elektrische G in voller Größe verkauft sich verhaltener als gedacht. Fachpresse begeistert, Publikum reserviert. Das ist kein Drama, aber es ist ein Signal. Groß, schwer, teuer – und mit Strom nicht automatisch einfacher. Die Technik brilliert, der Markt räuspert sich.

Dazu dreht Brüssel an den Reglern. Das pauschale Verbrenner-Aus 2035? Weniger absolut als noch vor zwei Jahren, mit Schlupflöchern für synthetische Kraftstoffe und Spielraum in der Praxis. Die Hersteller atmen durch. Mercedes sagt es höflich, aber klar: Wir bieten Wahlfreiheit. Nicht, um die Zukunft zu verschlafen, sondern um die Gegenwart ernst zu nehmen. Pragmatismus statt Pose. Wer heute kauft, will weniger Predigt, mehr Passung zum Alltag.

Um rund 30 Prozent geschrumpft – der G im Stadtmaß

Die Abmessungen bleiben beim ursprünglichen Plan: Der Kleine wird etwa 30 Prozent kürzer, schmaler, niedriger als der klassisch große G. Das ändert die Wirkung. In der Stadt wird er nicht zum Fremdkörper, sondern zum Charakter mit Manieren. Wendiger, leichter zu parken, noch immer kantig – wie ein guter Füllfederhalter: nicht zierlich, aber präzise. Die Silhouette bleibt ikonisch, nur die Proportionen werden alltagstauglich. Ein Auto, das in der Wiener Innenstadt nicht nur gesehen, sondern auch verstanden wird.

Und wenn’s rausgeht, über den Asphalt in den Waldweg? Dann zählt wieder das, was den G berühmt gemacht hat: Ruhe im Aufbau, ehrlicher Geradeauslauf, ein Fahrwerk, das nicht prahlt, sondern arbeitet. Man hört das leise Poltern über Querfugen, spürt die Lenkung, wie sie an Gewicht zunimmt, wenn der Untergrund gröber wird. Der Kleine wird kein Spielzeug. Er wird ein Werkzeug, nur handlicher.

Termin bleibt 2027 – beim Preis unter dem großen Bruder

Trotz Technik-Shift bleibt der Fahrplan straff: Die Premiere ist weiterhin für 2027 vorgesehen. Genug Zeit, um die Mischplattform sauber abzustimmen – der Leiterrahmen als Charakterteil, die MMA als Intelligenzschicht. Beim Geld? Mercedes schweigt noch, aber die Richtung ist eindeutig: Unter dem aktuellen G-Class, der locker jenseits der 100.000 Euro startet. Nicht billig, nein. Aber ehrlicher bepreist für die Klasse, die er bedient. Wer G will, ohne Palastgröße, bekommt hier eine Chance.

Wohin die Reise der Branche gerade geht

Mercedes ist mit diesem Schwenk nicht allein auf der Straße. Volkswagen, Ford, General Motors – viele justieren. Die Roadmaps werden weniger steil, dafür realistischer. Strom bleibt das Ziel, doch Hybrid und Verbrenner bleiben als Geländer stehen. Warum? Weil die Ladeinfrastruktur in manchen Regionen langsamer wächst als die Powerpoint-Folien versprochen haben. Weil Batterien teuer sind und bleiben. Und weil Kundinnen und Kunden regional so unterschiedlich ticken wie der Dialekt zwischen Vorarlberg und dem Burgenland.

Gerade im Premiumsegment ist das ein Balanceakt. Zwischen CO2-Zielen, realem Nutzungsverhalten und wirtschaftlicher Vernunft. Ein Mini-G, der sowohl surren als auch schnaufen kann, ist da kein Zickzackkurs. Es ist ein bewusster Tritt auf zwei Pedale: mit dem rechten Fuß Richtung Zukunft, mit dem linken Gefühl für den Boden unter den Reifen.

Am Ende zählt, wie er sich anfühlt. Wenn der Antrieb ansetzt, die Karosserie kurz ein- und wieder ausatmet, die Lenkung ins Handgelenk flüstert: Fahr. Nicht zum Angeben. Zum Ankommen. Der kleine G wird keiner, der um Gefallen bittet – er nickt nur, höflich, und macht’s einfach.