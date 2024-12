Porsche Macan Test: Günstiger Porsche-Stil?

Mit welchem ​​Modell und welcher Leistung fahren Sie, wenn Sie sich für den günstigsten Porsche entscheiden?



Was wäre, wenn die günstigste aller Zuffenhausen-Produktionen eine der lustigsten wäre? Ja, die Rede ist vom Basis-Macan, diesem fast kompakten SUV (4,78 Meter) mit mehr als 2,2 Tonnen Gewicht, der vor allem elektrisch ist. Es ist natürlich schwierig, dieses immer noch in Mexiko produzierte Modell mit einem 911 zu vergleichen, der offensichtlich fröhlicher und melodiöser ist. Doch längst beschränkt sich die Palette von Porsche nicht mehr nur auf den legendären Sportwagen, und auch der Macan, dessen Erfolg die Marke in eine andere Dimension geführt hat (erste Generation verkaufte sich weltweit über 850.000 Mal), reicht nicht mehr aus gleiche Leistungen.

Der Alleskönner Porsche

Macan-Antrieb Bildnachweis – Tibo/Porsche

Er ist vielseitig einsetzbar, das Auto des Chefs oder das modische Model in (sehr) schönen Vierteln, die Familienmaschine, die die tägliche Arbeit erledigt. Seine Erneuerung, 100 % elektrisch und auf einer vom Audi Q6 übernommenen PPE-Plattform, machte im Frühjahr 2024 Eindruck. Er erschien erstmals in den Versionen Macan 4 und Macan Turbo; hier gibt es ihn als Macan 4S (bis 516 PS) und als Macan „alles in allem“, eine Version, die man als Schnäppchenpreis bezeichnen könnte. Es überrascht nicht, dass es am wenigsten leistungsstark, am wenigsten effizient und am wenigsten schnell ist. Aber der Leichteste und einzige im Sortiment, der ohne Allradantrieb auskommt. Er verfügt ausschließlich über Hinterradantrieb, und gerade das macht ihn für diejenigen interessant, denen es ausschließlich um dynamische Leistung geht.

Herr Drifter?! Ja, aber eigentlich…

2025 Porsche Macan Bildnachweis – Tibo/Porsche

Ohne Motor an der Lenkachse, was einer Gewichtsersparnis von 110 kg entspricht, scheint er problemlos in Kurven zu passen und wirkt deutlich weniger schwer, als er tatsächlich ist. Und sofern man in der Kurve eine gute und ambitionierte Geschwindigkeit beibehält und dann früh das rechte Pedal durchtritt, belohnt es einen mit einer dezenten Bewegung von hinten. Man sollte auch nicht damit rechnen, durch die Fenster auf die Straße zu blicken, außer wenn die gesamte elektronische Unterstützung deaktiviert ist und der Grip fehlt. Doch die an Macht und Image kaum desinteressierte Zielgruppe, zu der auch „Porschisten“ zählen, wählt für diese Art der Übung nur sehr, sehr selten einen Macan.

Wenn dieses nicht wirklich sensationelle Modell jedoch „nicht besser“ als 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h schafft, was ausreicht, um die Kinder in der Schule abzusetzen, mangelt es ihm nie an Energie. Sein einziger Fehler in diesem Bereich tritt erst im Vergleich zu seinen Brüdern in der Reihe zu Tage, die zu atemberaubenden Momenten fähig sind.

Langsamer, weiter

Elektrischer Porsche Macan – am Steuer Bildnachweis – Tibo

Bei vernünftiger Nutzung weist der „Basis“-Macan sogar einen großen Vorteil auf: eine größere Autonomie als die anderen Versionen trotz identischer Batterie, von 100 kWh Bruttokapazität (95 kWh nutzbar). Dies ist wiederum auf sein Gewicht und seinen einzigen Hinterradantrieb zurückzuführen. Der Zulassungszyklus gibt somit bis zu 640 km zwischen zwei Ladungen an, also 30 kleine Kilometer mehr als beim Macan 4.

Während der Macan im Jahr 2025 auf eine 22-kW-Option wartet, lädt er sich in zehn Stunden an einem 11-kW-Terminal auf, während seine Fähigkeit, bis zu 270 kW Gleichstrom aufzunehmen, eine Aufladung von 10 auf 80 % in 21 Minuten ermöglicht; Daten, die mit der gesamten Macan-Reihe identisch sind.

Eine weitere Ähnlichkeit; das Fehlen einer starken Verzögerung beim Anheben des Fußes. Kann er je nach Fahrparameter eine leichte Motorbremsung erzeugen, bevorzugt der Deutsche den Freilauf, lässt sich mit Schwung davongleiten. Dies hindert ihn natürlich nicht daran, seine Scheiben und Bremssättel erst dann zu nutzen, nachdem er eine großzügige, über das linke Pedal gesteuerte regenerative Bremsung durchgeführt hat, indem er Energie „rückgewinnt“, um die Batterie zu füllen.

Das PTV Immer weniger!

Porsche Macan „Basic“, Hinterradantrieb Bildnachweis – Tibo/Porsche

Schließlich ist der Hauptfehler dieser Antriebsversion neben einem manchmal komplex zu bedienenden Multimediasystem das Fehlen von PTV Plus, einem System, das mehr Drehmoment auf das linke Hinterrad als auf das rechte oder umgekehrt verteilen kann . Dieses Torque Vectoring, um seine technische Definition zu verwenden, verbessert die Kurvenausgänge und das Agilitätsgefühl. Der Macan hingegen kann von einer Hinterradlenkung profitieren, die großzügig zum Dynamikgefühl beiträgt. Mit ihnen, die in der Lage sind, je nach Parameter bis zu 5° zu lenken, scheint der Macan in der Kurve wie ein Polizeihund auf dem Arm eines Flüchtigen zu springen. Bei niedriger Geschwindigkeit entsteht der Eindruck eines Schwankens, was das Handling verbessert und das Manövrieren erleichtert.

