Neu gestalteter Lexus ES: diskrete Entwicklungen für den Liebling der Taxis und VTCs

Der Lexus ES wurde 2019 in Europa eingeführt und bereits 2021 zum ersten Mal neu gestaltet. Er erhält ein zweites Update. Dieser neu gestaltete ES wurde auf der Guangzhou Motor Show in China vorgestellt und sollte logischerweise später auch auf dem alten Kontinent eintreffen.

Das Update fällt äußerlich relativ dezent aus und konzentriert sich hauptsächlich auf die Front- und Heckscheinwerfer. Tatsächlich retuschiert Lexus die Optik seiner großen Limousine leicht, indem er die Signatur der LED-Tagfahrlichter an der Front so verändert, dass sie zwei verkettete Ls anstelle von bisher nur einem bilden. Je nach Blickwinkel ist auch ein Z zu erkennen. Das Schild wurde leicht überarbeitet, mit etwas imposanteren Einsätzen und einem neuen Kühlergrillmuster. Am Heck sind die Leuchten nun wie bei den anderen Modellen der Baureihe durch ein Lichtband verbunden. Die Form der Leuchten bleibt gleich, aber die Signatur entwickelt sich mit zwei Ls, die aus dünnen LED-Streifen bestehen, weiter. Schließlich wird das Lexus-Logo durch eine vollständige Inschrift ersetzt, wie auf den meisten neuen Produkten der Marke in den letzten Monaten.

Ein großer Bildschirm, der an den RX genäht ist

Die ES-Limousine verfügt über einen großen 14-Zoll-Bildschirm, der mit dem RX geteilt wird.

An Bord gibt es die radikalste Veränderung auf Bildschirmebene. Dieser stammt vom neuen RX und misst 14 Zoll. Es enthält jetzt zwei Räder zur Einstellung der Klimaanlage, von denen einige Bedienelemente jetzt am unteren Bildschirmrand platziert sind. Die physischen Tasten verschwinden daher nach und nach, auch wenn der japanische Hersteller einige Bedienelemente (Lautstärkerad, physische Tasten am Lenkrad, „großer“ altmodischer Schalthebel usw.) beibehält, um seine eher konservativen Kunden nicht zu schockieren.

Technisch gesehen entwickelt sich der schicke Cousin des Toyota Camry nicht weiter. Er behält seine „300h“-Hybridisierung bei und kombiniert einen 2,5-Vierzylinder-Benziner mit Atkinson-Zyklus mit einem Elektromotor und einem eCVT-Getriebe für eine Gesamtleistung von 218 PS. Derzeit kommuniziert Lexus Europe nicht über die Neugestaltung des Modells. In Frankreich ist die ES-Limousine weiterhin im Katalog gelistet, beginnend bei 60.200 Euro.

