Nio stellt ein erschwingliches elektrisches Stadtauto vor, zukünftiger Konkurrent des Renault 5 und des Mini Cooper

Nio stellt Firefly vor, eine neue Einheit, die sich barrierefreien Kompaktmodellen widmet. Das erste Projekt ist ein für 2025 in China geplantes elektrisches Stadtauto, das anschließend in Europa mit den neuen schicken Stadtautos von Renault und Mini im Visier auf die Straße kommen soll.



Der chinesische Hersteller Nio hat sich in den letzten Jahren vorgenommen, Europa mit eher hochwertigen und technologisch anspruchsvollen Modellen zu erobern. Die Marke beabsichtigt jedoch, über ein anderes Unternehmen kompaktere und zugänglichere Modelle anzubieten: Firefly.

Unter diesem Namen, der auf Englisch „Glühwürmchen“ bedeutet, verbirgt sich eine neue, zugänglichere Marke, die im Rahmen einer „Nio Day 2024“-Veranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum des Herstellers vorgestellt wird. Die Idee von Nio ist es, ein eher schickes Stadtauto anzubieten, mit raffiniertem Design und am Puls der Zeit. In diesem derzeit sehr beliebten Segment ist es wichtig, sich durch einige markante Elemente abzuheben. Nio hat dies gut verstanden und bietet daher einen Look, der außergewöhnlich ist: runde Optik in drei Teilen, die an Vorder- und Rückseite an Smartphone-Kameras erinnert, pastellfarbene zweifarbige Lackierung mit schwarzem Dach und Seitenverkleidung im Stil der Karosseriefarbe, kubische Proportionen, die an einen Honda erinnern und…

Wenige Details

Glühwürmchen Bildnachweis – Motornews

Derzeit gibt Nio nur wenige technische Daten zu seinem neuen Stadtmodell bekannt. Seine Länge soll etwa 4 Meter betragen, während der Wenderadius auf nur 4,7 Meter geschätzt wird und damit unter den meisten seiner Konkurrenten liegt. Der Fahrgastraum ist nicht abgebildet, mit Ausnahme des Kofferraums, den Nio mit bis zu 1.250 Litern Volumen bei umgeklappter Sitzbank sowie einem vorderen Kofferraum von 92 Litern ankündigt.

Der Hersteller gibt an, dass der offizielle kommerzielle Start für April 2025 in China geplant ist. Ziel ist es, einige Monate später in Europa anzukommen, noch ohne konkretes Datum. Andererseits haben wir bereits eine Vorstellung vom Preis: 148.000 Yuan in China oder umgerechnet 19.500 Euro zum aktuellen Umrechnungskurs auf diesem Markt. Offensichtlich wird der europäische Preis aufgrund von Anpassungen in Bezug auf Sicherheit und Standards etwas höher ausfallen. Mit einem Preis von rund 30.000 Euro könnte das Stadtauto aber preislich mit bestimmten Konkurrenten wie dem Renault 5 E-Tech, dem Mini Cooper E oder sogar dem BYD Dolphin mithalten.