Hallo Optionen!

Porsche Macan 2025 – Beifahrerbildschirm, optional (1.440 €) Bildnachweis – Tibo/Porsche

Diese hinteren Lenkräder sind unserer Meinung nach eine Ausstattung zur Auswahl (1.872 €). Aber bei Porsche gibt es noch so viele andere…

Die Optionen sind eine Spezialität des Hauses und führen dazu, dass der Grundpreis schnell explodiert. Wie ? Luftfederung (2.676 €) für mehr Komfort und Einstellmöglichkeiten; Sport Chrono-Paket (822 €) mit Stoppuhr und Sport Plus-Fahrmodus; 10,9-Zoll-Touchscreen vor dem Beifahrer (1.440 €) für kürzere Fahrten auf der rechten Seite; Bose-Audiosysteme mit 14 Lautsprechern und 710 W (1.188 €) oder Burmester 21 Lautsprecher und 1.470 W (4.788 €); Heckscheibenwischer (348 €), weil er praktisch ist! ; schwarzes Lederpaket (1.560 €), das wie ein echter Porsche aussieht; „Freisprech“-Zugang (936 €) serienmäßig bei bestimmten Renault Clios; einziehbare Anhängerkupplung (1.224 €), um den Anhänger zum Recyclinghof zu ziehen; Matrixprojektoren (1.104 €) für das Fahren mit „vollem Scheinwerferlicht“, ohne andere zu blenden; einige weitere Sonderausstattungen und ein Head-up-Display (2.196 €) mit Augmented Reality…

Aber offensichtlich wird dann nicht nur die „Realität“ erweitert. Der Preis auch. Wenn Sie damit den Macan nach Ihren Wünschen konfigurieren können, mit nicht weniger als 13 Karosseriefarben (ohne die Sonderlackierungen, 59 an der Zahl), 8 Felgen zur Auswahl und 8 Innenfarben, ist er mit fast € der günstigste Porsche 110.000; Besser ist es, den dreizehnten Monat erreicht zu haben!

Porsche Macan Test – unsere Meinung

Porsche Macan – die Baureihe (Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo) Bildnachweis – Tibo/Porsche

Wie immer seit seinem ersten Erscheinen ist der Macan, obwohl jetzt elektrisch, in puncto Dynamik und Präzision weit über dem Durchschnitt. Aber nicht unbedingt aufregend…

Wir lieben

Verhalten im Straßenverkehr

Sehr ausreichende Leistung

Typische Porsche-Präsentation

Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit

Wir mögen weniger

Unwürdige Grundausstattung

Hohes Gewicht

Multimedia-Ergonomie

Mangel an Emotionen/Gefühlen

VORGESCHLAGENE REICHWEITE (Porsche Macan)

Elektrisch, von 360 bis 639 PS – 100 kWh, von 82.959 € bis 118.910 €

Technisches Datenblatt zum Porsche Macan

Porsche Macan mit Hinterradantrieb Bildnachweis – Tibo/Porsche

Kaufen

Getestete Version: Macan

Ab 82.959 €

Verbrauch im Test (kWh/100 km): 23,4

WLTP-Mischverbrauch (kWh/100 km): 17 bis 19,8

Herstellerreichweite (km): 536 bis 641

CO2 (g/km)/Bonus: 0/0 €

Steuerleistung: 6 PS

Herstellungsland: Mexiko

Garantie: 2 Jahre/unbegrenzte Kilometerzahl

Zum Fahren

Motor: hinten, Permanentmagnet-Synchronmotor

Getriebe: Antrieb, Untersetzungsgetriebe

Leistung (kW/PS): 250/340

Leistung in Launch Control (kW/PS): 265/360

Drehmoment (Nm): 563

Batterie, Brutto-/Nettokapazität (kWh): NMC, 100/95

Ladezeit: Haushaltssteckdose 2,3 kW: nc 11-kW-Terminal: 10h Schnell DC 270 kW – 400 V: 33 Min. (10 bis 80 %) Schnell DC 270 kW – 800 V: 21 Min. (10 bis 80 %)

Leergewicht (kg): 2.220

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,78 x 1,94 x 1,62

Radstand (m): 2,89

Drehdurchmesser (m): 12,1

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 220

0 bis 100 km/h (s): 5,7

Serienbereifung vorne-hinten: 235/55 R 20 / 285/45 R 20

Testreifen: Hankook Ventus S1 evo3 EV

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 152/146

Beinfreiheit hinten (cm): 71

5/2 Kofferraum (l): 540/1.348 (+ 84 vorn)

Potenzielle Konkurrenten

BMW iX2 xDrive 30, elektrisch 313 PS/66,5 kWh, ab 59.200 €

elektrisch 313 PS/66,5 kWh, ab 59.200 € Audi Q6 e-tron, elektrisch 306 PS/100 kWh, ab 77.400 €

elektrisch 306 PS/100 kWh, ab 77.400 € Tesla Model Y Long Autonomy-Antrieb elektrisch 280 PS/80 kWh*, ab 46.990 €

elektrisch 280 PS/80 kWh*, ab 46.990 € Hyundai Ioniq 5 N, elektrisch 650 PS/84 kWh, ab 78.000 €

*Schätzungen