Microlino Spider-Variante in Brüssel vorgestellt: Eingeschnitten für den US-Markt!

Inspiriert von der kultigen Isetta wurde der Microlino umgestaltet, indem er sein Dach ablegte und ein hölzernes Design erhielt, das ihn in ein spiderähnliches Fahrzeug verwandelt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die amerikanischen Verbraucher anzusprechen, die eine Vorliebe für kompakte Golfwagen haben, die sich ideal für die Nutzung in Wohngegenden und Hotels eignen.



Micro, ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf innovative Mobilitätslösungen, präsentierte auf dem Autosalon in Brüssel ein spannendes Konzept, das auf der Basis des Microlino basiert. Bei dieser neuen Spider-Version, die weder Dach noch Türen hat, liegt der Hauptfokus auf dem US-amerikanischen Markt!

Wussten Sie schon? Der Markt in den USA gilt als der größte für Golfwagen weltweit, die hauptsächlich für kurze Ausflüge in Wohnanlagen und Urlaubsresorts genutzt werden. Mit dem Microlino Spider möchte Micro besonders diejenigen Kunden ansprechen, die eine umweltfreundliche Alternative zu großen SUVs und Pick-up-Trucks suchen, die ebenfalls sehr gefragt sind.

Nach den bereits präsentierten, geschlossenen Versionen (mit und ohne „Lite“-Lizenz) und der auf dem Pariser Autosalon gezeigten Cabrio-Variante Spiaggina, wird nun die vollständig offene Spider-Variante in Brüssel vorgestellt. Das Fahrzeug hat sein Dach vollkommen verloren und verfügt hinter den beiden Sitzen über einen Überrollbügel. Micro hat angegeben, dass gegen Aufpreis eine flexible Plane erhältlich ist, um das Fahrzeug bei ungünstigen Wetterbedingungen abzudecken. Der kompakte Microlino ist zudem an beiden Seiten ausgehöhlt, was einen einfachen Zugang wie bei einem Golfwagen ermöglicht, sodass man nicht durch die oft als unbequem empfundene Vordertür einsteigen muss. Dies ist allerdings ein wenig bedauerlich, da genau das einen großen Teil des Charmes des Microlino ausmacht …

Eine Mini-Yacht auf Rädern

Das Design des Modells wird durch durchdachte Holzarbeiten (wie Einstiegsleisten und Lenkrad) sowie spezielle weiße und blaue Polsterungen bereichert, die an die Welt der Yachten erinnern. Das Exterieur erhält eine neue Farbgestaltung mit einer Tönung, die je nach Lichteinfall zwischen Blau, Grün und Lila variiert. Das Unternehmen nutzt die Gelegenheit, um ein neues Personalisierungsprogramm mit dem Namen „Custom Program“ vorzustellen, das von luxuriösen Marken wie Porsche oder Lamborghini inspiriert ist.

Technische Details wurden von Micro zwar noch nicht mitgeteilt, aber es wird erwartet, dass diese mit denen des geschlossenen Microlino übereinstimmen. Zum Vergleich: Der geschlossene Microlino verfügt über einen 17-PS-Motor, der in den Versionen, für die ein Führerschein erforderlich ist, Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h (bzw. 45 km/h in der Führerscheinfrei-Variante) erreichen kann. Darüber hinaus werden drei unterschiedliche Batterieoptionen angeboten: 5,5 kWh, 10,5 kWh oder 15 kWh, die eine Reichweite von 93 bis 228 km ermöglichen.

Der Microlino Spider wird humorvoll als „Anti-Pick-up-Truck“ betitelt und wurde vom Markenchef Wim Ouboter als „ideal für 95 % der Fahrten, bei denen man alleine zur Arbeit fährt“ beschrieben. Die Spider-Version, die sich derzeit noch im Konzeptstatus befindet, ist zunächst für die Serienfertigung in den USA vorgesehen und soll auch in Europa erhältlich sein. Sie richtet sich insbesondere an Küstenorte und luxuriöse Hotels sowie Golfplätze, wobei von hohen Preisen auszugehen ist, die jedoch noch nicht bekannt sind.

Foto: Motornews

