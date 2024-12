Neuer Ford Puma Gen-E: Sie werden es nicht glauben, wenn Sie das rekordverdächtige Kofferraumvolumen dieser 100 % elektrischen Variante entdecken

Das Blue Oval hat bei der Entwicklung seines elektrischen Stadt-SUV nicht alles auf eine Karte gesetzt, da es auf die thermische Plattform setzt, aber überraschend optimiert.



Auf der anderen Seite des Rheins und insbesondere innerhalb des Volkswagen-Konzerns beginnen wir ernsthaft zu bedauern, dass wir seine Elektrofahrzeuge auf teuren 100 % elektrischen Plattformen entwickelt haben, bei denen einige (BMW, Stellantis) die vernünftigere Entscheidung getroffen haben, Multi zu verwenden -Energiebasen. Ford seinerseits spielt an zwei Fronten. Einerseits durch die Partnerschaft mit Volkswagen zur Industrialisierung des aktuellen Explorer und Capri, abgeleitet aus der technischen MEB-Basis des ID.4 und ID.5. Und andererseits, indem wir auf die Umstellung der thermischen Plattform des Puma setzen, um diese neue Variante namens Gen-E zu geringeren Kosten hervorzubringen. Ein Ansatz ähnlich dem des Peugeot 2008, beide in thermischer und elektrischer Version erhältlich.

Eine Batterie, die nicht unbedingt unterkalibriert ist

Im Vergleich zu letzterem, der über eine 54-kWh-Batterie verfügt, die eine WLTP-Autonomie von 406 km gewährleistet, bietet der Amerikaner leider nur 43 kWh. Eine Kapazität, die im Allgemeinen reinen Stadtautos vorbehalten ist, wie dem Renault 5 E-Tech (3,92 m lang), hier angepasst an einen Puma, der in die höhere Kategorie der kompakten SUVs fällt, indem er auf 4,19 m verlängert wird. Allerdings ist ein Mégane E-Tech mit ähnlicher Größe (4,21 m) als Einstiegsmodell EV40 mit einer 40-kWh-Batterie erhältlich. Mit diesem einmaligen Angebot von 43 kWh setzt der Puma Gen-E auf ein gemessenes Gewicht (1.563 kg), um seinen Verbrauch zu senken, den der Hersteller mit rund 13,1 kWh/100 km angibt. Wird bei einem nächsten Test auf Motornews überprüft. Mit dem Versprechen, 376 km WLTP zurückzulegen, übertrifft der Newcomer jedenfalls den Franzosen, der nur 300 km WLTP schafft.

Muskeln unter der Haube

Ein weiterer Grund zur Zufriedenheit mit dem neuen Ford Puma Gen-E: sein Motortemperament. Im Vergleich zu den 130 PS des Mégane E-Tech EV40 bietet er nicht weniger als 168 PS, um in 8 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Mit einer maximalen Leistung von 100 kW soll es auch hinsichtlich der Wiederaufladezeit schneller sein und eine Wiederherstellung von 10 auf 80 % der Batteriekapazität in 23 Minuten ermöglichen, während sein französischer Konkurrent bei 85 kW liegt. Eine schlechte Leistung für den Mégane, obwohl er auf einer Plattform gebaut wurde, die ausschließlich der Elektrizität gewidmet war und daher seine Leistung optimieren sollte.

Spektakuläres Kofferraumvolumen

Was die Bewohnbarkeit angeht, ist der neue Puma Gen-E einmal mehr ein Volltreffer und könnte Renault dazu bringen, es zu bereuen, bei seinem Mégane auf eine Multi-Energie-Plattform verzichtet zu haben. Das beweist sein rekordverdächtiges Kofferraumvolumen, das im Vergleich dazu einen Ford Kuga in den Schatten stellen würde. Im Vergleich zu den 389 l, die der Renault angibt, hat der Puma bis zu 523 l unter dem Regal. Mit welcher Fingerfertigkeit? Ganz einfach, indem man den Wegfall der Abgasleitung der thermischen Version ausnutzt, um das Volumen der MegaBox zu vergrößern. Dieser Doppelboden, der bereits „klassischen“ Puma-Besitzern Freude bereitete, indem er das Volumen unter dem Hauptfach deutlich vergrößerte, wurde zu diesem Anlass in GigaBox umbenannt. Eine Freude, die nie von alleine kommt: Unter der Haube ist ein Stauraum für das Ladekabel versteckt, wodurch sich das Gesamtvolumen um 43 l erhöht.

Kleinere ästhetische Veränderungen

Äußerlich fällt es dem Puma Gen-E schwer, sich vom Stil seines mit fossilen Brennstoffen betriebenen Gegenstücks abzuheben, außer dass er seinen vorderen Lufteinlass gegen einen vollständigen Kühlergrill austauscht, der vom Mustang Mach-E inspiriert ist, und nebenbei das Aussehen seines Schildes neu aufgreift aus aerodynamischen Gründen, zusätzlich zur Optik bestimmter Felgen. Der Fahrgastraum zeichnet sich seinerseits durch eine schwebende Mittelkonsole aus, die den Stauraum optimiert und im oberen Teil Platz für zwei Tassen und eine Induktionsladestation sowie im unteren Teil für verschiedene Gegenstände und Anschlüsse (USB-A und C) bietet . . Dies ist die einzige große Änderung in diesem Umfeld, dessen Armaturenbrett im vergangenen Frühjahr im Zuge der Neugestaltung der gesamten Baureihe komplett überarbeitet wurde. Puma Gen-E bietet jedoch spezifische Farben und Materialien für die Sessel und Türverkleidungen an.

Ford Puma Gen-E Preis

Der neue Ford Puma Gen-E ist bereits ab 33.990 Euro bzw. 36.490 Euro in der Premium-Ausführung bestellbar. Im Vergleich zum Mégane EV40 ist er sehr gut aufgestellt, da er weniger leistungsstark und autonom ist, dafür aber mindestens 34.000 Euro kostet. Zusammengebaut in Europa, genauer gesagt im rumänischen Craiova, hat der Amerikaner, wenn alles gut geht, Anspruch auf den Ökobonus 2025. Anschließend sagt uns unser kleiner Finger, dass Ford seiner Katze eine größere Batteriekapazität sowie eine leistungsorientiertere Variante anbieten könnte, um das ST-Label aufrechtzuerhalten. Vielversprechend.