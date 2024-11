Range Rover Electric: Letzte Tests in der Wüste vor seiner Ankunft im Jahr 2025

Nur noch wenige Monate bis zur Präsentation des elektrischen Range Rover. Der britische 4×4 nutzte die Gelegenheit, seine Entwicklung in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate abzuschließen, wo er unter extremen Bedingungen seine Haltbarkeit testen konnte.



Der 2021 im strategischen Plan der Jaguar-Land Rover-Gruppe angekündigte Range Rover Electric sollte 2024 auf den Markt kommen. Letztendlich dauerte seine Entwicklung etwas länger als erwartet und er sollte ab dem nächsten Jahr auf den europäischen Markt kommen 2025. Für die letzten Entwicklungsmonate vor der Vermarktung schickte der Hersteller es in die Vereinigten Arabischen Emirate, um es in der Wüste zu testen.

Der künftige elektrische Range Rover hat den Test extremer Kälte bereits bestanden. Bei Straßentests in Schweden wurde das Modell bei Minustemperaturen getestet. Diesmal ist es das extreme Gegenteil, das der Range Rover im Herzen der Al-Badayer-Wüste in Sharjah, in der Nähe von Dubai, suchte. In dieser Region der Vereinigten Arabischen Emirate steigt die Quecksilbertemperatur leicht auf 50 °C oder mehr und die Luftfeuchtigkeit kann bis zu 90 % betragen. Zu den Tests, denen alle Range Rover-Modelle unterzogen wurden, gehörte das fünfmalige Besteigen von Hügeln ohne Leistungseinbußen. Die elektrische Variante machte da keine Ausnahme und bestand den Test laut Marke „mit Bravour“.

Ein anstrengender Test

Der Range Rover Electric hat seine technischen Eigenschaften noch nicht bekannt gegeben. Bildnachweis – Motornews

„Heißes Klima stellt für jedes batterieelektrische Fahrzeug eine der größten Herausforderungen dar, da der Innenraum gekühlt und gleichzeitig die Batterieleistung optimiert werden muss“, sagt Thomas Müller, leitender technischer Leiter bei Land Rover. „Das Fahren auf Sand ist eine zusätzliche Herausforderung, daher muss man das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen kontrollieren. Unsere speziell entwickelten Traktionskontroll- und Wärmemanagementsysteme arbeiten daher harmonisch zusammen, um sicherzustellen, dass die Leistungsentfaltung nicht beeinträchtigt wird“, sagt er.

Müller fügt hinzu: „Unsere Tests haben gezeigt, dass der Range Rover Electric in diesem Klima durch wiederholte Fahrten von umgerechnet 100 Metern bergauf auf feinem Sand die Leistung seiner Pendants mit Verbrennungsmotor erreicht; In einigen Fällen übertrifft es sie dank der Einführung dieser neuen Funktionen sogar.“

Noch ein paar Geheimnisse…

Neben Offroad-Fahrten in der Wüste wurde der Prototyp auch in der Stadt rund um Dubai getestet. Bildnachweis – Motornews

Zum technischen Teil seines Elektro-Geländewagens macht der Hersteller derzeit keine Angaben. Wir wissen nur, dass es auf einer Basis in der Nähe des MLA des thermischen Modells basiert und über eine 800-V-Technologie verfügt, die ein schnelles Aufladen ermöglichen würde. Auch der Akku sollte groß genug sein, um eine komfortable Autonomie zu bieten. Natürlich profitiert der elektrische Range wie ein guter Land Rover von einem fortschrittlichen Allradantrieb mit intelligentem Drehmomentmanagement.

Äußerlich bemerken wir bei diesen völlig unverhüllten Prototypen kaum einen Unterschied. Einige Details wie der neu gestaltete Kühlergrill oder neue Einsätze sollen es ermöglichen, den Elektro- von den seit 2022 verkauften Thermo- und Hybridvarianten zu unterscheiden. Weitere Antworten sollten wir ab Anfang nächsten Jahres haben, bevor es im Laufe des Jahres zu einer offiziellen Präsentation kommt 2025.

Fotos: Motornews

Treten Sie Motornews auf WhatsApp bei, damit Sie keine Auto- und Zweirad-Neuigkeiten verpassen!