Neue Lada NIVA: Russland präsentiert künftiges Modell trotz Sanktionen

Obwohl Russland aufgrund internationaler finanzieller Sanktionen stark eingeschränkt ist, geht das Projekt weiter, das Renault kurz vor dem militärischen Übergriff auf die Ukraine gestartet hatte.

Es ist leicht, dies zu vergessen, aber der strategische Plan Renaulution wurde 2021 unter der Leitung von Luca de Meo ins Leben gerufen. Die damaligen Teams hatten bereits die erste Skizze eines zukünftigen NIVA-Designs präsentiert, das offenbar auf technischen Grundlagen von Dacia basierte, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden.

Auf den Ruinen von Renault

Vier Jahre später hat der französische Automobilkonzern aufgrund der militärischen Intervention von Wladimir Putin in der Ukraine sämtlichen industriellen und kommerziellen Betrieb in Russland eingestellt. Dieser Schritt hinderte Lada jedoch nicht daran, den kontinuierlichen Prozess der Modernisierung des ikonischen NIVA-Modells weiterzuführen. Jüngst in sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos zeigen ein Modell dieses zukünftigen Fahrzeugs, das unter dem Codenamen T-134 entwickelt wird und sich an die ursprünglichen Entwürfe von 2021 anlehnt.

Mit vorhandenen Ressourcen

Das neue Fahrzeug hat zwar die Planung auf der Basis des neuen Dusters verworfen, wie unsere Kollegen von Argus berichten, die Informationen aus russischen Medien weitergeben. Stattdessen wird die kommende Lada Niva auf der technischen Plattform der Lada Vesta basieren, die als veraltet gilt, während ein neuer 1,8-Liter-Motor mit 135 PS in Betracht gezogen wird. Wladimir Putin selbst besuchte kürzlich das Forschungs- und Entwicklungszentrum des russischen Unternehmens. Begleitet von russischen Fernsehsendern konnte er neben zwei Projekten, die die Einführung von städtischen und kompakten SUVs vorsehen, auch das zukünftige NIVA-Modell betrachten. Allerdings gibt es derzeit noch kein konkretes Datum für den Marktstart.

https://www.youtube.com/watch?v=bww0zsnklea