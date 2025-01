Im kommenden Frühling wird der kompakte SUV von Renault eine Auffrischung in Bezug auf Design und Technologien präsentieren. Wird dies ausreichen, um mit dem Aufstieg seines sohnischen Wettbewerbers Schritt zu halten?

Es war vor einigen Jahren recht simpel, die Verkaufszahlen des Peugeot 3008 und des Renault Kadjar zu vergleichen, da beide Modelle im gleichen Segment agierten und sowohl im Aufbau als auch in der Technik einander ähnlich waren. Die Situation hat sich jedoch verändert. Der 3008 hat sich zu einem kompakten SUV weiterentwickelt und wartet nun mit Hybrid- und elektrischen Antrieben auf, während der Kadjar in Australe umbenannt wurde. Letzterer hat die Form seines Vorgängers modernisiert, während er gleichzeitig die elektrischen Antriebe hintanstellt und vorerst auf traditionelle Antriebe setzt, sein Design jedoch als Fastback-Variante unterscheidet. Die Frage bleibt: Wie wählt man zwischen diesen beiden Marken in einem so beliebten Segment?

Renaults Ausblick für 2024

Im vergangenen Jahr konnte Renault auf dem französischen Markt beachtliche Erfolge feiern, indem sie 26.150 Einheiten des Austral verkauft haben, während Peugeot mit 22.344 Einheiten für den 3008 mittelmäßige Zahlen erreichte. Obwohl der 3008 zeitweise besser abschnitt, muss man beachten, dass diese Zahlen von der vorherigen Generation stammen und es im Frühjahr zu einem Rückgang der Verkaufszahlen kommen könnte, wenn der neue 3008 schrittweise die Älteren ersetzt. Es ist auch erwähnenswert, dass der Austral in Konkurrenz zum Arkana (19.121 Einheiten) und der elektrischen Variante E-Tech (8.953 Einheiten) steht, was direkt mit den elektrischen Angeboten des 3008 konkurriert. Insgesamt hat der Austral mit 54.224 verkauften Einheiten die Verkaufszahlen von Peugeot mehr als verdoppelt.

Zwei Ansätze, zwei Atmosphären …

Betrachtet man die Verkaufszahlen in Europa, so hat der Peugeot 3008 mit 97.254 verkauften Einheiten die Nase vorn, während der Austral lediglich 76.378 Käufer begeistern konnte. Kombiniert man jedoch den Arkana (48.680 Einheiten) und den Scenic E-Tech (24.074 Einheiten) aus demselben Zeitraum 2024, so wird deutlich, dass Renault dennoch Einfluss in diesem Segment hat. Es bleibt spannend abzuwarten, wie profitabel diese Verkaufszahlen für beide Hersteller letztlich sein werden. Man könnte argumentieren, dass Peugeot der Sieger in diesem Wettkampf unter kompakten SUVs ist, vor allem dank der Kosteneinsparungen durch die Verwendung einer einzigen Multi-Energie-Plattform in der Produktion des 3008, während Renault stattdessen verschiedene Plattformen für unterschiedliche Silhouetten einsetzt, um seiner Produktreihe den ultimativen Touch zu verleihen.

Peugeot 3008 im Aufwind

Wenn das Jahr 2024 für Renault vorteilhaft war, könnte Peugeot in diesem kompakten Segment mit dem 3008 dennoch seine Vorzüge ausspielen. Der 3008 wird bald um einen Hybridantrieb mit 195 PS und neue rein elektrische Varianten erweitert, die in Bezug auf die Reichweite vielversprechend sind, mit bis zu 700 km WLTP-Autonomie dank eines 98-kWh-Akkus. Während sich der E-Tech von Renault weiterhin bewährt, könnten die Verkaufszahlen des Arkana stark zurückgehen, mit einem bereits bemerkenswerten Rückgang von 35% gegenüber 2023 in Europa. Dies könnte ein natürlicher Verlauf für dieses Modell sein, das sich dem Ende seiner Karriere zuneigt. Jetzt ist es an Renault zu reagieren.

Eine Auffrischung des Austral in den kommenden Monaten

Ein Update des Designs des Austral wird vor dem Sommer erwartet, um sich an die neuen Stilrichtlinien zu halten, die von der Renault Rafale vorgegeben wurden, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Während im äußeren Design größere Änderungen erwartet werden, wird im Innenraum mit kleineren Anpassungen gerechnet. Darüber hinaus wird der Austral in der Leistung unter der Motorhaube aufrüsten, da der neue Full-Hybrid-Antrieb des Renault Bigster, der zwischen 155 und 160 PS leisten könnte, übernommen wird. Auch die Einführung eines 300-PS-PHEV-Antriebs, der derzeit nach RAF AL übertragen wird, könnte in Betracht gezogen werden. Um diese ambitionierten Motoren wird der Austral in einem neuen Lichte bei Renault erscheinen. Eine offizielle Enthüllung ist für den Frühling geplant.