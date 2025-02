Mitsubishi kündigt neuen Grandis SUV mit historischem Namen für 2025 an

Mitsubishi wird im Jahr 2025 zwei neue SUVs in Zusammenarbeit mit Renault auf den Markt bringen: einen technischen Zwillingsbruder des Symbioz für den konventionellen Kraftstoffbetrieb und eine Kopie des elektrischen Modells. Der Automobilhersteller hat kürzlich den Namen des ersten Modells bekannt gegeben, was Erinnerungen wecken könnte…

Im Jahr 2004 stellte Mitsubishi in Europa ein neues Fahrzeug vor: die Grandis. Dieser geräumige Minivan im Stil eines Hochgeschwindigkeitszugs war mit einem originalen Volkswagen-Dieselmotor ausgestattet, der speziell für europäische Käufer entwickelt wurde. Trotz seiner vielversprechenden Eigenschaften verlief die Karriere dieses Modells im europäischen Markt eher durchschnittlich, und das Fahrzeug verschwand 2009, als die Nachfrage nach Minivans bereits zurückging.

Heute hat Mitsubishi in einer Pressemitteilung den Namen des neuen Modells verkündet. Diese Strategie erinnert an die Modelle COLT und ASX sowie an die Varianten Renault Clio und den umgelabelten Captur. Der neue Grandis wird dieses Mal als technischer Zwilling des Renault Symbioz präsentiert, der für einige Zeit von Renault angeboten wird.

Das SUV wird mit dem Slogan „Für Europa entwickelt“ präsentiert und wird „von der Renault Group produziert“. Es richtet sich vor allem an junge Familien und positioniert sich im kompakten SUV-Segment (Segment C). Im Grunde wird der neue Grandis die gesamte Technik des Symbioz übernehmen, einschließlich der Plattform, der Karosserie, des Innenraums sowie des Infotainment-Systems, das Googles Technologien integriert. Dennoch wird sich der Mitsubishi durch ein modifiziertes Frontdesign abheben, ähnlich dem ASX, und wird mit dem charakteristischen „dynamischen Schild“ des japanischen Herstellers versehen sein. Auch das Heckdesign wird leicht verändert, wobei Bilder von der Marke eine neu gestaltete Heckklappe mit einer markanten Lichtsignatur und innovativen Karosserielinien zeigen.

Hybridmotoren und Mikrohybriden von Renault

Unter der Motorhaube wird der Mitsubishi Grandis mit Micro-Hybrid- (MHEV) und Full-Hybrid-Motoren (HEV) der Renault Group ausgestattet sein. Der 1,6-E-Tech-Motor mit 145 PS in einfacher Hybridkonfiguration, der bereits im ASX und Colt zu finden ist, sowie der 1,2-Liter-Benzin-MHEV-Motor mit 115 und 140 PS, der die Symbioz-Baureihe ergänzt, dürften zum Einsatz kommen.

Diese neue Modellgeneration wird auf hochentwickelter Technik basieren.

Fotos: Dr.

Folge Motornews auf WhatsApp, damit du keine Neuigkeiten zu Autos und zwei Rädern verpasst!