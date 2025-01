Norwegen setzt auf Elektroautos, Touristen hingegen bleiben im alten Modus

Norwegen hat sich als weltweit führend in der Umstellung auf elektrische Mobilität etabliert. Mit 88,9% der Neuwagenverkäufe, die 100% elektrisch sind, im Jahr 2024 übertrifft das skandinavische Land seine eigenen Rekorde und beweist, dass eine Gesellschaft diese Technologie umfassend annehmen kann. Dieser dramatische Wandel ist das Ergebnis einer nationalen Strategie, die finanzielle Anreize mit einem Wandel des Bewusstseins verbindet.

Ein Markt wandel durch elektrische Fahrzeuge

Die Automobillandschaft Norwegens hat sich innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert. Die Verkaufszahlen von Verbrennungsfahrzeugen sind auf lediglich 3,1% des Marktes gefallen, wobei 2,3% auf Diesel und 0,8% auf Benzin entfallen. Plug-in-Hybride stellen 2,7% der Verkäufe, während klassische Hybride 5,3% des Marktes einnehmen. Diese Verteilung verdeutlicht den tiefgreifenden Wandel im Konsumverhalten.

Ladeinfrastruktur: angepasst und effizient

Das Ladestationsnetz passt sich dieser elektrischen Revolution an. Circle K, der führende Anbieter von Tankstellen in Norwegen, kündigt eine wesentliche Transformation an:

In den nächsten drei Jahren soll ein Gleichgewicht zwischen Ladestationen und Tankstellen geschaffen werden.

Langsame Reduzierung der Benzinpumpen zugunsten von elektrischen Ladestationen.

Die Dienstleistungsangebote an den Stationen werden an die Ladezeiten von 20-30 Minuten angepasst.

Die Dienstleistungsangebote an den Stationen werden an die Ladezeiten von 20-30 Minuten angepasst.

Das Paradoxon der Tourismusvermietungen

Ein auffälliger Gegensatz zeigt sich im Mietsektor. Die Vermieter halten einen signifikanten Bestand an Verbrennungsfahrzeugen, um den Bedürfnissen internationaler Touristen gerecht zu werden. Ulf Tore Hekneby, Direktor von Harald A. Moeller, dem wichtigsten Automobilimporteur des Landes, betont, dass ausländische Besucher oft Vorbehalte gegenüber Elektrofahrzeugen haben. Diese Situation erinnert an die Erfahrungen von Hertz in den USA, die ihre Elektrifizierungsstrategie überdenken mussten, da einige Kunden zögerten.

Der Fahrzeugpark im vollen Umbau

Die Umstellung des norwegischen Fahrzeugbestands schreitet zügig voran. Ende 2024 werden 28,6% der zugelassenen Fahrzeuge elektrisch sein, was erstmals die Anzahl der Benzinfahrzeuge übersteigt. Dieselfahrzeuge bleiben vorläufig an erster Stelle mit etwa einem Drittel des gesamten Fuhrparks, aber diese Dominanz schwindet schnell zugunsten der Batteriefahrzeuge.

Erfolgreicher Umbau ohne rechtliche Einschränkungen

Norwegen hat diesen Wandel ohne formelle Verbote für Verbrennungsmotoren vollzogen. Das Land hat ein günstiges Umfeld für Elektrofahrzeuge geschaffen, indem es eine angepasste Steuerpolitik verfolgt: hohe Steuern auf Verbrennungsfahrzeuge und erhebliche Vorteile für elektrische. Dieser Ansatz hat so gut funktioniert, dass selbst nach der Reduzierung der Anreize der Schwung in Richtung Elektrofahrzeuge anhält. Die Automobilhersteller passen ihre Strategien entsprechend an, wobei einige sogar ihre Verbrennermodelle vom norwegischen Markt zurückziehen, weil die Verkaufszahlen unbedeutend geworden sind.

Das Ziel, die Verkäufe von neuen Verbrennungsfahrzeugen bis 2025 zu beenden, scheint nun greifbar nah. Diese Transformation zeigt, dass eine Gesellschaft schnell auf elektrische Mobilität umschwenken kann, wenn die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen gegeben sind.