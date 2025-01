RB21: Red Bull enthüllt neue Lackierung und startet erste Tests in Bahrain

Die kommende Saison 2025 stellt einen bedeutenden Wendepunkt für Red Bull dar, der bald sein neues Design präsentieren wird!

Red Bull plant, den ersten Einsatz seines neuen Einzelrenners für 2025, den RB21, während eines Testtags, der für den 25. Februar in Bahrain angesetzt ist, zu realisieren. Dieser Test wird als Shakedown fungieren, bevor die offiziellen Testfahrten am darauf folgenden Tag auf der Sakhir-Rennstrecke beginnen. Max Verstappen, der amtierende Weltmeister, wird seine ersten Runden mit dem RB21 drehen, begleitet von seinem neuen Teamkollegen Liam Lawson, der somit seine Premiere als offizieller Red Bull-Pilot feiern wird. Gemäß den Vorschriften kann das Team mit Pirelli-Testreifen bis zu 200 Kilometer zurücklegen.

Red Bull schaut auch auf 2026

Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren hat Red Bull, wie aus dem Motorsport berichtet wird, beschlossen, keine eigene Vorstellung des Autos zu veranstalten. Stattdessen wird das Team seine Lackierung für 2025 während einer gemeinsamen Veranstaltung am 18. Februar in der O2 Arena in London präsentieren, um den 75. Jahrestag der Meisterschaft zu feiern. Mehrere Teams, darunter auch Mercedes, werden diesen Ansatz übernehmen und sich konzentriert auf die Testfahrten in Bahrain vorbereiten.

Nach einer herausfordernden Saison 2024, die trotz des Titels von Max Verstappen und einem Rückschlag auf Platz drei in der Herstellerwertung von Schwierigkeiten geprägt war, strebt Red Bull an, wieder an die Spitze zurückzukehren. Der RB21 muss insbesondere die Balanceprobleme angehen, die den RB20 betroffen haben. Darüber hinaus muss Red Bull seine Entwicklung sowohl für 2025 als auch im Hinblick auf die neuen Vorschriften für 2026 koordinieren.