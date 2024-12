Mercedes kündigt die Einführung eines Elektrotransporters mit neuer Architektur im Jahr 2026 an

Nach der Einführung elektrischer Nutzfahrzeuge, die auf thermischen Modellen basieren, wird Mercedes im Jahr 2026 eine neue Generation von Transportern auf den Markt bringen, diesmal mit einer Architektur, die auf Elektroantrieb ausgerichtet ist. Ein Effizienzgarant für diesen ebenfalls luxuriöseren EQV-Nachfolger.



Seit 2019 vermarktet Mercedes eine Elektroversion seiner berühmten V-Klasse: den EQV. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Anpassung an die thermische Plattform der Klasse V/Vito, mit allen damit verbundenen Nachteilen: nicht wirklich optimierte Innenaufteilung, 90-kWh-Batterien, die eine „schwache“ Autonomie ermöglichen, sehr hohes Gewicht usw. Um die Situation zu korrigieren Angesichts des veranstaltenden Wettbewerbs wird Mercedes im Jahr 2026 eine neue Generation der elektrischen V-Klasse auf den Markt bringen, die nun das Recht auf eine eigene Architektur erhält.

Bereits vor einigen Monaten von Mercedes angekündigt, setzt diese künftige trendige V-Klasse ihre Entwicklungstests fort. Die Prototypen, die bisher die Form des aktuellen Nutzfahrzeugs hatten, sollen nun näher an der Serie sein. Doch Mercedes verheimlicht es gut und liefert stattdessen ein Foto im Dunkeln seines neuen Modells, das es als Modell einer „neuen Ära“ bezeichnet.

Eine Architektur nur für ihn!

Getarnte Prototypen auf Basis der aktuellen Generation sind bereits seit einigen Monaten im Umlauf. Bildquelle: Motornews/span>

Dieser Transporter wird tatsächlich Anspruch auf eine neue modulare Architektur VAN.EA (für Van Electric Architecture) haben, die ausschließlich für elektrische Nutzfahrzeuge bestimmt ist. Mercedes möchte in der Tat mehrere dedizierte Architekturen anbieten (MMA für die Einstiegsklasse, AMG.EA für Sportwagen, MB.EA für die Oberklasse usw.) und gleichzeitig weiterhin aktualisierte thermische Modelle anbieten. Auch im gehobenen Segment will Mercedes mit luxuriöseren Modellen echte Differenzierung bieten, beispielsweise für professionelle Kunden (Hotel- oder Flughafen-Shuttles, Fahrer etc.) und einige Privatkunden.

Dem Foto zufolge wird der Transporter recht stromlinienförmig ausfallen, dürfte aber die gleichen Abmessungen wie der aktuelle EQV behalten (4,90 m bis 5,37 m, je nach gewählter Version). Viel mehr sagt Mercedes im Moment nicht, und es ist noch etwas früh, die technischen Eigenschaften zu kennen. Der Hersteller erwähnte kürzlich Versionen mit Zwei- oder Allradantrieb, die Verwendung der neuesten Version des MB.OS-Betriebssystems oder sogar eine auf dem Markt noch seltene 800-V-Architektur, die ein schnelleres Laden ermöglichen soll. Ebenso gibt der Hersteller an, dass der Transporter mit einem 22-kW-AC-Ladegerät ausgeliefert werden soll. Die Marke Star gibt an, dass ab Frühjahr 2025 ein seriennahes Showcar vorgestellt wird, das etwas später, im Jahr 2026, auf den Markt kommen soll.

