Preis für den neuen DS N°8: Erste Informationen und Angebote in Belgien

Der neue DS N°8, der im Dezember 2024 präsentiert wurde, wird im Frühjahr 2025 auf die Märkte kommen. Aktuell sind die Preise in Frankreich noch nicht bekannt, doch dies sollte sich bald ändern, da belgische Kunden das Fahrzeug bereits vorbestellen können. Dies gibt uns bereits einen Ansatzpunkt für die möglichen Preisbereiche.

Am Ende des Jahres 2024 stellte DS Automobiles sein neuestes Flaggschiff vor, das die Bezeichnung N°8 trägt. Dieses technische Pendant zum Peugeot E-3008 und Opel Grandland präsentiert sich als Mischung aus SUV-Coupé und gehobener Limousine, ganz im Sinne der traditionellen Premium-Positionierung von DS. Obwohl die offizielle Markteinführung im Frühjahr 2025 bevorsteht, wurden bereits einige Preisinformationen bekannt gegeben.

Wie erwartet, bewegen sich die Preise auf einem hohen Niveau. Noch ist der N°8 in Frankreich nicht erhältlich, jedoch dürfte dies nur eine Frage von Wochen sein. Während wir auf die Listung im französischen Katalog warten, gibt die Verfügbarkeit in Belgien bereits Aufschluss über die Preisstruktur. Dort ist das Fahrzeug in zwei Ausstattungsvarianten (Pallas und Étoile) ab einem Preis von 58.026 Euro erhältlich, was mit den Ankündigungen der Marke übereinstimmt, die uns bei der Präsentation einen Einstiegspreis von unter 65.000 Euro in Aussicht stellte.

Preisspektrum bis zu 74.000 Euro

Die Basisausführung des Pallas, die zu diesem Preis angeboten wird, verfügt über Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 230 PS und verspricht aufgrund des 73-kWh-Akkus eine WLTP-Reichweite von 571 km. Die 245-PS-Variante, ausgestattet mit einem größeren 98-kWh-Akku, schafft sogar eine Reichweite von bis zu 750 km, unterstützt durch durchdachte aerodynamische Verbesserungen. In Belgien liegt der Preis für die Pallas-Ausstattung bei 62.338 Euro, während die hochpreisige Étoile-Ausstattung 69.982 Euro kostet. Schließlich wird eine stärkere Motorisierung mit 350 PS nur in der Top-Version zu einem Preis von 73.902 Euro angeboten, die mit der größeren Batterie eine theoretische Reichweite von 664 km ermöglicht.

In Frankreich könnten die Preise je nach Steuersituation und Ausstattungsvarianten leicht variieren. Dennoch können wir mit einem Einstiegspreis von unter 60.000 Euro rechnen. Dies mag zwar nicht als günstig gelten, ist jedoch im Vergleich zur Konkurrenz relativ angemessen. Zum Beispiel wird der Audi Q6 e-tron Sportback in der Basisversion ab 74.570 Euro angeboten und bietet eine Reichweite zwischen 489 und 540 km mit einer Leistung von 251 PS. Der BMW iX2 hingegen startet in der Basisausführung mit 204 PS ab 46.950 Euro, um von dem Umweltbonus profitieren zu können, während die 313 PS starke Version bei 59.200 Euro liegt.

Die ersten Auslieferungen des DS N°8 sind für Juni in Belgien angekündigt, entsprechend den Informationen auf der offiziellen Website der Marke. Frankreich wird ebenfalls beliefert. Wir hoffen, dass die Produktion im italienischen Werk in Melfi dem DS-SUV hilft, sich im Premiumsegment hervorzuheben, im Gegensatz zu den Herausforderungen, die der DS9 aufgrund seiner Fertigung in China hatte.

Preisübersicht DS N°8 (Belgien):

Preis (in €) Pallas Étoile Elektro 230 PS / 73 kWh 58.026 65.082 Elektro 245 PS / 98 kWh 62.338 69.982 Elektro 350 PS / 98 kWh – 73.902

