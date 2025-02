Opel Mokka 1.2 Turbo Hybrid 136: Test und Auswahl der besten Version

Cinque anni dopo il suo lancio, questo modello tedesco, parente del Peugeot 2008, ha semplificato il suo stile e la sua gamma di motorizzazioni. Abbiamo avuto l’opportunità di provarlo nella sua versione micro-ibrida da 136 CV.

Nonostante si trovi all’ombra del suo parente, il Peugeot 2008, che ha già superato il milione di unità prodotte e condivide con lui la base tecnica e i motori, l’Opel Mokka sta avendo successo. È curioso notare che viene prodotto in Francia, a Poissy, mentre il Peugeot si fabbrica in Spagna, a Vigo… eppure, qui la legge sembra non contare.

Più semplice e meno elaborato del 2008, questo Mokka sfoggia il noto griglia “vizor” nero, caratteristico di Opel, integrando il fulmine del logo. La parte anteriore ha subito delle piccole modifiche come prese d’aria e dettagli ripensati. Anche se i fari rimangono invariati, la loro firma luminosa è adornata da tre piccoli LED, simile a quella della nuova Frontera (cugina della Citroën C3) e di altri modelli. Anche il retro presenta una firma luminosa, con tre strisce sulle estremità dei gruppi ottici, richiamando maggiormente il tema ecologico, che è attualmente in voga tra i produttori!

Interni Rinnovati

Tra le novità nell’abitacolo, spicca un elegante volante a doppio raggio, in linea con la Frontera, e finiture in grigio opaco, mentre alcuni tasti fisici sono stati ridotti per garantire una maggiore pulizia degli interni, una scelta che Opel definisce “disintossicazione”. Tuttavia, fortunatamente, i comandi del climatizzatore rimangono fisici. Gli strumenti di bordo e il sistema multimediale sono perfettamente integrati nel “Pure Panel” con schermo doppio da 10 e 12 pollici, orientato verso il conducente. Un’evoluzione significativa è anche l’uso di materiali riciclati, come la fodera dei sedili, che è realizzata al 100% con tale materiale.

Nonostante la predominanza di un nero piuttosto tipicamente tedesco, con minime interruzioni da finiture in cromo satinato, l’atmosfera all’interno è confortevole e l’ergonomia è ben studiata. Una volta seduti, ci si sente immediatamente avvolti da altezze superiori, tipiche della maggior parte dei crossover.

Meccanica Affidabile

Nessuna sorpresa alla guida: il Mokka offre un’ottima maneggevolezza e un’eccellente sensibilità dello sterzo, che garantiscono un elevato livello di piacere di guida. Abbiamo ritrovato, ed a ragione, una tipica “toccata stradale Peugeot”, sebbene si possa criticare la scarsa informatività dello sterzo stesso. Come nel caso delle sue cugine, il 2008 e la DS3, e non dimenticando il recente Alfa Romeo Junior, che condivide la piattaforma CMP, il comportamento del Mokka è molto rigoroso. Peccato che l’asse posteriore, piuttosto rigido, limiti la sua creatività nel condurre. Siamo lontani dalla dinamicità delle generazioni precedenti di Peugeot.

Sotto il cofano troviamo con piacere il nuovo motore 3 cilindri da 1.2 litri, che offre performance migliorate grazie a un piccolo motore elettrico, che insieme alla nuova trasmissione automatica con doppia frizione genera un totale di 136 CV e 230 Nm di coppia a partire da 1750 giri/min. Considerando un peso di 1362 kg, le prestazioni sono piuttosto soddisfacenti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 209 km/h. Questo motore 3 cilindri gestisce la coppia con grande facilità e sembra essere più reattivo in modalità sportiva piuttosto che in quella normale. C’è anche la possibilità di utilizzare i paddle al volante mentre si guida con la trasmissione automatica, per controllare meglio il ritmo. Quest’unità 1.2 turbo, dotata di un turbocompressore a geometria variabile, non ha problemi a salire di giri. Da segnalare che il motore risulta quasi sportivo nel suono, sebbene alcuni piccoli scossoni possano derivare dai primi due rapporti, rendendolo meno confortevole in città rispetto ad altre motorizzazioni, nonostante la partenza avvenga in modalità completamente elettrica.

Nel quotidiano, il consumo medio che abbiamo registrato è stato di 6,3 litri ogni 100 km su percorsi misti senza particolari restrizioni, ma può facilmente salire a 8 o 9 litri se si guida in modo più sportivo. Non sorprende, vista la natura microibrida di questo motore, che non raggiunge l’efficienza di una vera e propria ibrida, come nel caso di un Renault Captur o di un Toyota Yaris Cross.

