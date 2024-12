Das junge Flaggschiff der Diamantenmarke versucht, seinen High-End-Status durch stärkere Elektrifizierung zu etablieren. Er erhält unter anderem mehr Leistung und Allradantrieb. Ausreichend ?



Es ist kein Kinderspiel, jemanden davon zu überzeugen, fast 60.000 Euro in einen SUV mit 1,2-3-Zylinder-Motor zu investieren. Aber ein Segen für Marketinggenies, die ihren Erfindungsreichtum verdoppeln müssen. Deshalb möchten wir Ihnen mitteilen, dass Renault in der Pressemappe, in der die Vorzüge des Rafale E-Tech in seiner neuen Plug-in-Hybrid-Version gepriesen werden, behauptet, er sei in gewisser Weise der Erbe des R21 Turbo und anderer Safrane Baccara Biturbo. Dieses Postulat überlassen wir Ihrer freien Würdigung.

Auch die Coupé-Karosserie des Grand Austral, sorry, des Espace, führt den Namen Atelier Alpine ein. Eine Bezeichnung, die sich noch von der gleichnamigen Marke Esprit unterscheidet, die in der Losange-Reihe bereits weit verbreitet ist. Es ist klar, dass der berühmte A-Pfeil nie aufhört, mit allen Saucen zu kochen, auch mit der einer 4,71 m langen Maschine, deren Dach 1,61 m über dem Boden ragt und die fast zwei Tonnen wiegt. Ein kleiner Gedanke für Jean Rédélé.

Kein Sarkasmus mehr, das neue Finish, das derzeit diesem hohen Motor des Rafale vorbehalten ist, steht nicht nur für kleinere ästhetische Attribute und straffere Federungen. Die offizielle Rede ist, dass die Marke Alpine selbst maßgeblich für die Entwicklung des Fahrwerks verantwortlich war.

Ein Renault Sport?

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

Und wir wollen es auf den Straßen im Hinterland von Nizza glauben, die uns zu diesem Test erneut willkommen heißen. Kontrollierte Stoßdämpfer und ihre Federn, Stabilisatoren, serienmäßige Hinterradlenkung, spezielle Continental SportContact 7-Reifen … Alle diese Elemente und viele mehr wurden von den Blues ausgewählt und/oder definiert.

Tatsächlich gibt es nur wenige Maschinen dieser Größe und Masse, die so viel Begeisterung für Kurvenfahrten an den Tag legen. Besonders in der Dynamik. In diesem alternativen Modus zu den verständlicheren Comfort und Sport soll die Lenkstrategie (bis 5°) der Hinterräder etwas karikiert werden. Auch wenn das bedeutet, dass man auf ein Quäntchen Effizienz verzichten muss, um bei gutem Tempo subtile Schaltvorgänge zu erzielen, die denen eines kleinen GTI ähneln.

Die Tatsache, dass bei diesem neuen wiederaufladbaren Vorschlag diese zweite Achse auch zum Motor wird, indem zu den beiden vorderen eine dritte elektrische Maschine hinzugefügt wird, hat sicherlich nichts mit diesem Gefühl der Agilität zu tun. Fast schon zu bedauern ist, dass sich das je nach gewähltem Fahrprogramm mehr oder weniger freizügige ESP ab 50 km/h nicht vollständig abschalten lässt, um es voll ausnutzen zu können.

Mehr Komfort

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

Kurz gesagt, das Mehrgewicht von rund 250 kg im Vergleich zur „All-Inclusive“-Hybridversion mit 200 PS bleibt unbemerkt … bis nach mehreren harten Bremsungen ein Geruch von verrauchten Bremsbelägen an Bord aufsteigt und sich das System während des Abstiegs erwärmt Richtung Küste. Egal, nur wenige werden den Rahmen so weit treiben.

Überraschendererweise trägt die Arbeit der Sporttochter des Renault-Konzerns vor allem in puncto Komfort Früchte. Das hier vorgestellte adaptive Fahrwerk ist nur relativ raffiniert. Dieses prädiktive System antizipiert Straßenverformungen, indem es sich auf die Windschutzscheibenkamera verlässt, die der Fahrassistenz dient.

Aber dieser hat nur Mono-Vision (also 2D) und kein Stereo, wie es bei echten Limousinen der Fall ist, wie eine Mercedes S-Klasse. Allerdings sitzt dieser E-Tech 300 hier auf seinen großen 21-Zoll-Chicane-Felgen (es ist kein Ventil). , ist viel komfortabler als sein kleinerer Bruder in der Reihe, nicht wiederaufladbar und weniger leistungsstark, fast trocken unpassend.

Er hat die Flüssigkeit

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

Auch in puncto Leistung halten die 300 PS des Allradantriebs, was sie versprechen, aber nicht nur das. Wenn es schon sehr angenehm ist, sich an der Beschleunigung und der anhaltenden Beschleunigung zu erfreuen, ist es umso angenehmer, endlich einen Motor zu haben, der einigermaßen laufruhig läuft. Dieser Rafale E-Tech 300 ist nicht nur Wind.

Das zusätzliche Drehmoment, das ein stärkerer 3-Zylinder mit 150 PS und 230 Nm (im Vergleich zu 130 PS und 205 Nm) und damit ein dritter Synchronmotor im Heck mit 136 PS und 195 Nm bietet, ermöglicht in der Tat das Löschen eines großen Teil der Verzögerungen des Multimode-Klauenkupplungsgetriebes, obwohl dieses, für diesen Anlass verstärkt, seine 2 + 4 behält Berichte.

