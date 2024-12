Neugestaltung des BYD Dolphin in Sicht

Der BYD Dolphin wird seit einem Jahr in Europa vermarktet und erhält bereits ein Restyling. Dies erklärt sich aus der längeren Existenz des Modells auf dem chinesischen Markt. Von hier kamen auch die ersten Leaks des aktualisierten Modells.



Der BYD Dolphin wurde 2021 in China und 2023 in Europa eingeführt und muss bald einer Neugestaltung unterzogen werden. Dieser Rivale des Volkswagen ID.3, des Cupra Born oder des Renault Mégane E-Tech, der von einem 4,12 m langen Stadtauto in China in einen 4,29 m langen Kompaktwagen für Europa verwandelt wurde, zeigt dank des chinesischen Industrieministeriums bereits teilweise sein Update.

Wie so oft bei chinesischen Herstellern laufen Leaks über das MIIT, das vor der offiziellen Präsentation der neuen Produkte Fotos veröffentlicht. Dies ist auch hier noch der Fall, was uns ermöglicht, die ab 2025 geplanten Entwicklungen für den Dolphin zu entdecken. Eine Neugestaltung erfordert, die Modifikationen sind relativ gering und konzentrieren sich auf bestimmte Details.

Ein ausdrucksvollerer Look

+7 Die Rücklichter und das Logo werden bei diesem neu gestalteten Modell weiterentwickelt. Bildnachweis – CarNewsChina

Dies ist an der Vorderseite mit einem neuen, einfacheren Schild und einem dünneren Gitter der Fall. Ein neuer, ausdrucksvollerer Look umrahmt diesen geschlossenen Kühlergrill mit verfeinerten Scheinwerfern. Das Profil des Kompakten ändert sich nicht und er könnte einfach neue Felgen und Karosseriefarben erhalten. Auf der Rückseite können wir insbesondere eine neue, nochmals vereinfachte Lichtsignatur sowie das Verschwinden des „Build Your Dreams“-Schriftzugs für ein BYD-Logo erkennen, wie beim Rest der Produktreihe.

Unter der Haube scheint sich nichts zu ändern. Der Dolphin soll daher seine drei Motoren mit 70 kW (95 PS), 130 kW (177 PS) und 150 kW (204 PS) in Verbindung mit zwei Batterien mit 44,9 kWh und 60,4 kWh behalten. An der Reichweite dürfte sich also nichts ändern, der WLTP-Zyklus kündigt 315 bis 427 km an. Das Gleiche gilt für die Ladeleistung, die je nach Batterie auf 65 kW oder 88 kW eingestellt ist und somit eine Ladezeit von 40 Minuten von 10 auf 80 % benötigt!

Fotos: CarNewsChina.

