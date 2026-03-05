Robotaxis von Waymo starten in 4 neuen Städten





Man hört sie, bevor man sie sieht: ein leises Surren, kein Räuspern von Kolben, nur Sensoren, die wie Katzenohren in die Stadt hineinhorchen. In den USA setzt Waymo, Alphabets Spezialist fürs autonome Fahren, den Blinker in Richtung Wachstum — und zwar kräftig. Dallas, Houston, San Antonio und Orlando kommen neu dazu. Damit rollt der Dienst jetzt in insgesamt 10 Städten. Und während manche Hersteller seit Jahren den großen Wurf versprechen, ohne je richtig vom Parkplatz zu kommen, fährt Waymo still, methodisch, fast stur seinen Kurs. Keine Show, dafür echte Fahrten. Ohne Lenker. Ohne Ausrede.

Gezielte Ausbreitung im sonnigen Südosten

Wer die Landkarte aufklappt, erkennt eine Linie: Texas und Florida. Zwei Bundesstaaten, in denen Waymo schon Fuß gefasst hat — Austin hier, Miami dort — und nun die Fäden enger zieht. Regional bündeln statt wild verstreuen: Werkstätten, Support, Ladepunkte, das ganze unsichtbare Rückgrat dieser stillen Flotte profitiert davon. Logistik ist keine Schlagzeile, aber sie entscheidet, ob ein Robotaxi um drei in der Früh noch zuverlässig vorfährt.

Der Start folgt einem bekannten Puls. Zuerst die Schar der Früheinsteiger, begrenzte Plätze, gedrosselter Takt. Also: App laden, ja — sofort mitfahren, vielleicht. Waymo lässt seine Software nicht stürmen, sie atmet sich ein in die Stadt. Andere Ampelzyklen, andere Fahrbahnbeläge, andere Marotten im Morgenstau. Die Algorithmen lernen wie ein neuer Kollege am Schichtbeginn: wachsam, aber noch nicht familiär. Das dauert Wochen, manchmal Monate — bis aus Strecken Daten werden und aus Daten Gelassenheit.

Kleine Startfelder mit Potenzial

Die ersten Einsatzgebiete sind bewusst kompakt geschnürt — und unterschiedlich groß. Orlando und San Antonio bekommen jeweils ungefähr 155 Quadratkilometer. Dallas startet mit rund 130 Quadratkilometern. Houston tastet sich mit nur etwa 65 Quadratkilometern voran, die bislang kleinste Spielfläche, die Waymo je freigegeben hat. Klein? Ja. Aber absichtlich. Ein enger Gürtel hält besser, bis der neue Anzug sitzt.

Wer Phoenix oder San Francisco kennt, weiß: dort sind die Zonen längst auf mehrere Hundert Quadratkilometer gewachsen, Los Angeles und Austin liegen ebenfalls über der 260er-Marke. Das Muster ist klar — zuerst fädeln, dann beschleunigen. Schritt für Schritt, Block für Block. Aus Vorsicht wird Souveränität.

Orlando hat einen besonderen Dreh: Der echte Stadtkern bleibt vorerst nur streckenweise abgedeckt, während die Fühler Richtung Freizeittempel zeigen. Disney World liegt damit im Einzugsgebiet — ein Magnet, der nicht nur Kinderaugen groß macht. Praktisch für Touristinnen und Touristen, die nach einem langen Parktag die Füße hochlegen wollen. Was noch nicht dabei ist: Flughäfen und Autobahnen. Vier neue Städte, aber keine Schnellspur. Noch nicht.

Fahrplan mit Ansage — und Blick über den Teich

Zehn Städte jetzt, das ist eine Marke. Aber der Kalender wirkt, als läge er schon mit auf dem Beifahrersitz: 18 weitere Städte listet Waymo als nächste Etappen. Und erstmals tauchen Ziele jenseits der US-Grenze auf. London. Tokio. Das ist nicht nur Geografie, das ist Ansage — raus aus der Komfortzone, rein in Regeln, Sprachen und Wetterlagen, die anders ticken.

Das Tempo zieht an. Miami ist erst seit einem knappen Monat im Takt, und schon kommt der nächste Tritt aufs Pedal. Erklären lässt sich das mit Routine: Die Technik ist gereift, die Inbetriebnahme wirkt inzwischen wie eine aufgeräumte Checkliste. Gleiche Werkzeuge, ähnliche Prozesse — aber nie Copy-Paste. Jede Stadt hat ihren eigenen Akzent. Und den muss man hören, bevor man ihn spricht.

