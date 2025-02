Mini Cooper Cabrio 2025 Test: Kaum Veränderungen, aber Charme bleibt

Doloroso vedere come alcune auto siano testate senza ispirazione, iniziando sistematicamente con un paragrafo che riassume le vendite accumulate nel tempo. È come se il fatto che una Mini Cooper esca in media dieci volte su dieci come cabriolet mettesse in luce la novità di questa vettura …

È proprio ciò che accade qui! Tale proporzione è davvero rara nell’attuale produzione automobilistica. È vero, la piccola auto anglo-tedesca rimane nel 2024 il cabriolet più venduto in Francia. Ma è anche la quarta tra le auto decapottabili più vendute al mondo lo scorso anno.

Un successo innegabile, che spiega in parte come durante questo rinnovamento generazionale, la sussidiaria del gruppo BMW abbia scelto di mantenere una piattaforma già esistente nel settore delle auto termiche. A differenza delle versioni a 3 e 5 porte, il cabriolet ha subito delle modifiche, inclusi nuovi fanali posteriori triangolari, mantenendo quasi la silhouette del modello precedente. Le modifiche estetiche si concentrano principalmente su dettagli sottili ai lati della vettura.

Tuttavia, non mancano i difetti da correggere all’interno di questa Mini. Un piccolo bagagliaio, che diventa quasi risibile una volta ripiegato il tetto. I sedili posteriori ridotti al minimo, a confronto con quelli di una Porsche 911. Motori privi della minima forma di elettrificazione …

Ma, di nuovo, il vero fascino della vettura emerge. All’interno e all’esterno. Con un design inconfondibile e un formato incredibilmente compatto che si contrappone all’attuale tendenza dei “SUV enormi”, questa variante incorpora una presentazione sofisticata tipica di un’altra Cooper. Vale a dire, un abitacolo prevalentemente rivestito in tessuti stampati e, al centro, un’enorme schermata OLED di 24 cm di diametro, perfettamente circolare, insieme a un Head-up display opzionale (+1.100 € con i sedili anteriori riscaldati e il caricabatterie a induzione).

Pochi comandi rimangono sulla console, riservati al controllo dell’aria condizionata, i cui comandi purtroppo vengono assorbiti dal touchscreen. Tuttavia, c’è anche un grazioso mini-pannello che serve per la meccanica. In sintesi, nonostante qualche pecca ergonomica, è difficile resistere a questa miriade di piccole attenzioni stilistiche e a un’atmosfera generale particolarmente accogliente.

È il cuore a parlare dietro il volante. È vero che il cabriolet non si distingue per virtù particolari. Non solo fatica a liberarsi del suo peso, ma abbandona anche il piccolo motore 3 cilindri da 136 CV, per adottare ora un “buon grande 4 cilindri” da 2.0 sotto il cofano. Il famoso B48, ampiamente utilizzato nel gruppo bavarese, è disponibile in tre varianti di potenza, da 163 a 231 CV. Non sorprende, quindi, che il computer di bordo del nostro Cooper S da 204 CV mostri un consumo medio di 9 l/100 km dopo qualche decina di chilometri nei vicoli di Barcellona.

Al di là di questo, tale anacronismo è anche un grande vantaggio. Infatti, porta a un accordo che raramente si avvicina a una flessibilità e a una dolcezza che quasi si rimpiange la mancanza di un cambio meccanico, benché il cambio automatico a 7 rapporti si comporti senza problemi. Accompagnato da un suono accogliente, questa peculiarità si fa sentire in modo notevole, specialmente dopo che il tetto viene ripiegato, mentre si accelera fino a 30 km/h in appena quindici secondi. E sebbene la sensazione alla guida non sia particolarmente comoda o impressionante, oscillando tra rigidità e flessibilità, il bilanciamento rimane naturale, abbinato a un temperamento vivace, rendendola un po‘ costosa, ma senza rivali.

La nostra valutazione

La Mini Cabrio riesce a restare rilevante con miglioramenti minimi. Ma questi sono sufficienti per garantire la sua sopravvivenza in un panorama automobilistico che è diventato tristemente monotono. E questo è già un grande risultato!

Cose che ci piacciono

Motore vivace

Impegno nella presentazione

Proposta quasi unica

Cose che ci piacciono meno