Der Laufruhe würde es auf jeden Fall zugute kommen, wenn abgesehen von deutlich selteneren Stößen als am Steuer des E-Tech 200 das Bremspedal unter dem Einfluss der Rekuperation (bis zu ‚bei 75 kW) nicht ständig seine Konsistenz und seinen Hub verändern würde glücklicherweise in vier Stufen modulierbar.

Eine nüchterne, aber manchmal unvollständige Kavallerie

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

Das Tüpfelchen auf dem i, der Durchschnittsverbrauch, der im Bordcomputer auf unserer abwechslungsreichen Strecke knapp 7 l/100 km beträgt, scheint unter einer umfangreicheren Kavallerie nicht zu leiden. Es ist natürlich sogar das Gegenteil der Fall, indem regelmäßig die 22 Brutto-kWh der Batterie genutzt werden, die über das unter dem Kofferraumboden versteckte Ladegerät bis zu 7,4 kW Wechselstrom aufnehmen kann.

Wenn uns die vom gemischten WLTP-Zyklus versprochene maximale Autonomie von 105 km wie üblich optimistisch erscheint, erweist sich die Zurücklegung von etwas mehr als 80 km als realistisch, wobei im EV-Modus etwas weniger als 20 kWh/100 km gemessen werden (maximal 160 kumulativ). ch) während dieses ersten Kontakts.

Eine übermäßige Belastung der Batterien kann sich jedoch in bestimmten Extremfällen als kontraproduktiv erweisen. Nachdem wir einen elektrischen Reichweitentest durchgeführt und anschließend sportlich in den Bergen gefahren sind, erklimmen wir die letzten Pässe nur mit dem kleinen 1.2-Turbo-Dreizylindermotor! Da 150 PS zur Verfügung stehen, um zwei Tonnen an einem steilen Hang zu ziehen, nimmt die Reise natürlich eine ganz andere Wendung.

Während Sie darauf warten, dass Renault möglicherweise die Mindestladeschwelle (oder SoC Mini für Kenner) überprüft, ist es vorsorglich besser, den E-Save-Modus zu verwenden, damit Sie im Komfortmodus mindestens 25 % der Kapazität bewahren können Fahren oder sogar 40 % im Sport, oder sogar wieder dorthin zurückzukehren, nachdem man sich unter diese beiden Werte gewagt hat.

Mit größerer technischer Raffinesse und mehr Vielseitigkeit durch seinen Allradantrieb korrigiert der Rafale, hier ohne direkten Konkurrenten, die meisten seiner Schwächen. Einiges bleibt jedoch bestehen, etwa die Qualität der Materialien, die bereits im Einstiegspreis von 45.000 Euro stellenweise enttäuschend ist. Also bei dieser High-Version für 59.000 Euro… Und daran kann Alpine, egal ob Esprit oder Atelier, offensichtlich nichts ändern.

Unser Urteil

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

Dieser Rafale E-Tech 300 ist zwar nicht wirklich sportlicher, aber zumindest erfolgreicher. Angesichts des Preises immer noch zufrieden.

Wir lieben

Fluidisierte Hybridkette

Spielerisches Verhalten

Komfort im Gange

Wir mögen weniger

Preis

Unzureichende Fertigungsqualität

Unangenehmes Bremsen

Technisches Datenblatt Renault Rafale E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine

Renault Rafale E-Tech 300 Bildquelle: Motornews/span>

KAUFEN

Getestete Version: 59.000 €

Ab 54.500 €

Durchschnittlicher Herstellerverbrauch/während des Tests (l/100 km): 0,7/6,8

CO2/Strafe: 15/0 €

Steuerleistung: 8 PS

Herstellungsland: Spanien

Sortiment angeboten

200-PS-Hybrid, von 45.000 bis 49.000 Euro

300 PS Plug-in-Hybrid, von 54.900 bis 59.000 Euro

FAHREN

Motor: Front, quer, 3-Zylinder-Turbo, Direkteinspritzung, 12 Ventile, variable Kettenverteilung, 1.199 cm3 + drei Elektromaschinen

Getriebe: 4×4, automatisiert mit 4+2 Schaltklauen

Maximale Gesamtleistung (PS): 300

Maximales Drehmoment (Nm): 230 (thermisch) + 205 (Vordermaschine) + 195 (Hintermaschine)

Leergewicht (kg): 1.934

Länge.xBreite.xHöhe. (m): 4,71 x 1,87 x 1,61

Radstand (m): 2,74

Tank (l): 55

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 180

0 bis 100 km/h: 6”4

Standardbereifung: 245/40 R21

Testreifen: Continental SportContact 7

LIVE

Breite an den vorderen/hinteren Ellbogen (cm): 150/148

Hinterbeinlänge (cm): 80

5/2 Kofferraum (l): 469/1.541 (VDA)

EMPFOHLENE OPTIONEN

Kabel für Ladestation (Modus 3, Typ 2): 300 €

Harman Kardon-Audiosystem: 1.000 €

Metallic-Lackierung (außer Flammenrot): ab 800 €

Hauptkonkurrent

BMW iX2 xDrive 30, ab 59.200 €