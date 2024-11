Mercedes gibt noch mehr Informationen zu seinem zukünftigen CLA

Lange vor der offiziellen Präsentation, die für das nächste Frühjahr geplant ist, enthüllt der Mercedes CLA der dritten Generation neue Details zu seinem technischen Teil: Batterien, Architektur, Leistung der Elektro- und Hybridversionen …



Wenn die neue Generation des Mercedes CLA nicht vor Frühjahr 2025 erwartet wird, scheint die Marke bereits an einem umfassenden Kommunikationsplan beteiligt zu sein, der bereits ausführlich bereitgestellte Teaser und technische Informationen enthält.

Anfang November bestätigte die Marke das Vorhandensein von Hybridantrieben zusätzlich zum bereits angekündigten Elektroantrieb, und Chef Ola Källenius lüftete den Schleier über die Form der Scheinwerfer, die noch unter einer guten Tarnschicht verborgen waren. Diesmal gibt Mercedes in einer sehr ausführlichen Pressemappe weitere technische Details zu seinen beiden CLAs bekannt.

Eine sehr technologische Elektrovariante

Mercedes veröffentlicht technische Bilder der Unterseite des elektrischen CLA.

Tatsächlich wird die deutsche Limousine dank ihrer neuen modularen MMA-Plattform in zwei Varianten erhältlich sein: einer elektrischen und einer thermischen Variante mit Hybridmotor. Die Marke Star hat große Ambitionen für diesen CLA der dritten Generation und möchte mit einem Elektrofahrzeug mit zahlreichen Technologien aus ihrem EQXX-Rolllabor gleichziehen: 800-V-Architektur, 200 kW (272 PS) Permanentmagnet-Synchron-Elektromotor im Heck, zusätzlich 80 kW (109 PS) starker Asynchronmotor vorne für die stärkeren Versionen mit Allradantrieb, Zweiganggetriebe zur Verbrauchsoptimierung auf der Autobahn usw.

Die Marke gibt außerdem an, dass der elektrische CLA über zwei Arten von Batterien verfügen wird: eine LFP-Einstiegsbatterie (günstiger) mit 58 kWh und ein NMC-Zellenpaket (Nickel-Mangan-Kobalt) mit 85 kWh, das eine Autonomie von bis zu 750 km bietet. Der durchschnittliche Verbrauch läge somit bei rund 12 kWh/100 km, was für eine Elektrolimousine in diesem Segment sehr gut erscheint. Nach Angaben der Marke verwendet diese Batterie Silizium und hätte im Vergleich zu aktuellen NMC-Batterien eine Energiedichte von bis zu 30 % gewonnen, ohne teurer zu sein. Dank einer Ladeleistung von im besten Fall 320 kW an einem Schnellladegerät konnte es in weniger als 22 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden.

Auch thermisch

Dank der modularen MMA-Plattform kann der CLA auch Mikro-Hybrid-Wärmekraftmaschinen nutzen.

Dank der modularen MMA-Plattform kann die Marke auch auf einen thermischen CLA für Kunden zählen, die noch nicht bereit sind, auf Elektro umzusteigen. Somit wird die Limousine in der Lage sein, 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotoren mit fortschrittlicher 48-V-Mikrohybridisierung zu transportieren. Dank eines 20-kW-Elektromotors (rund 28 PS) gepaart mit einer 1,3-kWh-Batterie könnte der Deutsche mehrere Meter im Elektromodus zurücklegen, beispielsweise beim Rangieren oder Anfahren in der Stadt. Und selbst auf Schnellstraßen würde ein Freilaufmodus den Verbrauch durch den Einsatz des Elektromotors bis etwa 100 km/h senken.

Laut Mercedes wird dieser 1,5-Liter-Micro-Hybrid zum Start in mehreren Leistungsstufen erhältlich sein: 136, 163 und 190 PS. Zahlen, die denen entsprechen, die heute im thermischen Bereich vorliegen. Kunden können zwischen Versionen mit Frontantrieb oder 4Matic-Allradantrieb wählen. Der Benzinmotor wird mit einem neuen Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe eDCT kombiniert, das den Mikrohybridisierungs-Elektromotor integriert.

Die Teaser-Kampagne hat gerade erst begonnen!

Der Mercedes CLA durchläuft derzeit zahlreiche Tests, um seine Entwicklung abzuschließen.

Bei der Geschwindigkeit, mit der Mercedes Pressemitteilungen zu seiner neuen CLA-Generation veröffentlicht, könnten wir sie fast vollständig vor der für März 2025 geplanten offiziellen Präsentation entdecken. Anschließend wird Mercedes eine Shooting-Brake-Version und zwei SUVs auf den Markt bringen. In der Zwischenzeit können Sie sich dank unseres Illustrators Julien Jodry, der sich auf alle bereits bekannten und in den letzten Monaten durch die getarnten Prototypen offenbarten Elemente stützte, bereits einen Eindruck vom Design des Modells machen.

