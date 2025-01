Opel Corsa 2027: Rückkehr der OPC-Sportvariante und neue Elektroplattform

Die siebte Generation der deutschen Stadtautos steht vor einer aufregenden Entwicklung und könnte in zwei Jahren durch innovative elektrische Antriebe neue Maßstäbe setzen.

Nach dem Abgang von Carlos Tavares aus der Führungsposition der Stellantis-Gruppe hat sich die Unternehmen erheblich weiterentwickelt. In jüngster Zeit wurde die Entwicklung einer ausschließlich elektrischen Plattform für städtische Fahrzeuge vorangetrieben, zu der auch die künftige Corsa gehört.

Eine Multi-Energie-Plattform

Daher wird die STLA-kleine Basis auch mild-hybride Antriebe integrieren, um den Übergang zu einer emissionsärmeren Mobilität bis 2035 zu erleichtern, welches das Ziel hat, den Verkauf neuer Verbrennerfahrzeuge zu verbieten. Eine überarbeitete Version des 3-Zylinder 1,2 MHEV 48 V, der gegenwärtig zwischen 100 und 136 PS leistet, wird zusätzlich zu neuen rein elektrischen Antrieben unter der Haube des neuen deutschen Modells erwartet. Stellantis prognostiziert, dass ab 2021 eine Leistung von 245 PS in diesem Bereich realistisch sein könnte, und möglicherweise sogar mehr, da einige Modelle bereits bis zu 280 PS bieten. Dies könnte ein ermutigendes Zeichen für die Rückkehr der Corsa OPC sein, die 2018 aus dem Katalog gestrichen wurde. Sie bot damals 207 PS. eine Rückkehr dieser Sportvariante wäre passend, zumal Stellantis bereits italienische Modelle wie den Abarth 600 und den Alfa Romeo Junior in den Fokus genommen hat.

Ein markanteres Design

Was das Design betrifft, so wird die neue Opel Corsa voraussichtlich gemäß dem Trend der kommenden Stadtautos, wie der Clio 6 oder der dritten Generation des 208, etwas wachsen und an Größe zulegen. Ein Aspekt dieser Evolution ist die Entscheidung, die Produktion der Corsa in Zaragoza, Spanien, in Synergie mit anderen Modellen von Stellantis zu bündeln, um die Kosten zu optimieren. Um sich von ihrem französischen Pendant abzuheben, wird die Corsa einige Designelemente des Opel Experimental Concept Car, das 2023 vorgestellt wurde, übernehmen. Dazu zählt auch eine Neugestaltung des ikonischen Vizor-Kühlergrills, der irgendwann in naher Zukunft durch eine prägnante Lichtsignatur ergänzt wird, die den bekannten Blitz hervorhebt.