Piastri kündigt Titelambitionen für 2025 bei McLaren an – Spannende Saison erwartet

Oscar Piastri hat vor der Saison 2025 eine bedeutende Erklärung abgegeben, die bereits jetzt für Aufregung bei McLaren sorgt.

Oscar Piastri hat den festen Entschluss gefasst, 2025 in der Formel 1 um den Titel zu kämpfen. Der australische Fahrer von McLaren, der zusammen mit Lando Norris 2024 den Konstrukteurstitel erringen konnte, ist überzeugt, endlich über die notwendigen Mittel zu verfügen, um sich 2025 zum Weltmeister zu krönen. Er ist sich jedoch bewusst, dass er in der Lage sein muss, die ihm zur Verfügung stehenden Werkzeuge „konsequent“ zu nutzen, was ihm in der letzten Saison nicht immer gelungen ist. Dennoch hegt er große Ambitionen und verspricht, dass es mit Lando Norris ein spannendes Duell werden könnte.

Piastri ist überzeugt, dass er ein Titelanwärter sein kann

Mit 23 Jahren beginnt Piastri seine dritte Saison in der Königsklasse und hat sich im vergangenen Jahr den vierten Platz in der Fahrerwertung gesichert, hinter den dominierenden Fahrern Max Verstappen, Lando Norris und Charles Leclerc. Er konnte zwei Rennen gewinnen, in Ungarn und Aserbaidschan, und sich über acht Podestplätze freuen. „Ich glaube fest daran, dass ich ein Anwärter auf den Titel 2025 sein kann. Allerdings gibt es noch viele Dinge, die ich lernen und verbessern muss. Ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt angekommen bin, an dem ich an manchen Tagen fast komplette Kontrolle habe. Dennoch gelingt es mir nicht immer, alles optimal zu nutzen, und ich habe das Gefühl, dass mir einige wichtige Werkzeuge im letzten Jahr gefehlt haben. Dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass ich auf jeden Fall viel mehr zur Verfügung habe – sei es in Bezug auf Renngeschwindigkeit, Qualifying oder im direkten Duell mit anderen Fahrzeugen. Ich bin in vielen Bereichen positiv aufgefallen und insgesamt mit meinen Leistungen sehr zufrieden“, äußerte Piastri gegenüber Motorsport.com. Es ist klar, dass 2025 bei McLaren ein spannendes Duell zwischen Piastri und Norris bevorsteht.

Weitere Artikel auf Auto Moto.com:

F1: Hamilton aktiviert mit einem brillanten Foto den Ferrari-Modus

Folgen Sie Motornews auf WhatsApp, um keine Neuigkeiten über Autos und Motorräder zu verpassen!