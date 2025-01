Ocon kündigt vielversprechendes Debüt bei Haas nach privatem Test in Jerez an

Esteban Ocon hat vor kurzem eine Mitteilung gemacht, die vielversprechend für seinen Einstieg bei Haas ist.

Esteban Ocon erlebt eindeutig einen Traumstart in seinem neuen Team. Der französische Rennfahrer nahm in dieser Woche an einer privaten Testsession auf dem Rundkurs in Jerez, Spanien, teil, die vom Haas F1-Team organisiert wurde. Ocon, der zuvor für Alpine gefahren ist, teilte seine Freude in den sozialen Medien mit und nannte den Tag seinen „besten Testtag“ in der Formel 1. Dieser Test war Teil des TPC-Programms (Testing of Previous Cars), bei dem das Fahrzeug 2023 Haas VF-23 aufgrund der technischen Kooperation des amerikanischen Teams mit Toyota genutzt wurde.

Ocon fühlt sich im Haas 2023 äußerst wohl!

Das Testprogramm erstreckte sich über zwei Tage. Zunächst übernahmen Oliver Bearman und Ritomo Miyata das Steuer, bevor Ocon seine Testfahrt am Donnerstagmorgen abschloss. Diese Gelegenheit gab Ocon die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen FahrzeugSystemen vertraut zu machen, mit den Ingenieuren zu interagieren und den Ferrari-Antrieb kennenzulernen, nachdem er fünf Jahre bei Renault/Alpine verbracht hat.

Ocon bewertete diese Erfahrung als besonders wertvoll, sowohl in Bezug auf sein Lernen als auch auf das Vergnügen, die Strecke in Jerez wiederzufahren, die er seit einem Jahrzehnt nicht mehr befahren hatte. „Es war fantastisch, wieder auf der Piste zu sein. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Ehrlich gesagt denke ich, dass dies der beste Testtag war, den ich je erlebt habe. Wir konnten das gesamte Programm durchlaufen. Es hat großen Spaß gemacht, die VF-23 zu fahren, die ich zum ersten Mal ausprobierte. Und dann hier in Jerez zu sein, nach zehn Jahren, auf einer sehr schnellen Strecke, war einfach großartig. Es weckt in mir den Wunsch, bald wieder ins Cockpit zu steigen, und das wird auch schnell passieren. In der Zwischenzeit plane ich, in den kommenden Tagen wieder zu trainieren“, erklärte der Franzose.

Ein äußerst erfolgreicher Tag in Spanien! 🙌🇪🇸

