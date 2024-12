Neu gestalteter Kia Sportage (2025): So soll die europäische Version aussehen

Seit Ende Oktober kennen wir die Features der koreanischen und amerikanischen Version des neuen Sportage. Eine neue Stilsprache, die Motornews an die europäische Variante angepasst hat.



Wenn der Kia Sportage auf der anderen Seite der Welt ein ähnliches Erscheinungsbild aufweist wie der auf dem alten Kontinent vermarktete, ist seine Architektur insofern ganz anders, als dass diese lokalen Märkte Ladevolumina bevorzugen, die über unseren Standards liegen, wie dies beweist die erhöhte Länge von ca. 15 m im Vergleich zu den 4,51 m des europäischen Sportage. Es ist diese gestreckte Version, die im Moment den Überblick über eine stilistische Aktualisierung bietet.

Erbe der EV-Reihe

Bevor die meisten dieser Entwicklungen bis zum Sommer 2025 an „unseren“ Kia Sportage angepasst werden, hat Motornews eine exklusive Illustration erstellt, um einen Eindruck vom Endergebnis zu bekommen: keine Lichtsignaturen mehr in Bumerangform. Letzteres wird mit einem vertikalen Bug harmonieren, der den Stil der jüngsten Produktionen der Marke widerspiegelt, insbesondere der 100 % elektrischen Produktionen wie dem Stadt-SUV EV3, der nach und nach zu den Händlern kommt. Diese Änderung ist am Heck dezenter und betrifft vor allem das Muster der Tagfahr-LEDs sowie den unteren Teil des Schildes, während das Profil von neuen Felgen und überarbeiteten Türunterseitenschutz profitieren wird.

Offenbarung innerhalb weniger Monate

Umgekehrt bleibt hinsichtlich der Motorenentwicklungen noch Ungewissheit. Wir gehen jedoch davon aus, dass es gelingen wird, die 100 % elektrische Autonomie der Plug-in-Hybrid-Variante zu verbessern, die derzeit Schwierigkeiten hat, mit 70 km WLTP zu flirten. Wir sehen uns im Frühjahr, um die Enthüllung des neuen Kia Sportage zu sehen.