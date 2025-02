Peugeots GTI-Rückkehr: Neuer Chef Alain Favey plant Wiederbelebung des Sportlabels

Während eines Pressegesprächs kündigte der Nachfolger von Linda Jackson an, dass er über den künftigen Einsatz des legendären Sportlabels nachdenken werde.

Nachdem Jean-Philippe Imparato zu Beginn des Jahres 2021 Peugeot verließ, um sich auf die Zukunft von Alfa Romeo zu konzentrieren, hat man den Eindruck, dass Peugeot wieder auf Kurs ist. Im Vergleich zu Renault, dem stärksten Konkurrenten, zeigt Peugeot eine bemerkenswerte Dynamik, indem es häufig Konzeptfahrzeuge präsentiert, eine aufregende Produktpalette entwickelt und auf bedeutende Automobilveranstaltungen reagiert. Im Februar 2025 scheint Alain Favey, der neu ernannte Geschäftsführer, gewillt zu sein, seine Vision für die Marke klarer zu präsentieren.

Ein Hersteller erkämpft sich neue Möglichkeiten

In einem Gespräch mit einem unserer Redakteure äußerte Favey auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr des Peugeot 208 GTI, dass diese Frage „persönlich oft an ihn herangetragen“ werde. Mit seinen fünfzehn Jahren Erfahrung in der Volkswagen-Gruppe bringt er wertvolle Kenntnisse mit, die ihm bei der Entscheidungsfindung mit seinem Team sicher zugutekommen werden. Zudem fügte er hinzu, dass er „die Marke Peugeot leidenschaftlich schätzt und mit ihrem Erbe auf vielfältige Weise in Verbindung bringen möchte“. Seiner Einschätzung nach sei es wichtig, das Erbe der Marke zu bewerten und zu prüfen, inwieweit es an die moderne Zeit angepasst werden kann. „In unserer Analyse ist alles möglich, auch die GTI“, so Favey weiter.

Ein wettbewerbsintensives Segment

Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Rückkehr im Rahmen des herkömmlichen Antriebs stattfinden wird. Es ist anzunehmen, dass wie bei den Alfa Romeo Junior Veloce und dem Lancia Ypsilon HF, die vollständige Elektrifizierung mit einer Leistung von 240 bis 280 PS für die neue Peugeot 208 GTI vorgesehen ist. Dies würde es ermöglichen, mit dem aktuellen Wettbewerb mithalten, der durch Fahrzeuge wie den neuen Mini Cooper SE (218 PS), den Alpine A290 (220 PS) sowie dem potenziellen Nissan Micra Nismo (220 PS) und dem Cupra Raval (226 PS) vertreten wird. Mit einem solchen spannenden Angebot im Stadtsegment muss Peugeot eine Antwort finden, um seine legendäre Marke zu bewahren. Die Entscheidung liegt nun bei Alain Favey.