Gamma Semplificata

Parliamo ora di comfort e abitabilità. Senza sentirsi troppo stretti, il Mokka presenta una rigidità delle sospensioni simile a quella dei suoi cugini Peugeot, DS e Alfa Romeo, con ruote in lega opzionali da 18 pollici che migliorano l’estetica. Anche se non è eccezionale, l’abitabilità offre spazio adeguato per due adulti, sia in termini di altezza che di spazio per le gambe, mentre i sedili stessi offrono una buona ergonomia, inclusi quelli centrali. La principale critica riguarda l’accessibilità, che risulta piuttosto limitata a causa del ridotto angolo di apertura delle portiere posteriori. Con un divano 40/60 e un doppio fondo regolabile, il bagagliaio ha una capienza nella media dello segmento, permettendo di piegare oltre 1100 litri di volumetria.

La gamma è semplificata e propone due allestimenti, Edition e GS, entrambi ottimizzati da pacchetti Comfort o Techno. A quel che già offre l’allestimento Edition, il GS aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, un bracciolo centrale anteriore, una telecamera a 180° o addirittura vetri posteriori oscurati. La riconoscibilità vocale è disponibile con il sistema di navigazione opzionale e ora integra ChatGPT. Con l’ausilio di una chiave dedicata, è possibile disattivare i sistemi di assistenza alla guida che non abbiamo trovato troppo invadenti.

Il Nostro Giudizio

Questo “nuovo” Mokka continua a offrire motorizzazioni termiche classiche ed elettriche, migliorando la propria offerta e semplificando la gamma, riducendo i costi in modo leggero. In breve, un Mokka più focalizzato!

Cosa ci piace

– Design accattivante

– Buon grado di approvazione

– Rigidità del telaio

– Prezzi competitivi

Cosa ci piace meno

– Presentazione piuttosto rigida

– Presenza di plastica dura eccessiva

– Comfort un po‘ rigido

– Mancanza di dinamismo

Scheda Tecnica Opel Mokka 136 cv Ibrido

Prezzo

Opel Mokka 1.2 Turbo Ibrido 136 prova

Versione testata: 31.500 € (allestimento GS)

Da: 29.500 €

Consumo medio dichiarato/test (L/100 km): 4,9/6,3

Emissioni CO2/Bonus-malus: 110 g/0

Potenza fiscale: 7 CV

Paese di produzione: Francia (Poissy)

Gamma disponibile

Benzina: da 130 a 136 CV, da 26.500 a 30.500 €

Ibrido: 136 CV, da 29.500 a 31.500 €

Elettrico: 156 CV, da 36.900 a 38.900 €

Caratteristiche di guida

Motore: 3 cilindri, 12 valvole, 1.199 cm3, iniezione diretta, turbocompressore a geometria variabile, microibrido a 48 V, Start & Stop

Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico a doppia frizione, 6 marce

Potenza (CV a tr/min): 136 a 5.500

Coppia (Nm a RPM): 230 a 1.750

Peso (kg): 1.362

Dimensioni (m): 4,15×1,79×1,53

Passo (m): 2,56

Diametro di svolta: 10,06

Serbatoio: 42 litri

Velocità massima (km/h): 209 km/h

0-100 km/h: 8,2 secondi

Pneumatici di serie: 215/60 R17

Pneumatici di prova: Goodyear EfficientGrip (215/55 R18)

Interni

Spazio nella parte posteriore: 66 cm

Larghezza con avambracci anteriori/posteriori: 143/145 cm

Capacità del bagagliaio a 5/2 (l): 350/1.105

Opzioni consigliate

Kit anti-sfondamento (€ 50)

Kit per ruota di emergenza (disponibile come accessorio) (20 €)

Cerchi in lega da 18” (200 €)

Coibentazione Black Hood (300 €)

Pacchetto comfort con sedili anteriori e volante riscaldabili, specchietto retrovisore elettrocromatico, bracciolo centrale anteriore, doppio fondo del bagagliaio (1.000 €)

Pacchetto Techno con cruise control adattivo, assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, mantenimento attivo della corsia, sensori di parcheggio anteriori, telecamera 180°, navigazione TomTom Europe, riconoscimento vocale, chiave hands-free e volante riscaldabile (2.600 €)

Principali concorrenti

Citroën C3 Aircross 1.2 Hybrid, 136 CV, a partire da 25.800 €

Peugeot 2008 1.2 Hybrid, 136 CV, a partire da 30.900 €

Renault Captur 1.6 E-Tech, 145 CV, a partire da 29.700 €

Fiat Grande Panda 1.2 Hybrid, 100 CV, a partire da 18.900 €

Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid, 125 CV, a partire da 27.490 €

Nissan Juke 1.6 Hybrid, 143 CV, a partire da 30.700 €

Toyota Yaris Cross 116H, 116 CV, a partire da 27.400 €