Renault wird diesen unglaublichen R5 Turbo 3E tatsächlich mit mehr als 500 PS vermarkten

Es ist Weihnachten vor der Zeit auf der Losange-Seite, die die Eigenschaften dieses ebenso spektakulären wie unerwarteten Sportwagens offenbart.



Seit dem 13. Dezember strahlt die Streaming-Plattform Prime Video die Dokumentarserie Anatomy of a Comeback aus, die den epischen Wandel des Renault-Konzerns seit der Ankunft von Luca de Meo an der Spitze im Jahr 2020 als Nachfolger von Carlos Ghosn erzählt. Vier 40-minütige Episoden, in denen wir die verschiedenen Akteure verfolgen, die am Sanierungsplan von Renaulution beteiligt waren, während das Unternehmen nach einer großen Krise vom Verschwinden bedroht war.

Unter größter Geheimhaltung öffnete Renault seine Türen für die Kameras der Produktionsfirmen Sans Borne und Breath Film (Elephant), um völlig in das Herz des Reaktors einzutauchen, vom Design seiner neuen Modelle wie dem Renault 5 bis hin zu im Fahrerlager seines Alpine F1-Teams, durch Herstellungsgeheimnisse oder die exklusive Enthüllung eines neuen Modells. Genau als Epilog zu diesem menschlichen Abenteuer kündigt Luca de Meo am Ende der vierten Folge an, dass der Losange in einer unserer Meinung nach sehr limitierten Serie den R5 Turbo 3E produzieren wird, der im Mittelpunkt des Designs steht .

Leistung eines Supersportwagens

Dieses Modell ist eine Hommage an den legendären R5 Turbo, der in den frühen 1980er Jahren durch seinen großzügigen Auftritt berühmt wurde, und behauptet sich als Verkörperung des gleichnamigen Showcars, das auf dem Pariser Autosalon 2022 vorgestellt wurde. Was den Fortschritt des Projekts und noch weniger einen hypothetischen Vermarktungstermin angeht, bleibt Renault vorerst zurückhaltend, wird uns aber im Laufe des Jahres 2025 treffen, um mehr zu erfahren. Wir erfahren jedoch, dass die Maschine mithilfe einer 100 % elektrischen Mechanik in etwa 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und dabei die 500-PS-Marke überschreitet.

Alpine wütend ganz rot?

Eine erneute Dynamik, die wir von Renault nicht erwartet hatten, der vor einigen Jahren seit der Auflösung seiner Renault-Sport-Abteilung offenbar jedes Sportmodell zugunsten von Alpine aufgegeben hatte. Darüber hinaus wären wir gespannt, wie dieser R5 Turbo 3E von den Teams des Unternehmens aus Dieppe aufgenommen wird, dessen A290, hochgerechnet aus dem Renault 5 E-Tech, nur 220 PS leistet? Höchstwahrscheinlich frisch.

Ein sicher stolzer Preis

Streitereien, die der Begeisterung der breiten Öffentlichkeit keinen Abbruch tun werden, wenn sie erfährt, dass Renault dieses Modell tatsächlich produzieren wird. Da es sich zweifellos um eine extrem limitierte Produktion handelt, wird es sicherlich den Mut haben, von seinen potenziellen Käufern mehrere Hunderttausend Euro zu verlangen. Die Renault-Gruppe hat diesen Optimismus bereits unter Beweis gestellt, indem sie die exklusivste Alpine A110 R Ultime zum Preis von 330.000 Euro präsentierte.