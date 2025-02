Mitsubishi kündigt SUV Grandis an – historischer Name kehrt zurück

Mitsubishi wird im Jahr 2025 zwei neue SUVs in Zusammenarbeit mit Renault auf den Markt bringen: einen technischen Zwilling des Symbioz für den konventionellen Antrieb und ein elektrisches Modell, das als Klon des malerischen Designs dient. Der Automobilhersteller hat kürzlich den Namen des ersten Modells enthüllt, was an vergangene Modelle erinnern könnte…

Im Jahr 2004 führte Mitsubishi in Europa ein neues Fahrzeug ein: die Grandis. Dieser geräumige Minivan im TGV-Design ist mit einem originalen Volkswagen-Diesel ausgestattet, der speziell für den europäischen Markt konzipiert wurde. Trotz dieser Merkmale verlief seine Karriere in Europa eher durchschnittlich, und das Modell verschwand 2009, als die Nachfrage nach Minivans bereits stark zurückging. Heute kündigt Mitsubishi in einer Pressemitteilung den Namen seines kommenden Modells an. Diese Strategie wurde bereits bei den Modellen COLT und ASX, sowie beim Renault Clio und dem umgebadgeten Captur angewendet. In diesem Fall wird der neue Grandis ein technischer Zwilling des Renault Symbioz sein, der von Renault über mehrere Monate vermarktet wird. Das Fahrzeug ist „für Europa entwickelt" worden und wird „von der Renault Group hergestellt". Der SUV richtet sich an junge Familien und wird im kompakten SUV-Segment (Segment C) positioniert. Es dürfte die gesamte Technik des Symbioz übernehmen, einschließlich Plattform, Karosserie, Innenraum und einem Infotainment-System mit integriertem Google. Dennoch wird sich der Mitsubishi durch eine neugestaltete Frontpartie von dem Captur abheben, die den charakteristischen „dynamischen Schild" des japanischen Herstellers aufweist. Das gleiche gilt für die Rückansicht, wo ein Bild des Herstellers eine leicht neu gestaltete Heckklappe zeigt, die durch eine markante Lichtsignatur und neuartige Karosserielinien besticht. Hybridantriebe und Mikrohybride von Renault Unter der Motorhaube wird der Mitsubishi Grandis die Motoren der Renault Group integrieren, darunter Mikrohybrid-Antriebe (MHEV) und Vollhybride (HEV). Der 1,6 E-Tech-Motor mit 145 PS, der bereits im ASX und Colt verbaut ist, sowie möglicherweise der 1,2 Benzin-MHEV, der mit 115 und 140 PS die Leistung des Symbioz abdeckt. Diese neue Generation setzt auf fortschrittliche Technik.