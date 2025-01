Mercedes: Wolff verteidigt Hamilton und vergleicht ihn mit Michael Jordan

Toto Wolff hat sich in den komplexen letzten Jahren von Lewis Hamilton, der für Mercedes fährt, als Verteidiger zurückgemeldet.

Für Lewis Hamilton war Mercedes über die Jahre hinweg ein vertrauter Ort. Die Partnerschaft zwischen dem britischen Fahrer und dem deutschen Rennteam gilt als die erfolgreichste in der Geschichte der Formel 1, wobei zwischen 2014 und 2020 beeindruckende sechs Titel errungen wurden. Dennoch war das Ende dieser Ära von Schwierigkeiten geprägt. Nachdem Hamilton 2021 unter umstrittenen Bedingungen gegen Max Verstappen den Titel verlor, fand er sich nicht mehr in der Lage, an die Spitze zurückzukehren. Die Schuld an dieser Entwicklung wird oft einer stärkeren Konkurrenz zugeschrieben, die durch neue Regelungen entstanden ist. In den letzten drei Jahren konnte er lediglich zwei Siege und einen Pole-Position verbuchen. Toto Wolff äußerte sich jedoch in einem Interview mit Motorsport dazu: „Hier im Motorsport, wo wir aktiv sind, ist der Wettbewerb extrem hart. Darüber hinaus hatten wir das Privileg und die Möglichkeit, acht aufeinanderfolgende Konstrukteurs-Weltmeistertitel zu gewinnen. Das hat es in keiner anderen Sportart gegeben. Zudem gewann Lewis sieben Fahrermeisterschaften. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir immer siegen oder bei sämtlichen Titeln mit von der Partie sind. So funktioniert das nicht. Die Vorschriften wurden 2017 und 2019 zweimal geändert, und wir haben unser Leistungsniveau gehalten und Titel gewonnen. Bedauerlicherweise sind wir dann auf die neuen Regelungen von 2022 gestoßen.“

Wolff zieht einen Vergleich zu Giannis Antetokounmpo

Für den Mercedes-Teamchef lässt sich die Situation von Lewis Hamilton in der Nebensaison mit der von Michael Jordan vergleichen: „Ich kann nicht genau sagen, wo ich es gelesen oder gehört habe, aber wir haben einmal einen Basketballspieler gefragt, ob er das Gefühl hatte, seine Saison sei gescheitert. Seine Antwort war: ‚Michael Jordan hat in seiner Karriere etwa 12 Saisons gespielt und sechs Meisterschaften gewonnen… Was ist mit den anderen sechs Saisons?'“ Dies war ein direkter Verweis auf die Äußerungen von NBA-Star Giannis Antetokounmpo, der kurz nach seiner Niederlage mit seinem Team in der ersten Runde der Playoffs gegen Miami im Jahr 2023 ausfiel.