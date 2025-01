Peugeot E-408 (2026): Radikaler Look und über 600 km Reichweite für Karriere-Neustart

Nächstes Jahr könnte die höhergelegte Lion-Limousine eine signifikante Überarbeitung erfahren, um besser im Wettbewerb mit dem Tesla Model 3 zu bestehen.

Wurde das kommerzielle Ziel des 408 erreicht?

Die Frage bleibt, ob der 408 seit seinem Markteintritt im Jahr 2022 die angestrebten Verkaufsziele erfüllt hat. Einige Argumente sprechen dagegen, insbesondere wenn man die Verkaufszahlen der ersten elf Monate des Jahres 2024 betrachtet. In diesem Zeitraum wurden lediglich 19.949 Exemplare verkauft, was im Vergleich zu den beeindruckenden 91.133 Einheiten des beliebten SUV 3008 eher enttäuschend erscheint. Dennoch könnte man diese Zahlen relativieren, da sich der 408 in einem Nischensegment behaupten möchte, was auch berücksichtigt werden sollte.

Peugeot im Aufwind, Citroën kämpft

Im Segment der traditionellen Limousinen haben einige Modelle wie der Renault Talisman und der Ford Mondeo keine Erneuerung erhalten und damit den Markt verlassen. Peugeot und Citroën hingegen setzen auf innovative Designs, die Elemente von SUVs übernehmen, um attraktiv zu bleiben. So haben sie spezielle Merkmale integriert, die die Fahrzeuglinie prägen. Für Citroën war dieser Ansatz jedoch weniger erfolgreich, mit nur 3.967 verkauften C5 im Vergleich zu 8.550 Einheiten des 508 in derselben Zeitspanne. Was wäre, wenn der 408 dennoch als Erfolgsmodell hervorgeht?

Ein vorsichtiger Schritt in Richtung Elektrifizierung

Obwohl es möglicherweise nicht aus der Sicht des Stellantis-Konzerns als bedeutendes Ergebnis gilt, könnte die Einführung einer rein elektrischen Variante des 408 im Jahr 2025 eine positive Entwicklung darstellen. Auf dem Pariser Autosalon im vergangenen Oktober wurde ein neues Antriebssystem vorgestellt, dessen erste Auslieferungen für das kommende Frühjahr vorgesehen sind. Während die Reichweite mit 453 km nach WLTP möglicherweise für Käufer attraktiv sein könnte, könnte das kompakte Design des Modells (es misst rund 4,70 m in der Länge) und die Leistung von nur 210 PS einige Interessenten zurückhalten.

Eine vielversprechende Zukunft

Im Jahr 2026 könnte sich jedoch eine Wende für den 408 abzeichnen, die ihm einen entscheidenden Auftrieb geben könnte. Zum einen könnte das Design, welches an die Formensprache des Konzeptfahrzeugs Peugeot Inception aus dem Jahr 2023 angelehnt ist, angewendet werden. Zudem wird eine Batterie mit höherer Kapazität erwartet, die voraussichtlich im neuen elektrischen DS 4 getestet wird und auf einer Plattform basiert, die auch für den 408 genutzt wird. Jüngste Berichte belegen, dass ein Prototyp des DS 4 mit einer 86-kWh-Batterie ausgestattet ist, die in der Lage ist, über 600 km WLTP zu erreichen. Dies würde dem Prestige des 408 gerecht werden, vor allem wenn man eine Motorleistung von möglicherweise bis zu 300 PS in Betracht zieht. So könnte sich der 408, falls alle Pläne umgesetzt werden, als vollwertiges Modell am Markt etablieren. Die endgültige Klärung wird im Jahr 2026 erfolgen.