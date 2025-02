Peugeot 504: Extravagantes Konzeptauto feiert Rückkehr des klassischen Modells

Der Löwe präsentiert das Stück „Onkel Du Bled“ von der Rap-Gruppe 113, die vor 25 Jahren den legendären Kombi in ihrem Musikvideo gewürdigt hat.



Seit geraumer Zeit erweckt Renault den Eindruck, dass sie die französische Auto-Presse-Community dominieren, indem sie die Vorstellung neuer Modelle, Konzeptfahrzeuge und deren Präsenz bei diversen Events intensivieren. Diese Dynamik bildet einen klaren Gegensatz zu dem eher stillen Verhalten ihres Konkurrenten, Sochaliens, der seit seiner Präsentation bei den CES in Las Vegas 2023 kaum in Erscheinung trat. Peugeot hingegen scheint eine Zeit lang im Hintergrund agiert zu haben, hat jedoch nun in leuchtender Weise erneut ins Rampenlicht zurückgefunden.

Design durch das Peugeot Design Lab

Die Initiative stammt vom Peugeot Design Lab, einem kreativen Studio unter der Leitung von Matthias Hossann, das sich häufig Projekten außerhalb des Automobilsektors widmet, wie beispielsweise in der öffentlichen Verkehrsgestaltung oder Inneneinrichtung. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Musiktriumphs der Rap-Gruppe 113 (bestehend aus Rim’k, AP und Mokobé aus Val-de-Marne) wollten die Designer den Peugeot 504 Kombi, der im Musikvideo „Onkel Du Bled“ verwendet wurde, neu interpretieren. Die Textstellen, die in dem Lied vorkommen, lauten:

„Jetzt aufgeladen, bringt den Neffen mit“

„Moment mal, ich lege den großen blauen Koffer aufs Dach“

„Gestern war ich ein Auto mit genau so vielen Passagieren wie eine Fußballmannschaft“

„Wir sind die letzten, die das Aufbrechen wagen“

„Vollgetankt mit Diesel, bereit für die Ausfahrt“

Im Jahr 2000 hatten die drei Künstler bei ihrer Siegesfeier auf der Bühne posiert, während sie in einem weißen Peugeot 504 Kombi saßen, der mit dem Logo von 113 versehen, und von einem großen blauen Koffer überragt wurde. Nach 25 Jahren bleibt das Konzept des Peugeot Design Lab leider nur virtuell, wobei das Design in einem rosa Farbschema gehalten ist, welches auch in dem Musikvideo erwähnt wird. Das Logo des Supermarkts, das im Clip gezeigt wird, ziert ebenfalls die gesamte, rudimentär gestaltete Kabine, die mit Sicherheitsrohren ausgestattet ist, wobei das einzige moderne Element das hyperquadratische Lenkrad des Konzeptfahrzeugs ist.

Kommt es bald auf die Straßen?

Von außen betrachtet erinnert der 504 „113“ an ein Wettbewerbsfahrzeug, vergleichbar mit den Konzepten im Gran Turismo-Videospiel: Flügeltüren, tiefergelegte Spoiler, natürlich aerodynamische Rims und ein überdimensioniertes Aerodynamikpaket, das der ikonischen Familienkombi einen neuen Anstrich verleiht, obgleich keine technischen Spezifikationen präsentiert wurden. Man kann nur hoffen, dass dieses Konzept nicht in Vergessenheit gerät, und dass Peugeot ernsthaft darüber nachdenkt, eine fahrbare Variante dieses Modells ins Leben zu rufen, um mit den Projekten von Renault mitzuhalten.