Die Konkurrenz im Reality-Check

Und Tesla? Die Schlagzeilen sind oft lauter als die Straßenbilanz. Angekündigt wurde viel, sehr viel — unter anderem, dass bis Ende 2024 die Hälfte der US-Bevölkerung Zugang zu Robotaxis haben sollte. Diese Zielmarke ist verstrichen wie eine gelbe Ampel, die man dann doch nicht erwischt hat.

In Austin gibt es zwar ein Angebot, das “Robotaxi” heißt. In der Praxis sitzt aber weiterhin ein Mensch im Auto — nicht mehr hinter dem Lenkrad, gern rechts daneben, fürs Auge. Zwischendurch wurde mit einem Begleitfahrzeug im Schlepptau experimentiert, Besatzung inklusive, doch das war rasch Geschichte. Und die groß angekündigten Fahrten im Raum San Francisco? Das sind klassische Touren mit Fahrer oder Fahrerin am Volant; nach öffentlich verfügbaren Angaben wurden in Kalifornien bislang keine formellen Genehmigungen für echte autonome Taxi-Dienste beantragt. Marketing ist schnell, Genehmigungen sind geduldig.

Auch die Technikversprechen wirken, als hätten sie zu früh die Zielflagge gesehen. Lange hieß es, Millionen Teslas seien hardwareseitig bereit für vollständige Autonomie — Software-Update drauf, fertig. Die Realität in Austin klingt anders: Jede Gebietserweiterung verlangt aufwendige Kartierung und Feinarbeit. Autonomie per Mausklick? Eher nicht. Eher Schichtarbeit am Detail.

Weitere Spieler auf dem Robotaxi-Feld

Zoox, Amazons Tochter, mischt ebenfalls mit. Auf dem Las Vegas Strip rollen derzeit kostenlose Fahrten — ein Schaufenster mit grellem Licht, aber eng umrissen: wenige definierte Stopps, Einstieg hier, Ausstieg dort. Eine Art Shuttle mit Stil, doch ohne die Freiheit, die Waymo in seinen Zonen bietet, wo man fast überall zusteigen oder aussteigen kann. San Francisco steht bei Zoox am Horizont, aber Horizonte sind noch keine Routen.

Cruise, einst auf Augenhöhe mit Waymo, hat den Betrieb nach einem schweren Vorfall gestoppt. Ein Fußgänger wurde von einem menschlichen Lenker erfasst und in die Bahn eines Cruise-Fahrzeugs geschleudert, das ihn anschließend ein Stück mitriss. Danach kam ans Licht, dass gegenüber Aufsichtsbehörden relevante Informationen zurückgehalten worden sein sollen — ein Vertrauensbruch, der die Aktivitäten auf Level 4 (hochautomatisiert) abrupt zum Stillstand brachte. Vertrauen ist bei Robotaxis die wahre Währung. Und die ist empfindlich.

International arbeiten in China Anbieter wie Apollo Go oder WeRide bereits im Regelbetrieb — zu Hause stark, hierzulande noch weit weg. Ob und wann sie sich an westliche Märkte herantasten, bleibt eine offene Tür. Der Flur dahinter ist lang: Normen, Recht, Kultur. Viel Papier, wenig Glanz.

Sicherheit, die nicht nur gemessen, sondern akzeptiert werden muss

Kürzlich stand Waymo im Scheinwerferlicht, als ein Fahrzeug in der Nähe einer Schule mit einem Kind kollidierte. Kommunikativ war die Reaktion nüchtern bis spröde: Man betonte, dass das System schneller reagierte, als es ein durchschnittlicher Mensch getan hätte — und damit wohl Schlimmeres verhindert habe. Formal korrekt, emotional holprig. Trotzdem hält Waymo an der Kernaussage fest: Die eigenen Fahrzeuge seien für Fußgängerinnen und Fußgänger deutlich sicherer unterwegs. Untermauert wird das mit Studien aus dem eigenen Forschungskreis.

Je mehr Daten zusammenkommen, desto weniger bleibt der Bauch das einzige Messinstrument. Natürlich ziehen Unfälle mit autonomer Technik Aufmerksamkeit magisch an — neu, ungewohnt, beunruhigend. Blickt man jedoch auf die Statistik in der Breite, zeichnet sich ab: Reife Systeme wie das von Waymo schneiden im Schnitt besser ab als der Mensch am Steuer. Aber Durchschnitt ist nicht das, was man fühlt, wenn etwas passiert. Akzeptanz entsteht nicht nur aus Kurven und Kennzahlen, sondern aus Vertrauen. Wer ist schuld, wenn niemand lenkt? Wer entscheidet, wenn es brenzlig wird? Die Technik fährt präzise. Die Gesellschaft lenkt langsam.